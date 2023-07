Mohawk Industries reporta resultados del segundo trimestre

CALHOUN, Georgia, July 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas de $101 millones y utilidades diluidas por acción ('EPS') de $1.58 para el segundo trimestre de 2023. Las utilidades netas ajustadas fueron $176 millones, y la EPS ajustada fue $2.76, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos. Las ventas netas del segundo trimestre de 2023 fueron $3.0 mil millones, una disminución del 6.4%, según lo reportado, y del 9.6% sobre una base heredada y constante de divisas y días en comparación con el año anterior. Para el segundo trimestre de 2022, las ventas netas fueron $3.2 mil millones, las utilidades netas fueron $280 millones y la EPS fue $4.40. Las utilidades netas ajustadas fueron $281 millones, y la EPS ajustada fue $4.41, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos.

Para el período del semestre finalizado el 1ro. de julio de 2022, las utilidades netas y la EPS fueron $181 millones y $2.84, respectivamente. Las utilidades netas ajustadas fueron $288 millones, y la EPS ajustada fue $4.51, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos. Para el primer semestre de 2023, las ventas netas fueron de $ 5.8 mil millones, una disminución del 6.7% según lo reportado y del 9.0% sobre una base heredada y constante de tipo de cambio y días en comparación con el año anterior. Para el período del semestre finalizado el 2 de julio de 2022, las ventas netas fueron $6.2 mil millones, las utilidades netas fueron de $526 millones y la EPS fue $8.17, las utilidades netas ajustadas fueron $527 millones, y la EPS fue de $8.18, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos.

Al comentar sobre el rendimiento del segundo trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, afirmó, “Nuestros márgenes en toda la empresa aumentaron secuencialmente debido a las mejoras estacionales, aumento de la producción, iniciativas de productividad y menores costos de insumos. Generamos $ 147 millones de flujo de caja libre durante el trimestre, fortaleciendo aún más nuestra posición financiera.

Un punto característico de las recesiones inmobiliarias, las tasas de interés más altas y la inflación afectan significativamente las ventas de pisos en todo el mundo. Para gestionar el impacto, invertimos selectivamente para aumentar las ventas y reducir los gastos con el aumento de la productividad, consolidación de puntos de distribución y mejora de la eficacia administrativa. En el trimestre, iniciamos acciones de reestructuración e integración que deberían economizar $ 35 millones anuales a un costo total de aproximadamente $ 17 millones. Anticipamos que la mitad del ahorro estimado se debería realizar en el año en curso, compensando parcialmente la débil actividad de remodelación residencial. Además, limitamos nuestras inversiones de capital a los segmentos que generen mejoras significativas en ventas, margen y proceso. En todas nuestras regiones, estamos tomando medidas para aumentar las ventas, incluyendo promociones, incentivos para minoristas y lanzamientos de productos selectivos. La integración de nuestras recientes adquisiciones está progresando mientras que combinamos estrategias y mejoramos su fabricación y oferta de productos.

En todas nuestras regiones, continuamos experimentando resultados más sólidos en el sector comercial que en el residencial. La remodelación residencial continúa siendo el mayor impedimento para el avance del sector debido a las ventas de viviendas más bajas y los proyectos diferidos de mejoras para el hogar. Creemos que los inventarios de los canales han disminuido y podrían estar en su punto más bajo. La competencia de precios aumenta con la disminución del volumen del sector, mezcla y costos de insumos. En Estados Unidos, el mercado inmobiliario continúa bajo presión debido a la oferta limitada, altas tasas de interés e inflación continua. Los propietarios actuales no se mueven a niveles históricos para mantener sus bajas tasas hipotecarias. En el segundo trimestre, el inicio de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentó a una tasa anual de 1.45 millones, el primer aumento trimestral desde el comienzo del año pasado.



