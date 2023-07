La Commission canadienne des grains abroge des modifications apportées au classement

English French

WINNIPEG, Manitoba, 28 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse aux préoccupations formulées par des intervenants, la Commission canadienne des grains abroge l’harmonisation des tolérances visant le poids spécifique et le total des matières étrangères applicables aux grades primaires et grades d’exportation pour tous les grades des classes de blé suivantes :

Blé roux de printemps de l’Ouest canadien (CWRS);

Blé de force blanc de printemps de l’Ouest canadien (CWHWS);

Blé extra fort de l’Ouest canadien (CWES);

Blé tendre blanc de printemps de l’Ouest canadien (CWSWS);

Blé de force rouge du Nord canadien (CNHR).

L’harmonisation des tolérances visant le total des matières étrangères dans le blé dur ambré de l’Ouest canadien (CWAD) est également abrogée.

Les modifications des tolérances annoncées dans la partie II de la Gazette du Canada le 19 juillet 2023 seront abrogées dès que possible.

Liens connexes

Personne-ressource

Rémi Gosselin

Chef des communications

204-227-8276

remi.gosselin@grainscanada.gc.ca

Commission canadienne des grains

La Commission canadienne des grains est l’organisme fédéral chargé d’établir et de maintenir les normes de qualité visant les grains du Canada. Ses programmes permettent d’expédier des grains qui répondent régulièrement aux exigences des contrats en matière de qualité, de salubrité et de quantité. De plus, la Commission canadienne des grains réglemente l’industrie des grains pour protéger les droits des producteurs et assurer l’intégrité du commerce des grains.