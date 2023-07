Bigbanki nõukogu uueks liikmeks saab Sven Raba

English Estonian

Bigbanki üks omanikest ja senine nõukogu esimees Parvel Pruunsild astub 30. juulil ametist tagasi ja lahkub panga nõukogust. Panga nõukogu uueks liikmeks saab Sven Raba, kes varem on aastaid töötanud Bigbanki juhatuse liikmena.

Parvel Pruunsild on jätkuvalt panga üks suuromanikke, kuid ei löö enam kaasa panga juhtimisorganites. „Bigbankil on toimiv arengustrateegia ja seda täidetakse edukalt. Sven Raba on olnud Bigbankile tehnoloogilise eelise loonud pangasüsteemi Nest väljatöötamise eestvedaja ning jätkab nüüd meie täisdigitaalse panga rahvusvahelise kasvu toetamist panga nõukogus,“ kinnitas ta.

Bigbanki uueks nõukogu liikmeks saav Sven Raba on aastatel 2014-2022 töötanud Bigbankis, sealhulgas grupi finantsjuhina, juhatuse esimehe ning viimati tehnoloogia eest vastutava juhatuse liikmena. Sven Rabal on Tallinna Tehnikaülikoolist cum laude diplom raamatupidamises ja majandusanalüüsis ning magistrikraad majanduses. Alates oktoobrist 2022 on Raba töötanud finantstehnoloogia ettevõtte Monemon juhatuse liikme ja finantsjuhina, olles ka Mentorite Koja liige.

