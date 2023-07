Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier semestriel 06 2023

Crédit Agricole Normandie-Seine

Résultats au 30 juin 2023

Bois-Guillaume, le 28 juillet 2023

Une empreinte sur notre territoire toujours plus forte portée par les valeurs de notre modèle de Banque coopérative et mutualiste.

Le premier semestre 2023 s’est caractérisé par un contexte macro-économique tendu avec une inflation toujours présente et pour conséquence un resserrement de la politique monétaire de de la Banque Centrale Européenne significatif. Malgré ce contexte, Crédit Agricole Normandie-Seine a su prouver la résilience de son modèle coopératif et mutualiste, ce qui lui permet de poursuivre et même de renforcer l’accompagnement de son territoire. En effet, depuis le 1er juin 2023, Crédit Agricole Normandie-Seine a intégré le métier de l’immobilier au sein de ses agences. Les Hauts Normands ont plus que jamais besoin de conseils spécifiques dans la conduite de leurs projets immobiliers quels qu’ils soient (achat, vente, financement, assurance, rénovation, protection ou encore location) dans cet environnement complexe. En proposant un nouveau parcours plus fluide, pour répondre à leurs besoins immobiliers, Crédit Agricole Normandie-Seine renforcera la satisfaction de ses clients et, bien sûr, sa performance.

La tonicité des résultats d’activité

Preuve de la force du modèle relationnel de la Caisse Régionale, l’activité commerciale de ce premier semestre a été à la hauteur des besoins de nos clients :

680 000 clients (+1.3% sur un an)

Crédit Agricole Normandie-Seine continue de démontrer toute son attractivité en accueillant plus de 16 000 nouveaux clients particuliers et professionnels sur ce premier semestre. En progression de +1,3% sur un an, le portefeuille de clients atteint un niveau historique à plus de 680 000 clients.

Grâce au rayonnement des valeurs mutualistes, la Caisse Régionale a conquis plus de 7 400 nouveaux sociétaires depuis le début de l’année, portant son portefeuille à plus de 269 000 sociétaires, soit 53.7% de nos clients éligibles.

17.1 milliards d’encours de crédits (+4,3% sur un an)

Dans le contexte de forte hausse des taux de marché que nous connaissons depuis un an, qui se traduit notamment par un ralentissement des financements immobiliers, le Crédit Agricole Normandie-Seine a continué de financer les projets du territoire en réalisant plus de 1.4 milliards d’euros de nouveaux financements, en baisse de -9.7% sur un an. Les marchés des entreprises et des professionnels sont restés toniques avec 502 millions de réalisations sur ce premier semestre.

L’encours de crédit dépasse désormais 17 milliards d’euros, en progression de +4.3% sur un an et permet de conforter la position de leader de la Caisse Régionale. La part de marché progresse et s’établit à 31.7%*.

Près de 21 milliards d’encours d’épargne (+6.2% sur un an)

En progression de +6.2% sur un an, la collecte atteint un encours historique, proche de 21 milliards d’euros. Elle profite d’une collecte bilan dynamique (+7%) portée par la hausse des taux de l’épargne réglementée. Notre part de marché* collecte bilan, à 27.4% a progressé de 0,3 pt sur le semestre. S’établissant à 6,4 milliards d’euros, la collecte hors bilan bénéficie entre autre d’un effet de marché et progresse de +4.4%. Les souscriptions assurance vie ont atteint 245 millions d’euros ce semestre. Elles profitent de l’attractive hausse des taux du marché obligataire, et progressent de +3.3% sur un an.

472 000 contrats d’assurance (+3.1% sur un an)

Le portefeuille d’assurance dommages dépasse les 356 000 contrats et progresse de +3% sur un an grâce à la commercialisation de près de 30 000 nouveaux contrats sur ce 1er semestre 2023, en progression de +8.4% par rapport au 1er semestre 2022. Le portefeuille d’assurances aux personnes continue également de progresser avec une croissance de +3.5% sur un an grâce à une production de plus de 7 400 contrats sur ce semestre, en hausse de +21.1% par rapport au 1er semestre 2022.





Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 28 juillet 2023 les comptes individuels et consolidés au 30 juin 2023.

