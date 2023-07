Les contributions exceptionnelles du réacteur NRU dans le domaine des isotopes sont reconnues

English French

Un réacteur de recherche canadien reçoit le prix du président du World Council of Isotopes (WCI) 2023 afin de souligner plus de 60 ans de service dans le domaine de la recherche, de la production et de la distribution d’isotopes

SASKATOON, Saskatchewan, 28 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada limitée (EACL), société de la Couronne responsable du secteur nucléaire au Canada, et Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), le principal laboratoire de science et de technologie nucléaires du Canada, sont heureux d’annoncer que le réacteur national de recherche universel (NRU) a reçu le prix du président du World Council of Isotopes (WCI) 2023 en reconnaissance de plus de 60 ans de service dans la recherche, la production et la livraison d’isotopes. Lors de la 11e Conférence internationale sur les isotopes (11ICI) qui s’est tenue hier à Saskatoon (Saskatchewan), les LNC ont accepté le prix au nom d’EACL, propriétaire et exploitant des installations pendant leur durée de vie, ainsi qu’au nom des milliers d’hommes et de femmes talentueux et dévoués qui ont conçu, construit et exploité le réacteur NRU.

Le prix du président du WCI récompense les contributions exceptionnelles visant la promotion des technologies isotopiques et l’utilisation des isotopes au profit de l’humanité, des critères qui s’appliquent très certainement à ce qui a été le plus grand réacteur de recherche au monde lors de son entrée en service le 3 novembre 1957. Le réacteur NRU, qui a marqué l’histoire de la science et de la technologie nucléaires au Canada, a produit des isotopes utilisés dans plus d’un milliard de procédures médicales, ce qui a eu une incidence sur la vie des gens dans le monde entier.

« Nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance, et encore plus fiers du patrimoine nucléaire du Canada et des contributions du NRU à la science nucléaire mondiale. En plus de l'impact incroyable que le réacteur a eu sur les gens du monde entier, le NRU a également joué un rôle déterminant dans le développement des technologies CANDU qui demeurent la pierre angulaire d'un avenir énergétique propre », a déclaré Fred Dermarkar, président et premier dirigeant d'EACL.

« Au nom des LNC, je tiens à remercier le WCI de souligner ainsi le rôle important que le réacteur NRU a joué dans l’histoire du nucléaire canadien et son héritage durable dans le développement et la production d’isotopes, en particulier d’isotopes médicaux vitaux », a déclaré M. Joe McBrearty, président et chef de la direction des LNC. « Lors de sa construction, le NRU était une merveille de science et d’ingénierie, et il a été le siège d’une partie des recherches les plus ambitieuses et les plus novatrices jamais entreprises dans ce pays. Cet héritage occupe une place particulière dans le cœur des habitants de la vallée de l’Outaouais, notamment en ce qui concerne la mission des isotopes médicaux, et nous remercions vivement le WCI de rendre hommage à ces réalisations. »

Bien qu’il ait été conçu à l’époque de l’essor du nucléaire, dans les années 1940 et au début des années 1950, le réacteur à basse température et à basse pression de 135 MW a permis de grandes avancées dans un large éventail de secteurs industriels d’importance mondiale pendant son exploitation sur le campus des Laboratoires de Chalk River d’EACL. Pendant plus de six décennies, le réacteur sera au service des Canadiens à titre d’installation majeure pour y effectuer des études de physique neutronique. Il sera notamment le théâtre de travaux de recherche récompensés par un prix Nobel et fournira un soutien en matière de recherche et de développement technique pour le parc canadien de réacteurs nucléaires de puissance.

Toutefois, c’est sur les contributions du réacteur à la médecine nucléaire, en particulier la fourniture de radio-isotopes médicaux utilisés pour le diagnostic et le traitement de maladies mortelles, notamment le cancer, que le NRU ferait sentir son plus grand impact. À divers moments de son histoire, le NRU a fourni plus de 80 % de l’approvisionnement mondial en molybdène-99, un isotope médical extrêmement important utilisé dans le monde entier pour détecter des maladies telles que, le cancer et bien plus. Les isotopes médicaux produits par le NRU profitent à des millions de personnes chaque année dans plus de 80 pays.

Parmi les autres isotopes produits dans le réacteur, il importe de mentionner les suivants : le cobalt-60, qui avait de nombreuses applications dont la plus notable était son utilisation dans les appareils de radiothérapie pour traiter le cancer; le carbone-14, qui était fourni aux laboratoires de chimie, de biosciences et d’environnement en tant que traceur; l’iridium-192, qui était utilisé dans plusieurs secteurs, tels que l’inspection des soudures et d’autres composants métalliques; le xénon-133, l’iode-131 et l’iode-125, qui étaient tous utilisés dans une variété d’applications diagnostiques et thérapeutiques importantes sur le plan clinique.

En 2019, un documentaire intitulé « Of Great Service: The Story of National Research Universal (De grands services : l’histoire du réacteur national de recherche universel) », raconte l’histoire du réacteur NRU et son rôle historique comme l’une des plus importantes installations scientifiques et de recherche du Canada. Si vous souhaitez en savoir plus sur le réacteur NRU et son rôle dans l’histoire de la science et de la technologie nucléaires au Canada, vous pouvez accéder au documentaire sur la page YouTube des LNC, à l’adresse www.cnl.ca/nru-movie .

À propos d’EACL

EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. EACL qui possède les Laboratoires de Chalk River et d’autres sites, habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Elle supervise et évalue le travail des LNC par le biais de contrats.

En activité depuis 1952, EACL a conçu et développé le parc de réacteurs nucléaires CANDU utilisés au Canada et dans cinq autres pays. Elle a également livré plus d’un milliard d’isotopes dans le monde entier pour détecter et traiter le cancer. Aujourd’hui, la société profite aux Canadiens en soutenant 14 ministères et organismes fédéraux, ainsi que l’industrie nucléaire mondiale.

Pour en savoir plus sur EACL, visitez www.aecl.ca .

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter www.cnl.ca/?lang=fr .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe912fb9-d21b-48f2-8a73-6db00e0d581e/fr