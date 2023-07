Mohawk Industries presenta i risultati del secondo trimestre

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Georgia, July 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto del secondo trimestre 2023 di 101 milioni di dollari e un utile per azione (“EPS”) diluito di 1,58 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 176 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 2,76 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altri costi. Il fatturato netto per il secondo trimestre del 2023 è stato di 3,0 miliardi di dollari, con un calo del 6,4% rispetto al trimestre precedente e del 9,6% rispetto all’anno precedente a valuta e giorni costanti. Per il secondo trimestre del 2022, il fatturato netto è stato di 3,2 miliardi di dollari, l’utile netto di 280 milioni di dollari e l’EPS di 4,40 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 281 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 4,41 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altri costi.



Per il semestre terminato il 1° luglio 2023, gli utili netti e l’EPS sono stati rispettivamente di 181 milioni di dollari e 2,84 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 288 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 4,51 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altri costi. Per i primi sei mesi del 2023, il fatturato netto è stato pari a 5,8 miliardi di dollari, con un calo del 6,7% rispetto al trimestre precedente e del 9,0% rispetto all’anno precedente, a valuta e giorni costanti. Per il semestre terminato il 2 luglio 2022, il fatturato netto è stato di 6,2 miliardi di dollari, l’utile netto di 526 milioni di dollari e l’EPS di 8,17 dollari; l’utile netto rettificato è stato di 527 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 8,18 dollari, escludendo gli oneri di ristrutturazione, acquisizione e altri costi.

Commentando i risultati del secondo trimestre di Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente e CEO, ha dichiarato: “I nostri margini in tutta l’azienda sono aumentati progressivamente grazie ai miglioramenti stagionali, all’aumento della produzione, alle iniziative di produttività e alla riduzione dei costi dei fattori di produzione. Abbiamo generato 147 milioni di dollari di free cash flow durante il trimestre, rafforzando ulteriormente la nostra posizione finanziaria.

Le tipiche recessioni dell’edilizia, l’aumento dei tassi d’interesse e dell’inflazione hanno un impatto significativo sulle vendite di pavimenti in tutto il mondo. Per gestirle, stiamo investendo selettivamente per aumentare le vendite e ridurre le spese aumentando la produttività, consolidando i punti di distribuzione e migliorando l’efficienza amministrativa. Nel trimestre abbiamo avviato azioni di ristrutturazione e integrazione per un costo totale di circa 17 milioni di dollari che dovrebbero consentire un risparmio di 35 milioni di dollari all’anno. Prevediamo che metà dei risparmi stimati si ottengano nell’anno in corso, compensando in parte la debolezza dell’attività di ristrutturazione residenziale. Inoltre, stiamo limitando i futuri investimenti di capitale a quelli che garantiscono miglioramenti significativi delle vendite, dei margini e dell’operatività. In tutte le nostre regioni stiamo adottando misure per aumentare le vendite, come promozioni, incentivi ai rivenditori e lanci specifici di prodotti. L’integrazione delle nostre recenti acquisizioni sta progredendo grazie alla combinazione di strategie e al miglioramento della produzione e dell’offerta di prodotti.

In tutte le nostre regioni, continuiamo a registrare risultati migliori nel settore commerciale rispetto a quello residenziale. Il rinnovamento residenziale rimane il principale ostacolo del settore a causa del calo delle vendite di abitazioni e del rinvio dei progetti di miglioramento delle abitazioni. Riteniamo che le scorte dei canali siano diminuite e che potrebbero aver toccato il minimo. La concorrenza sui prezzi sta aumentando a fronte del calo dei volumi, del mix e dei costi dei fattori di produzione del settore. Negli Stati Uniti, il mercato immobiliare rimane sotto pressione a causa dell’offerta limitata, degli alti tassi di interesse e della persistente inflazione. Gli esistenti proprietari immobiliari non si muovono a livelli storici per mantenere bassi i tassi dei mutui. Nel secondo trimestre, le nuove costruzioni di case negli Stati Uniti sono aumentate a un ritmo annuo di 1,45 milioni, il primo aumento trimestrale dall’inizio dello scorso anno. Riteniamo che la tendenza della ripresa dell’edilizia abitativa continuerà e avrà un impatto positivo sulle spedizioni di pavimenti. Anche nelle altre regioni le vendite immobiliari e le ristrutturazioni sono in calo a causa dell’inflazione e dei tassi di interesse. In Europa, i prezzi dell’energia hanno continuato a diminuire, ma l’inflazione persistente in altre categorie sta limitando gli investimenti dei consumatori in ristrutturazioni. Nel trimestre abbiamo beneficiato della diminuzione dei prezzi dell’energia che si è riflessa sul nostro conto economico. I nostri investimenti nella produzione di energia da biomassa, solare ed eolica riducono le nostre spese operative e l’impronta di carbonio, con un impatto positivo sui nostri risultati. Il governo italiano ha fornito sussidi per l’energia a un livello ridotto e il programma non verrà continuato. Pur gestendo la diminuzione della domanda di mercato, ci stiamo preparando per la ripresa che storicamente segue i cali ciclici del nostro settore. Le nostre espansioni produttive di lastre di porcellana, isolanti, laminati premium, LVT e piani di lavoro in quarzo dovrebbero garantire la crescita maggiore al momento della ripresa dei mercati.