Des résultats financiers impactés par le contexte de taux mais toujours robustes

• Base sociale

Le Produit Net Bancaire s’élève à 201.5M€, en baisse de -2.1% sur un an. Conséquence du rythme très soutenu de hausse de taux, la Marge d’Intermédiation Globale est impactée défavorablement (-36% sur un an). Soutenues par une activité très dynamique depuis le début d’année, les commissions sont en progression de +2.1%. Le PNB d’activité s’établit ainsi à 145.6M€. Le PNB Fonds Propres et accessoires est en hausse de 25.8M€. C’est le fruit de notre politique volontariste d’investissement de nos Fonds Propres.

Les charges de fonctionnement nettes connaissent une hausse de +2.9% sur un an pour s’établir à 123.7M€. Elles sont impactées par la hausse des salaires et l’inflation de nos achats. Elles reflètent aussi la poursuite des investissements technologiques, humains et immobiliers engagés dans le cadre du projet de transformation de la Caisse Régionale.

Le coût du risque est en baisse à 12.5 M€ et reste à un niveau maîtrisé. Le taux de défaut en principal, en baisse à 1,17 %, illustre une bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 7.4M€, le résultat net social s’établit à 57M€ en baisse de -7.4 % sur un an.

• Base consolidée

Le résultat net consolidé s’inscrit à 53 M€, en légère diminution sur un an. Comme pour les comptes individuels, cette diminution est en grande partie imputable à la hausse des charges de fonctionnement.

La différence entre le résultat sur base sociale et sur base consolidée est principalement due au traitement comptable des autres impôts et taxes (charges de fonctionnement) qui diffère entre les normes Françaises (étalement) et Internationales (reconnaissance immédiate).

Chiffres clés

Données arrêtées au 30/06/2023





Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée juin-22 juin-23 Evol juin-22 juin-23 Evol Produit Net Bancaire 205,9 201,5 -2,1% 205,4 204,1 -0,6% Charges de Fonctionnement -120,2 -123,7 2,9% -127,3 -133,0 4,5% Résultat Brut d'Exploitation 85,6 77,8 -9,1% 78,1 71,1 -9,0% Résultat Net 61,6 57,0 -7,4% 54,6 53,0 -2,9%

Endettement

Au 30 juin 2023, les ressources clientèles représentent 41.1 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 27.8 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 3,2 %.

La Caisse Régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's)

Le CCI

Au 30 juin 2023, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 81.89 € en hausse de 11.43% par rapport au 31 mars 2023.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 23.6% (version provisoire en cours de validation).

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 183.06 % pour une exigence réglementaire à 100 %.

En perspective, poursuivre l’accompagnement du territoire et de chacun de ses clients dans les transitions économiques, sociétales et environnementales.

Crédit Agricole Normandie-Seine poursuit l’accompagnement de son territoire dans ses nécessaires transitions pour répondre aux enjeux de demain. Notre partenariat lors l’édition 2023 de l’Armada de la Liberté, symbolise la force de notre modèle mutualiste et de notre performance durable mis au service du développement de l’économie de nos territoires. Cet évènement fut, bien sûr, une opportunité pour aller à la rencontre de nos clients, de nos collaborateurs, de nos élus et de nos fournisseurs mais aussi de créer des liens entre les différents acteurs du territoire. A l’issue, plusieurs collaborateurs ont participé à une opération organisée par le département de la Seine Maritime et de Naturaul’un, société accompagnant la réinsertion professionnelle, de nettoyage des berges de Seine, en ramassant plus de 120 kg de déchets. Nos engagements en faveur de la transition environnementale, de l’égalité des chances et de l’épanouissement de nos collaborateurs ont ainsi pu être servis.

L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet https: / /www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS ROUEN 433 786 738

Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 025 320. Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion immobilière et syndic numéro CPI 7606 2020 000 045 179 délivrée par la CCI de Rouen, bénéficiant de la Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS. Identifiant unique CITEO FR234377_03THLW

Contact Relations investisseurs :

Nabil LAMARI, Directeur financier

E-mail : communication.financiere@ca-normandie-seine.fr

Tél : 02 27 76 60.12

Pièce jointe