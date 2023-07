Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : avis financier du 2ième trimestre 2023

LE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU CONTINUE A ASSURER UN ROLE MOTEUR DANS LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ECONOMIE DU TERRITOIRE

AU CŒUR DES TRANSITIONS ENERGETIQUES ET SOCIETALES EN INDRE ET LOIRE ET EN VIENNE





Dans la poursuite de son engagement sur les transitions énergétiques, la Caisse régionale intensifie son rôle de conseil auprès de ses clients avec le lancement de « J’écorénove », une plateforme gratuite qui propose un parcours 100% digital et 100% humain pour accompagner les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement, avec des outils de diagnostic, des simulations pour le coût des travaux et les aides, et des solutions de financement avec étude de faisabilité. La Caisse régionale a également créé une filiale dédiée aux investissements en capital sur le territoire, SAS CATP Transition Energétique. Par ailleurs, le premier semestre 2023 connaît une forte accélération des prêts pour la rénovation énergétique (+49%).

En matière de financement de l’économie locale, ce sont 1 md€ de crédits décaissés sur le premier semestre (un niveau supérieur à la période pré-covid) et qui portent l’encours total à plus de 12,5 mds€, en croissance de 3,3% sur un an glissant. L’immobilier représente près de 480 m€ pour un encours total habitat de 7,7 mds€ (+4,7% sur un an) et une part de marché en croissance à plus de 36%, au bénéfice de tous les clients et notamment des primo-accédants. Avec 100 m€ de nouveaux crédits à la consommation, l’encours a dépassé les 600 m€ avec près de 37 % de part de marché. Malgré la conjoncture économique, le financement des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques a augmenté de 6,1% par rapport à 2022 avec 425 m€ de réalisations de crédits grâce à la pré-attribution, à des accords avec des distributeurs locaux et surtout la mobilisation d’équipes dédiées (plus de 300 salariés).

(en m€) Juin 2022 Juin 2023 Évol. Encours de crédits (réintégration de 250 M€ de crédits titrisés) 12 152 12 549 +3,3% Encours de collecte globale

(Bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 16 756







11 429 16 789







11 302 +0,2%







-1,1%

La collecte bilan, permettant le financement des projets clients en circuit court, s’élève à 11,3 mds€, avec un total de collecte de 16,8 mds€ en incluant l’assurance vie et les titres.

Enfin, la Caisse régionale est aussi mobilisée dans la protection de ses clients, avec un portefeuille d’assurance et prévoyance qui s’élève à plus de 335 000 contrats, en progression de 3% sur un an. Fidèle à ses valeurs et à son modèle inclusif, elle met à disposition une nouvelle offre assurance habitation spécialement dédiée aux plus jeunes, avec un tarif unique et attractif dans un contexte inflationniste. Par ailleurs, la Caisse régionale poursuit son dispositif renforcé d’accompagnement des professionnels pour les aléas climatiques ou économiques.





REFLET DE SON UTILITE COMMERCIALE ET LA FORCE DE SON MODELE, LA CAISSE REGIONALE BENEFICIE DE RESULTATS ET D’UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDES DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE RALENTI ET D’INFLATION TOUJOURS ELEVEE





Le Produit Net Bancaire s’établit à 157,5 m€, en recul de 7,4% avec une marge d’intermédiation pénalisée par la remontée rapide des taux ainsi que des effets de base 2022 défavorables qui s’atténueront au cours de l’année. Les commissions liées au développement des offres et services sont stables et les revenus du portefeuille de titres bénéficient du rebond des marchés financiers et de la bonne tenue financière des filiales de la Caisse régionale.

Les charges générales d’exploitation sont maîtrisées (96,1 m€, +3,4% sur un an) tout en contribuant à la sauvegarde du pouvoir d’achat des salariés et en poursuivant la politique de recrutement (près de 150 embauches en CDI sur le semestre) et l’aide à l’insertion des jeunes (plus de 80 alternants), ainsi que l’investissement dans la transformation et la rénovation du réseau d’agences et le digital.

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Juin 2022 Juin 2023 Évol. Produit Net Bancaire 170,0 157,5 -7,4% Charges Générales d’Exploitation -92,9 -96,1 +3,4% Résultat Brut d’Exploitation 77,1 61,4 -20,4% Coût du risque -24,3 -3,1 -87,4% Résultat Net Social 44,5 54,5 +22,4% Comptes consolidés en normes IFRS

(en m€) Juin 2022 Juin 2023 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 58,1 66,4 +14,3% Capitaux propres 2 549 2 526 -0,9% Total bilan 16 411 16 657 +1,5%

Une bonne tenue des risques de crédit sur le semestre avec un taux de défaut à 1,40% (-0,09 pt sur 1 an), et une baisse de 21 m€ du coût du risque par rapport au premier semestre 2022 (qui a connu le renforcement des provisions d’anticipation eu égard au contexte macro-économique).

Le résultat net social s’établit à 54,5 m€, un niveau solide et en augmentation de 22,4% sous l’effet base du coût du risque. Le résultat net consolidé (en normes IFRS) est de 66,4 m€, en augmentation de 14,3%.

Le ratio de solvabilité à 27,6% au 31 mars (exigence réglementaire de 10,5%), est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 113% à fin juin 2023 (seuil réglementaire à 100%).





CONTINUER A AGIR CHAQUE JOUR POUR LA TOURAINE ET LE POITOU





La Caisse régionale est pleinement mobilisée dans la mise en œuvre du projet d’Entreprise « Ensemble 2025 », lancé en 2022 et fruit d’une démarche collective pour accompagner toutes les transitions (énergétiques et sociétales) et toutes les clientèles, en s’appuyant sur des approches innovantes de long terme reposant sur des salariés compétents et engagés. Elle continuera également à agir pour le territoire et le renforcement de la cohésion sociale, notamment avec le soutien des associations et partenaires, qui a dépassé les 2 m€ en 2022.