Per il secondo trimestre, il Segmento Global Ceramic ha registrato un calo dello 0,3% del fatturato netto rispetto al periodo precedente, o un calo del 6,7% su base storica, a valuta e giorni costanti. Il margine operativo del Segmento è stato del 7,3% o dell’8,6% su base rettificata, a causa dell’aumento dell’inflazione, della riduzione dei volumi e delle chiusure temporanee, parzialmente compensati da aumenti di produttività e da un mix di prezzi e prodotti favorevole. La nostra attività ceramica negli Stati Uniti ha beneficiato di una maggiore partecipazione ai canali commerciali e delle nuove costruzioni, di un design migliore e di un servizio più efficiente. Stiamo introducendo prodotti di stile più elevato per migliorare il nostro mix e ci stiamo concentrando su canali di vendita più solidi. Abbiamo ampliato la nostra base di clienti, il che contribuisce a compensare la debolezza del settore residenziale. Nel nostro comparto ceramico europeo, i volumi del trimestre sono migliorati progressivamente e i nostri risultati hanno beneficiato delle vendite di collezioni residenziali di qualità superiore, di prodotti commerciali e delle esportazioni. Ci stiamo adattando ai cambiamenti dell’ambiente e stiamo utilizzando le attività promozionali per aumentare il volume delle vendite. Mentre procede l’integrazione delle nostre acquisizioni in Brasile e Messico, stiamo riallineando le organizzazioni, definendo nuove strategie di vendita e di prodotto e riducendo i costi. Le sinergie ottenute stanno parzialmente compensando l’indebolimento delle condizioni di mercato e abbiamo iniziato a sfruttare le vendite del nostro portafoglio prodotti totale per espandere la nostra distribuzione.

Nel secondo trimestre, il fatturato netto del Segmento Pavimentazioni Resto del Mondo sono diminuite dell’11,4% rispetto al trimestre precedente e del 10,2% rispetto all’anno precedente a valuta e giorni costanti. Il margine operativo del Segmento è stato dell’11,0% o del 12,1% su base rettificata, a causa dei minori volumi, dei fattori negativi legati all’andamento dei cambi e delle chiusure temporanee, parzialmente compensati dagli aumenti di produttività. Il settore continua a gestire efficacemente un contesto difficile. La spesa dei consumatori non è migliorata come ci aspettavamo e la fiducia è rimasta bassa a causa dell’inflazione, dell’aumento dei tassi di interesse e della guerra in Ucraina. Sebbene le vendite di pavimentazioni siano sotto pressione, le nostre collezioni di vinile in fogli stanno ottenendo risultati migliori perché i consumatori passano a investimenti alternativi più economici. Stiamo allineando la produzione di laminati e LVT alla domanda attuale e stiamo introducendo nuovi prodotti, merchandising e promozioni specifiche per aumentare i volumi di vendita. Abbiamo iniziato la transizione della nostra offerta di LVT residenziali da anime flessibili a rigide e stiamo attuando la ristrutturazione annunciata in precedenza per sostenere questa conversione. Per quanto riguarda i pannelli, sono stati avviati meno progetti e l’uso industriale è diminuito a causa del rallentamento del mercato. Sebbene le prospettive a lungo termine per la nostra attività di isolamento rimangano solide, la domanda è attualmente in calo a causa del rinvio degli investimenti residenziali e commerciali. I mercati immobiliari di Australia e Nuova Zelanda si sono indeboliti e stiamo introducendo nuovi prodotti e promozioni selettive per aumentare il volume delle vendite.