Creemos que la tendencia en el inicio de viviendas continuará y tendrá un impacto positivo en los envíos de pisos en el futuro. En nuestras otras regiones, las ventas y remodelación de viviendas también están disminuyendo debido a la inflación y tasas de interés. En Europa, los precios de la energía continúan disminuyendo, aunque la inflación persistente en otras categorías limita las inversiones de remodelación de los consumidores. En el trimestre, nos beneficiamos de los precios más bajos de la energía que fluyeron a través de nuestro estado de pérdidas y ganancias. Nuestras inversiones en la producción de biomasa, energía solar y eólica reducen nuestros gastos operativos y nuestra huella de carbono, lo que tiene un impacto positivo en nuestro rendimiento. El gobierno italiano proporcionó subsidios energéticos a un nivel reducido y el programa no continuará. Mientras gestionamos una menor demanda del mercado, nos preparamos para el repunte que históricamente sigue a los descensos cíclicos en nuestro sector. Nuestras expansiones de fabricación de losas de porcelana, aislamiento, laminado de primera calidad, LVT y encimeras de cuarzo deben generar el mayor crecimiento mientras los mercados se recuperen.

Para el segundo trimestre, el segmento Global Ceramic reportó una caída de 0.3% en ventas netas, según lo reportado, o una caída de 6.7% sobre una base heredada y constante de divisas y días. El margen operativo del segmento fue de 7.3% según lo reportado o de 8.6% sobre una base ajustada, como resultado de una inflación más alta, volúmenes más bajos y cierres temporales de la planta, parcialmente compensados por ganancias de productividad y precios y mezcla de productos favorables. Nuestro negocio de cerámica en Estados Unidos se benefició de una mayor participación en los canales comerciales y de nueva construcción, diseños perfeccionados y servicio más consistente. Estamos lanzando productos de estilo superior para mejorar nuestra mezcla y nos centramos en canales de ventas más sólidos. Ampliamos nuestra base de clientes, lo que ayuda a compensar la debilidad en la remodelación residencial. En nuestro negocio de cerámica en Europa, los volúmenes en el trimestre mejoraron secuencialmente y nuestros resultados se beneficiaron de las ventas de colecciones residenciales premium, productos comerciales y exportaciones. Nos estamos adaptando al ambiente cambiante y utilizamos actividades promocionales para generar un volumen de ventas adicional. Mientras avanza la integración de nuestras adquisiciones en Brasil y México, realineamos las organizaciones, lo que define nuevas estrategias de ventas y productos y ejecutamos reducciones de costos. Las sinergias que realizamos compensan parcialmente el debilitamiento de las condiciones del mercado, y comenzamos a aprovechar las ventas de nuestra cartera total de productos para expandir nuestra distribución.

Durante el segundo trimestre, las ventas netas de nuestro segmento Flooring Rest of the World, disminuyeron un 11.4%, según lo reportado, o un 10.2% sobre una base heredada y constante de divisas y días. El margen operativo del segmento fue de 11.0% según lo reportado o 12.1% sobre una base ajustada, como resultado de volúmenes más bajos, impedimentos de transacciones de divisas y cierres temporales de la planta, parcialmente compensados por ganancias de productividad. El segmento continúa gestionando con éxito un entorno difícil. El gasto del consumidor no mejoró como lo anticipado, y la confianza continúa siendo baja dada la inflación, las tasas de interés más altas y la guerra en Ucrania. Aunque nuestras ventas de pisos están bajo presión, nuestras colecciones de vinilo laminado tienen un rendimiento superior ya que los consumidores optan por alternativas de menor precio. Estamos alineando la producción de laminados y LVT con la demanda actual y lanzamos nuevos productos, merchandising y promociones específicas para expandir los volúmenes de ventas. Comenzamos la transición de nuestra oferta de LVT residencial de núcleos flexibles a rígidos y estamos ejecutando la reestructuración previamente anunciada para apoyar esta conversión. En paneles, se están iniciando menos proyectos y el uso industrial disminuyó debido a condiciones de mercado más lentas. Si bien las perspectivas a largo plazo para nuestro negocio de aislamiento siguen siendo sólidas, actualmente la demanda disminuye mientras se difieren las inversiones residenciales y comerciales. Los mercados inmobiliarios de Australia y Nueva Zelanda se han debilitado, y estamos lanzando nuevos productos y promociones selectivas para aumentar el volumen de ventas.

