TELUS double son incidence en s’engageant à verser deux millions de dollars dans le Fonds pour les collectivités autochtones

Grâce aux deux millions de dollars qui seront versés d’ici 2028, le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS permettra d’appuyer les organisations et les groupes communautaires dirigés par des Autochtones qui répondent aux besoins sociaux ou de mieux-être



VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Territoires Xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh) — Aujourd’hui, TELUS a annoncé qu’elle doublait son investissement dans le Fonds pour les collectivités autochtones , le faisant passer d’un million de dollars à deux millions de dollars sur 5 ans. Conformément à l’ engagement de TELUS en matière de réconciliation , le Fonds pour les collectivités autochtones génère des retombées sociales et permet aux bénéficiaires d’améliorer les choses dans leur collectivité. Compte tenu des rapports récents indiquant que les programmes destinés aux jeunes Autochtones du Canada sont sous-financés et qu’il y a un manque criant de personnel, cette annonce souligne la détermination de TELUS à renforcer les relations avec les peuples autochtones — Premières Nations, Métis et Inuits — et à créer des retombées qui amélioreront les choses pour les générations à venir.

« C’est avec fierté que nous appuyons les organisations dirigées par des Autochtones qui s’investissent dans la collectivité pour améliorer les choses, a affirmé Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale et des communications à TELUS. En tant que multinationale ayant des racines bien ancrées au Canada, nous avons la responsabilité de favoriser activement la réconciliation pour créer des changements sociaux importants afin de combler le fossé socioéconomique grandissant. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Grâce aux deux millions de dollars que nous nous sommes engagés à verser, nous espérons tisser des relations encore plus solides avec les leaders et les groupes autochtones, qui connaissent le mieux leurs collectivités. Ensemble, nous pouvons contribuer à répondre aux différents besoins des peuples autochtones pour créer des retombées positives pour tous sur les plans de la santé, de l’éducation, de l’économie et de la culture. »

Lancé en novembre 2021, le Fonds pour les communautés autochtones de TELUS offre des subventions aux organisations et aux groupes communautaires dirigés par des Autochtones qui sont axés sur la santé mentale et le mieux-être, la revitalisation linguistique et culturelle, l’accès à l’éducation et le développement communautaire, comme les Productions Innu Assi. Les fonds serviront à enregistrer, traduire, transcrire, distribuer et archiver 11 contes innus

ancestraux racontés par le porteur de la tradition innue Charles-Api Bellefleur. Dirigé par des Autochtones, ce projet créera un répertoire complet des contes traditionnels innus afin de protéger le savoir millénaire et la langue de ce peuple pour les générations futures.

« Grâce au Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS, nous avons pu bénéficier d’une aide très appréciée pour accomplir notre projet de sauvegarder le patrimoine des mythes fondateurs innus (Atanukans). Le processus a été simple et efficace et l’équipe est professionnelle et sympathique. Nous espérons pouvoir collaborer à nouveau avec le FCA! » – Alexandre Bacon, vice-président de Productions Innu Assi

TELUS s’engage depuis longtemps à renforcer les relations avec les peuples autochtones — Premières Nations, Métis et Inuits —, et reconnaît que ses activités s’étendent sur beaucoup de territoires traditionnels et de régions visées par des traités. Grâce aux 10 millions de dollars que la direction s’est engagée à verser à l’appui de la réconciliation avec les Autochtones en 2021, TELUS est devenue la première et la seule société de télécommunication canadienne à prendre un engagement en matière de réconciliation avec les Autochtones et à mettre en œuvre un plan d’action pour la réconciliation avec les peuples autochtones . En plus de ces investissements importants, TELUS continue d’étendre la portée de Mobilité pour l’avenir pour les femmes autochtones à risque . Ce programme créé en collaboration avec des organisations dirigées par des Autochtones partout au pays vise à fournir des téléphones intelligents et des forfaits de données gratuitement aux femmes qui ont subi ou risquent de subir des violences pour qu’elles aient accès au soutien et aux ressources qui leur seront salutaires.

Pour en savoir plus sur les initiatives de réconciliation de TELUS, rendez-vous à telus.com/reconciliation .

Pour en savoir plus sur le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS, visitez telus.com/FCA