Nel secondo trimestre, le vendite del Segmento Pavimentazioni Nord America sono diminuite dell’8,9% rispetto al trimestre precedente e del 12,1% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo del Segmento è stato del 3,7% , o del 6,0% su base rettificata, a causa di prezzi sfavorevoli e del mix di prodotti, oltre che di volumi ridotti e di chiusure temporanee, parzialmente compensati da una minore inflazione. I margini del secondo trimestre del Segmento sono aumentati progressivamente grazie alla stagionalità e alla riduzione dei costi di magazzino. Per controllare i costi, abbiamo aumentato la produttività, snellito le funzioni amministrative e avviato azioni di ristrutturazione. Per aumentare le vendite, stiamo avviando attività promozionali selettive, migliorando la nostra offerta di prodotti e introducendo espositori più gradevoli per i consumatori. Il settore commerciale statunitense si è dimostrato più resistente, in quanto le aziende continuano a investire in nuove costruzioni e in progetti di ristrutturazione, anche se stiamo riscontrando una certa pressione sul mix, in quanto i clienti cercano di limitare i budget. L’indice di fatturazione architettonica di luglio riflette un ambiente stabile per i nuovi progetti. Continuiamo a vedere una maggiore adozione dei nostri prodotti impermeabili RevWood sia nei canali di vendita al dettaglio che in quelli dei costruttori. Abbiamo aumentato l’offerta della nostra rivoluzionaria Signature Technology, che accentua la ricchezza delle nostre collezioni di laminati Pergo e Karastan. Abbiamo migliorato le nostre collezioni di tappeti residenziali di lusso Karastan e Godfrey Hirst e stiamo offrendo incentivi ai rivenditori per aumentare i volumi. Il nostro portafoglio di tappeti in poliestere tinto sta rafforzando la nostra posizione presso i costruttori di immobili multifamiliari e di abitazioni singole, con un impatto negativo sul nostro mix di prodotti. Abbiamo integrato la nostra recente acquisizione di tessuto non tessuto e stiamo migliorando le vendite e le operazioni. Le nostre nuove introduzioni di LVT rigidi con immagini aggiornate, WetProtect e tecnologie antimicrobiche ci hanno differenziato sul mercato e le vendite di vinile in fogli sono aumentate perché i consumatori hanno scelto opzioni più convenienti.

I risultati del secondo trimestre di Mohawk hanno evidenziato l’impatto positivo di molte iniziative che stiamo attuando in tutta la nostra organizzazione. Stiamo gestendo le attuali condizioni di mercato e ci stiamo preparando alla ripresa della domanda successiva alle flessioni cicliche. Le banche centrali hanno aumentato i tassi di interesse per ridurre l’inflazione e segnalano la possibilità di ulteriori rialzi. Negli Stati Uniti, abbiamo assistito a un aumento della fiducia dei costruttori e degli avvii di abitazioni che favoriranno la nostra attività di nuove costruzioni residenziali. Prevediamo che il settore commerciale supererà il canale residenziale nel corso dell’anno, anche se la categoria degli uffici continuerà ad essere debole. Sebbene l’occupazione rimanga forte, le ristrutturazioni e le vendite di case esistenti sono in ritardo a causa della limitata disponibilità di alloggi, dell’aumento dei tassi di interesse e dell’inflazione. Storicamente, nel momento in cui l’economia si riprende, questi progetti di ristrutturazione rimandati alimentano una maggiore crescita del settore. Le nostre nuove iniziative di ristrutturazione dovrebbero consentire risparmi per 35 milioni di dollari all’anno e le nostre recenti acquisizioni aggiungeranno ulteriori benefici ai nostri risultati man mano che ottimizzeremo le loro prestazioni. In questo mercato competitivo, prevediamo una continua pressione sui prezzi e sul mix, parzialmente compensata dalla riduzione dei costi dei materiali e dell’energia. Il nostro terzo trimestre è stagionalmente più debole a causa delle vacanze estive, della riduzione della spesa dei consumatori e della minore produzione in Europa. Alla luce di questi fattori, prevediamo che l’EPS rettificato del terzo trimestre sarà compreso tra 2,62 e 2,72 dollari, escludendo eventuali oneri di ristrutturazione, acquisizione e di altro tipo.