En el segundo trimestre, las ventas de nuestro segmento Flooring North America disminuyeron un 8,9% según lo informado o un 12,1% sobre una base heredada. El margen operativo del segmento fue de 3.7% según lo reportado o 6.0% sobre una base ajustada, como resultado de precios y mezcla de productos desfavorables juntamente con volúmenes recudidos y cierres temporales de la planta, parcialmente compensados por una inflación más baja. Los márgenes del segundo trimestre del segmento aumentaron secuencialmente debido a los costos más bajos y estacionalidad que fluyen a través del inventario. Para controlar los costos, mejoramos la productividad, agilizamos las funciones administrativas e iniciamos medidas de reestructuración. Para aumentar las ventas, estamos iniciando una actividad promocional selectiva, mejorando nuestra oferta de productos e introduciendo pantallas más amigables para el consumidor. El sector comercial de Estados Unidos comprobó ser más resistente mientras las empresas continúan invirtiendo en nuevos proyectos de construcción y remodelación, aunque estamos experimentando cierta presión mientras los clientes buscan mantener los presupuestos. El Índice de Facturación Arquitectónica de julio reflejó un entorno estable para nuevos proyectos. Continuamos observando una adopción más amplia de nuestros productos RevWood impermeables en el canal minorista, así como en el canal de construcción. Aumentamos la oferta de nuestra innovadora Signature Technology, que acentúa la riqueza de nuestras colecciones de laminados Pergo y Karastan. Mejoramos nuestras colecciones de alfombras residenciales de lujo de Karastan y Godfrey Hirst y ofrecemos incentivos a los minoristas para aumentar los volúmenes. Nuestro portafolio ampliado de alfombras de poliéster teñidas en solución incrementa nuestra posición con desarrolladores multifamiliares y constructores de viviendas individuales, lo que afecta negativamente nuestra mezcla de productos. Integramos nuestra reciente adquisición de no tejidos y mejoramos sus ventas y operaciones. Nuestros lanzamientos de nuevo LVT rígido con imágenes actualizadas, tecnologías WetProtect y antimicrobianas nos diferenciaron en el mercado, y nuestras ventas de láminas de vinilo aumentaron mientras los consumidores seleccionaron opciones más asequibles.

El rendimiento de Mohawk en el segundo trimestre reflejó el impacto positivo de muchas iniciativas que estamos ejecutando en todo nuestro negocio. Estamos gestionando las condiciones actuales del mercado mientras nos preparamos para el repunte de la demanda que sigue a las recesiones cíclicas. Los bancos centrales elevaron las tasas de interés para reducir la inflación y señalan la posibilidad de aumentos adicionales de las tasas. En Estados Unidos, hemos observado un aumento en la confianza de los constructores y en el inicio de viviendas que aumentará nuestro negocio de nuevas construcciones residenciales. Esperamos que el sector comercial supere al canal residencial durante este año, incluso con una debilidad continua en la categoría de oficinas. Aunque el empleo se mantiene fuerte, la remodelación y las ventas de viviendas existentes están más lentas, debido a la disponibilidad limitada de viviendas, las tasas de interés más altas y la inflación. Históricamente, cuando la economía se recupera, estos proyectos de remodelación pospuestos alimentan un mayor crecimiento de la industria. Nuestras nuevas iniciativas de reestructuración deberían economizar $ 35 millones por año, y nuestras recientes adquisiciones agregarán un mayor beneficio a nuestros resultados a medida que optimizamos su rendimiento. En este mercado competitivo, esperamos una presión continua sobre los precios y la mezcla, parcialmente compensada por el flujo de materiales y costos de energía más bajos. Nuestro tercer trimestre se debilita estacionalmente debido a las vacaciones de verano, el menor gasto de los consumidores y la menor producción en Europa. Dados estos factores, anticipamos que nuestra EPS ajustada del tercer trimestre sea de $2.62 a $2.72, excluyendo cualesquier cargos de reestructuración, adquisición y otros.

