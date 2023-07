NetBet Italia annuncia una nuova partnership con Wazdan

English Italian

ROME, July 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, leader del mercato dei casinò online del nostro Paese, è felice di annunciare una nuova partnership con il rinomato sviluppatore di giochi online, Wazdan. Questa collaborazione marca un’importante momento per entrambe le società, che mirano con la loro unione a migliorare l'esperienza di gioco dei clienti italiani del casinò.



Attraverso questa partnership, NetBet Italia integrerà nella propria piattaforma un'ampia gamma di popolari giochi targati Wazdan, tra cui titoli molto apprezzati come 9 Lions, Black Hawk Deluxe e Choco Reels™. Queste slot si sono guadagnate una notevole popolarità tra i giocatori di tutto il mondo, per via del loro gameplay coinvolgente, della grafica mozzafiato e delle caratteristiche di gioco innovative.

Wazdan è una società famosa per il suo impegno nell'offrire una tecnologia all'avanguardia e contenuti di gioco intriganti. Unendo le forze con questo sviluppatore di giochi, NetBet Italia intende fornire ai suoi giocatori una selezione diversificata di proposte di alta qualità. La partnership sottolinea la volontà di NetBet Italia di volere ancora una volta superare le aspettative di tutti i suoi clienti.

La collaborazione di NetBet Italia con Wazdan evidenzia inoltre un costante lavoro di espansione da parte del casinò del proprio portfolio di giochi, fornendo ai giocatori italiani l'accesso ai titoli più recenti ed entusiasmanti del mercato. Attraverso questa cooperazione, NetBet Italia punta a migliorare la sua collezione di giochi garantendo ai propri clienti l'accesso ad un ancora più ampia varietà di opzioni di intrattenimento.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di unire le forze con Wazdan e di introdurre la loro eccezionale offerta di giochi ai nostri giocatori. Wazdan è nota per il suo costante sforzo in termini di innovazione e qualità, e crediamo che i loro giochi possano integrare perfettamente il nostro portfolio attuale".

Andrzej Hyla, Chief Commercial Officer di Wazdan, ha dichiarato: "La nostra strategia di crescita nelle principali destinazioni di gioco ci ha portato a stringere questa partnership con NetBet Italia, che ci permetterà di portare tutti i nostri contenuti all'avanguardia ai giocatori italiani. Grazie a un vivace portfolio di giochi di altissimo livello e di funzionalità innovative, siamo certi di poter offrire un'incredibile esperienza di gioco agli utenti di tutto il Paese".

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l'accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it.

Informazioni su Wazdan

Wazdan vanta oltre 10 anni di riconoscimenti nel settore dello sviluppo di giochi. Alimentati dalla passione e guidati da una costante innovazione, Wazdan punta all'ottimizzazione delle proprie slot online attraverso strumenti di altissima qualità che aumentano il coinvolgimento dei giocatori. I nostri titoli sono certificati in oltre 20 giurisdizioni nel mondo: Malta, Regno Unito, New Jersey, Michigan, West Virginia, Ontario, Svezia, Romania, Grecia, Estonia, Spagna, Lituania, Lettonia, Danimarca, Svizzera, Colombia, Portogallo, Italia, Bielorussia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Bulgaria. Con un portfolio diversificato di oltre 170 slot HTML5 altamente coinvolgenti e oltre 18 uscite annuali, la nostra società è tra le protagoniste del moderno settore dell'iGaming, e contribuisce a elevare gli standard di personalizzazione ed esperienza di tutti i giocatori. I nostri giochi più performanti includono Magic Spins™, Sun of Fortune, 9 Coins™, Fortune Reels, 9 Lions, Sizzling 777 Deluxe e Power of Gods™: Hades. La selezione di giochi firmati Wazdan è in continua crescita. Una collezione che offre funzionalità innovative come Volatility Levels™, Hold the Jackpot, Collect to Infinity™, Cash Infinity™ e altre ancora. Una costante ricerca, quella di Wazdan, in meccaniche di gioco all'avanguardia e soluzioni di ultima generazione che forniscano il massimo valore ai propri giocatori come ai suoi partner. Per saperne di più su Wazdan, visita il sito https://www.wazdan.com.