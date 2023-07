Les Ressources Yorbeau inc. annonce un changement d’auditeur

English French

MONTRÉAL, 28 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB), (« Yorbeau » ou la « Société ») annonce un changement d’auditeur, avec prise d’effet le 21 juillet 2023.



À la demande de la Société, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« KPMG ») a démissionné à titre d’auditeur de la Société et Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. (« RCGT ») a été nommé comme remplaçant. Les rapports de KPMG ne contenaient aucune réserve relativement aux deux derniers exercices ni relativement à toute période suivant le dernier exercice pour laquelle un rapport d’audit a été produit et précédant la démission de KPMG. Il n’y a eu aucun événement à déclarer entre la Société et KPMG ou entre la Société et RCGT.

Le comité d’audit et le conseil d’administration de la Société ont approuvé la nomination de RCGT à titre d’auditeur remplaçant. Conformément au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, un avis de changement d’auditeur et les lettres exigées de l’ancien auditeur et de l’auditeur remplaçant ont été déposés sur SEDAR.