En Mohawk, estamos tomando las medidas necesarias para gestionar los desafíos de hoy mientras nos preparamos para las oportunidades del mañana. Cuando los bancos centrales cambien su enfoque a un enfoque más equilibrado, nuestro negocio se acelerará a medida que el sector se recupera. En todas nuestras regiones, la vivienda está en escasez, las casas antiguas necesitan remodelación y las empresas invertirán para crecer en condiciones más favorables. Estos factores crearán un mayor crecimiento para los pisos, y nuestras inversiones en expansiones de capacidad y nuestras recientes adquisiciones mejorarán aún más nuestros resultados".

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en el sector e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. Durante la última década, Mohawk transformó su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas". Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de flete, materia prima y costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; fluctuaciones de dividas; costos y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Empresa; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios; riesgos e incertidumbres relacionados con la pandemia de COVID-19; cambios regulatorios y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa realiza negocios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

La conferencia telefónica se realizará el 28 de julio de 2023, a las 11:00 a. m., hora del este (ET)

Para participar en la conferencia telefónica vía Internet visite, http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2023-earnings-call.

Para participar en la conferencia vía telefónica, inscríbase con anticipación en, https://dpregister.com/sreg/10180717/f9e2c175dc para obtener un número de identificación personal único o marque 1-833-630-1962 para Estados Unidos/Canadá y 1-412-317-1843 para acceso internacional/local el día de la llamada para asistencia de operador. Una retransmisión de la llamada estará disponible hasta el 25 de agosto de 2023, marque 1-87-344-7529 para llamadas en Estados Unidos/Canadá y 1-412-317-0088 para llamadas internacionales/locales e ingrese el código de acceso # 5381723.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net sales $ 2950,428 3153,188 5756,651 6168,851 Cost of sales 2218,519 2279,991 4381,300 4493,526 Gross profit 731,909 873,197 1375,351 1675,325 Selling, general and administrative expenses 578,863 505,270 1096,515 986,597 Operating income 153,046 367,927 278,836 688,728 Interest expense 22,857 12,059 39,994 23,540 Other expense (income), net 2,215 (2,818 ) 1,649 (380 ) Earnings before income taxes 127,974 358,686 237,193 665,568 Income tax expense 26,760 78,176 55,703 139,624 Net earnings including noncontrolling interests 101,214 280,510 181,490 525,944 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (3 ) 79 35 184 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 101,217 280,431 181,455 525,760 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.59 4.41 2.85 8.20 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,680 63,540 63,630 64,116 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.58 4.40 2.84 8.17 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,900 63,798 63,864 64,374





Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net cash provided by operating activities $ 263,597 147,706 520,873 202,661 Less: Capital expenditures 116,653 150,571 245,146 280,041 Free cash flow $ 146,944 (2,865 ) 275,727 (77,380 ) Depreciation and amortization $ 156,633 141,569 326,542 282,984





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 570,933 223,986 Short-term investments — 265,000 Receivables, net 2087,071 2105,809 Inventories 2618,711 2826,044 Prepaid expenses and other current assets 574,613 519,895 Total current assets 5851,328 5940,734 Property, plant and equipment, net 4957,225 4582,075 Right of use operating lease assets 400,419 404,726 Goodwill 2031,034 2536,314 Intangible assets, net 887,929 856,401 Deferred income taxes and other non-current assets 457,228 369,237 Total assets $ 14585,163 14689,487 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1038,032 1498,900 Accounts payable and accrued expenses 2143,807 2316,980 Current operating lease liabilities 106,102 108,497 Total current liabilities 3287,941 3924,377 Long-term debt, less current portion 2013,327 1052,064 Non-current operating lease liabilities 310,612 309,261 Deferred income taxes and other long-term liabilities 761,263 796,847 Total liabilities 6373,143 6082,549 Total stockholders' equity 8212,020 8606,938 Total liabilities and stockholders' equity $ 14585,163 14689,487





Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1155,362 1158,569 2214,696 2223,326 Flooring NA 1001,698 1,099,538 1955,115 2171,448 Flooring ROW 793,368 895,081 1586,840 1774,077 Consolidated net sales $ 2950,428 3153,188 $ 5756,651 6168,851 Operating income (loss): Global Ceramic $ 84,034 154,269 147,351 254,607 Flooring NA 37,199 100,030 35,186 195,354 Flooring ROW 86,914 124,107 162,159 258,757 Corporate and intersegment eliminations (55,101 ) (10,479 ) (65,860 ) (19,990 ) Consolidated operating income $ 153,046 367,927 278,836 688,728 Assets: Global Ceramic $ 5546,167 5537,075 Flooring NA 4210,170 4,345,912 Flooring ROW 4295,257 4,334,649 Corporate and intersegment eliminations 533,569 471,851 Consolidated assets $ 14585,163 14689,487





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 101,217 280,431 181,455 525,760 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,557 1,801 72,690 3,658 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 4,581 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — 49,012 — Release of indemnification asset — — — 7,324 Income taxes - reversal of uncertain tax position — — — (7,324 ) Income tax effect of adjusting items (15,956 ) (1,181 ) (19,679 ) (2,805 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 176,116 281,194 288,059 526,756 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.76 4.41 4.51 8.18 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,900 63,798 63,864 64,374





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) July 1, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1038,032 Long-term debt, less current portion 2013,327 Total debt 3051,359 Less: Cash and cash equivalents 570,933 Net debt $ 2480,426





Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) October 1, 2022 December 31, 2022 April 1,

2023 July 1,

2023 July 1,

2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ (533,713 ) 33,552 80,276 101,214 (318,671 ) Interest expense 13,797 14,601 17,137 22,857 68,392 Income tax expense 15,569 2,917 28,943 26,760 74,189 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (256 ) (96 ) (38 ) 3 (387 ) Depreciation and amortization(1) 153,466 159,014 169,909 156,633 639,022 EBITDA (351,137 ) 209,988 296,227 307,467 462,545 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 21,375 33,786 8,114 33,579 96,854 Inventory step-up from purchase accounting 1,401 1,218 3,305 1,276 7,200 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 — — — 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 45,000 9,231 990 48,022 103,243 Adjusted EBITDA $ 412,410 254,223 308,636 390,344 1365,613 Net debt to adjusted EBITDA 1.8

(1)Incluye una depreciación acelerada de $ 13,085 para el tercer trimestre de 2022, $ 15,915 para el cuarto trimestre de 2022 y $ 23,019 para el primer trimestre de 2023, además de $ 7,978 para el segundo trimestre de 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Consolidated Mohawk Net sales $ 2950,428 3153,188 5756,651 6168,851 Adjustment for constant shipping days 17,305 — 16,356 — Adjustment for constant exchange rates 19,376 — 50,336 — Adjustment for acquisition volume (135,483 ) — (209,037 ) — Adjusted net sales $ 2851,626 3153,188 5614,306 6168,851





Three Months Ended July 1, 2023 July 2, 2022 Global Ceramic Net sales $ 1155,362 1158,569 Adjustment for constant shipping days 4,642 — Adjustment for constant exchange rates 11,884 — Adjustment for acquisition volume (90,604 ) — Adjusted net sales $ 1081,284 1158,569 Flooring NA Net sales $ 1001,698 1,099,538 Adjustment for acquisition volume (34,890 ) — Adjusted net sales $ 966,808 1,099,538





Flooring ROW Net sales $ 793,368 895,081 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 12,663 — Adjustment for constant exchange rates 7,492 — Adjustment for acquisition volume (9,989 ) — Adjusted net sales $ 803,534 895,081





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023

July 2, 2022 Gross Profit $ 731,909 873,197 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 30,441 713 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Adjusted gross profit $ 763,626 874,053 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.9 % 27.7 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 578,863 505,270 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (11,219 ) (1,186 ) Legal settlements, reserves and fees (48,022 ) — Adjusted selling, general and administrative expenses $ 519,622 504,084 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.6%

16.0 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023

July 2, 2022 Consolidated Mohawk Operating income $ 153,046 367,927 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,660 1,899 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — Adjusted operating income $ 244,004 369,969 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.3 % 11.7 % Global Ceramic Operating income $ 84,034 154,269 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13,810 — Inventory step-up from purchase accounting 1,276 — Adjusted segment operating income $ 99,120 154,269 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 13.3 % Flooring NA Operating income $ 37,199 100,030 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18,488 (239 ) Legal settlement and reserves 4,875 — Adjusted segment operating income $ 60,562 99,791 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 6.0 % 9.1 % Flooring ROW Operating income $ 86,914 124,107 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 9,362 2,139 Inventory step-up from purchase accounting — 143 Adjusted segment operating income $ 96,276 126,389 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.1 % 14.1 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (55,101 ) (10,479 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlement, reserves and fees 43,147 — Adjusted segment operating (loss) $ (11,954 ) (10,479 )





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Earnings before income taxes $ 127,974 358,686 Net earnings attributable to noncontrolling interests 3 (79 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,557 1,801 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 218,832 360,551





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023

July 2, 2022 Income tax expense $ 26,760 78,176 Income tax effect of adjusting items 15,956 1,181 Adjusted income tax expense $ 42,716 79,357 Adjusted income tax rate 19.5 % 22.0 %

La Empresa suplementa sus estados financieros consolidados, los cuales son preparados y presentados de conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados de Estados Unidos (US GAAP), con ciertas mediciones financieras no conformes a US GAAP. Tal como lo exigen las regulaciones de Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan la conciliación de las medidas financieras no conformes a US GAAP con la medición US GAAP más directamente comparable. Cada una de las medidas no-GAAP incluida debe ser considerada juntamente con la medida conforme a US GAAP comparable, y podría no ser comparable con medidas de similar denominación informadas por otras empresas La empresa considera que estas medidas no–GAAP, al conciliarse con la medida GAAP correspondiente, constituyen una ayuda para los inversores en lo siguiente: Las medidas no-GAAP de ingresos que ayudan en la identificación de tendencias de crecimiento y en las comparaciones de ingresos con períodos anteriores y futuros, mientras que las medidas no-GAAP de rentabilidad asisten en la comprensión de las tendencias de la rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y en comparaciones de sus utilidades obtenidas con períodos anteriores y futuros.

La empresa excluye ciertos rubros de sus medidas no-GAAP de ingresos porque esos rubros pueden variar drásticamente entre períodos y ocultar tendencias de negocio subyacentes. Los rubros excluidos de las medidas de ingresos no-GAAP de la empresa incluyen: operaciones con divisas y su conversión; más o menos días de embarque en un período e impacto de adquisiciones.

La empresa excluye ciertos rubros de sus medidas de rentabilidad no-GAAP porque esos rubros podrían no ser indicativos de, o no tienen relación con el rendimiento operativo fundamental de la empresa. Los rubros excluidos de las medidas de rentabilidad no-GAAP de la empresa incluyen: costos de reestructuración, adquisición e integración relacionada con otros costos, acuerdos legales, reservas y cargos, ganancias netas de seguros, deterioro de activos intangibles (goodwill) y activos intangibles con vida útil indefinida, contabilización de compras de adquisiciones, incluyendo el aumento de inventario, liberación de activos para indemnización, y reversión de ciertas posiciones tributarias inciertas.