In Mohawk stiamo adottando le misure necessarie per gestire le sfide di oggi e prepararci alle opportunità di domani. Quando le banche centrali adotteranno un approccio più equilibrato, la nostra attività accelererà grazie alla ripresa del settore. In tutte le nostre regioni, le abitazioni scarseggiano, le case obsolete hanno bisogno di essere ristrutturate e le imprese investiranno per crescere in condizioni più favorevoli. Questi fattori determineranno una più elevata crescita per le pavimentazioni. I nostri investimenti nell’espansione della capacità produttiva e le nostre recenti acquisizioni miglioreranno ulteriormente i nostri risultati”.

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più conosciuti del settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Nell’ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di tappeti nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare le previsioni di performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili e quelle che includono le parole “potrebbe”, “dovrebbe”, “crede”, “ prevede”, “si aspetta” e “stima” o espressioni simili, costituiscono "dichiarazioni previsionali". Per queste dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Non è possibile assicurare l’esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori importanti potrebbero causare risultati futuri diversi: cambiamenti nelle condizioni economiche o di settore; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle merci, delle materie prime e di altri costi dei fattori di produzione; inflazione e deflazione dei mercati dei beni di consumo; oscillazioni valutarie; costi e forniture energetiche; tempistica e livello delle spese in conto capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; tasse e riforma fiscale; reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie legali; rischi e incertezze legati alla pandemia COVID-19; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui la Società opera; e altri rischi identificati nelle relazioni SEC e negli annunci pubblici di Mohawk.

Conference call venerdì 28 luglio 2023, 11:00 Eastern Time

Per partecipare alla conference call via Internet, visitare il link http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2023-earnings-call. Per partecipare alla conference call telefonica, registrarsi in anticipo sul sito https://dpregister.com/sreg/10180717/f9e2c175dc per ricevere un numero di identificazione personale unico o comporre il numero 1-833-630-1962 per gli Stati Uniti/Canada e 1-412-317-1843 per l’estero/locale il giorno della call per ricevere l’assistenza dell’operatore. Sarà possibile ascoltare la riproduzione fino al 25 agosto 2023, telefonando al numero 1-877-344-7529 per le chiamate dagli Stati Uniti e dal Canada e al numero 1-412-317-0088 per le chiamate internazionali/locali e inserendo il codice di accesso #5381723.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net sales $ 2,950,428 3,153,188 5,756,651 6,168,851 Cost of sales 2,218,519 2,279,991 4,381,300 4,493,526 Gross profit 731,909 873,197 1,375,351 1,675,325 Selling, general and administrative expenses 578,863 505,270 1,096,515 986,597 Operating income 153,046 367,927 278,836 688,728 Interest expense 22,857 12,059 39,994 23,540 Other expense (income), net 2,215 (2,818 ) 1,649 (380 ) Earnings before income taxes 127,974 358,686 237,193 665,568 Income tax expense 26,760 78,176 55,703 139,624 Net earnings including noncontrolling interests 101,214 280,510 181,490 525,944 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (3 ) 79 35 184 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 101,217 280,431 181,455 525,760 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.59 4.41 2.85 8.20 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,680 63,540 63,630 64,116 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.58 4.40 2.84 8.17 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,900 63,798 63,864 64,374





Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net cash provided by operating activities $ 263,597 147,706 520,873 202,661 Less: Capital expenditures 116,653 150,571 245,146 280,041 Free cash flow $ 146,944 (2,865 ) 275,727 (77,380 ) Depreciation and amortization $ 156,633 141,569 326,542 282,984





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 570,933 223,986 Short-term investments — 265,000 Receivables, net 2,087,071 2,105,809 Inventories 2,618,711 2,826,044 Prepaid expenses and other current assets 574,613 519,895 Total current assets 5,851,328 5,940,734 Property, plant and equipment, net 4,957,225 4,582,075 Right of use operating lease assets 400,419 404,726 Goodwill 2,031,034 2,536,314 Intangible assets, net 887,929 856,401 Deferred income taxes and other non-current assets 457,228 369,237 Total assets $ 14,585,163 14,689,487 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,038,032 1,498,900 Accounts payable and accrued expenses 2,143,807 2,316,980 Current operating lease liabilities 106,102 108,497 Total current liabilities 3,287,941 3,924,377 Long-term debt, less current portion 2,013,327 1,052,064 Non-current operating lease liabilities 310,612 309,261 Deferred income taxes and other long-term liabilities 761,263 796,847 Total liabilities 6,373,143 6,082,549 Total stockholders' equity 8,212,020 8,606,938 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,585,163 14,689,487





Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,155,362 1,158,569 2,214,696 2,223,326 Flooring NA 1,001,698 1,099,538 1,955,115 2,171,448 Flooring ROW 793,368 895,081 1,586,840 1,774,077 Consolidated net sales $ 2,950,428 3,153,188 $ 5,756,651 6,168,851 Operating income (loss): Global Ceramic $ 84,034 154,269 147,351 254,607 Flooring NA 37,199 100,030 35,186 195,354 Flooring ROW 86,914 124,107 162,159 258,757 Corporate and intersegment eliminations (55,101 ) (10,479 ) (65,860 ) (19,990 ) Consolidated operating income $ 153,046 367,927 278,836 688,728 Assets: Global Ceramic $ 5,546,167 5,537,075 Flooring NA 4,210,170 4,345,912 Flooring ROW 4,295,257 4,334,649 Corporate and intersegment eliminations 533,569 471,851 Consolidated assets $ 14,585,163 14,689,487





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 101,217 280,431 181,455 525,760 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,557 1,801 72,690 3,658 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 4,581 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — 49,012 — Release of indemnification asset — — — 7,324 Income taxes - reversal of uncertain tax position — — — (7,324 ) Income tax effect of adjusting items (15,956 ) (1,181 ) (19,679 ) (2,805 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 176,116 281,194 288,059 526,756 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.76 4.41 4.51 8.18 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,900 63,798 63,864 64,374





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) July 1, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,038,032 Long-term debt, less current portion 2,013,327 Total debt 3,051,359 Less: Cash and cash equivalents 570,933 Net debt $ 2,480,426





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) October 1,

2022 December 31,

2022 April 1,

2023 July 1,

2023 July 1,

2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ (533,713 ) 33,552 80,276 101,214 (318,671 ) Interest expense 13,797 14,601 17,137 22,857 68,392 Income tax expense 15,569 2,917 28,943 26,760 74,189 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (256 ) (96 ) (38 ) 3 (387 ) Depreciation and amortization(1) 153,466 159,014 169,909 156,633 639,022 EBITDA (351,137 ) 209,988 296,227 307,467 462,545 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 21,375 33,786 8,114 33,579 96,854 Inventory step-up from purchase accounting 1,401 1,218 3,305 1,276 7,200 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 — — — 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 45,000 9,231 990 48,022 103,243 Adjusted EBITDA $ 412,410 254,223 308,636 390,344 1,365,613 Net debt to adjusted EBITDA 1.8

(1)Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022, $15,915 for Q4 2022 and $23,019 for Q1 2023 in addition to $7,978 for Q2 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,950,428 3,153,188 5,756,651 6,168,851 Adjustment for constant shipping days 17,305 — 16,356 — Adjustment for constant exchange rates 19,376 — 50,336 — Adjustment for acquisition volume (135,483 ) — (209,037 ) — Adjusted net sales $ 2,851,626 3,153,188 5,614,306 6,168,851





Three Months Ended July 1, 2023 July 2, 2022 Global Ceramic Net sales $ 1,155,362 1,158,569 Adjustment for constant shipping days 4,642 — Adjustment for constant exchange rates 11,884 — Adjustment for acquisition volume (90,604 ) — Adjusted net sales $ 1,081,284 1,158,569 Flooring NA Net sales $ 1,001,698 1,099,538 Adjustment for acquisition volume (34,890 ) — Adjusted net sales $ 966,808 1,099,538





Flooring ROW Net sales $ 793,368 895,081 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 12,663 — Adjustment for constant exchange rates 7,492 — Adjustment for acquisition volume (9,989 ) — Adjusted net sales $ 803,534 895,081





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Gross Profit $ 731,909 873,197 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 30,441 713 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Adjusted gross profit $ 763,626 874,053 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.9 % 27.7 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 578,863 505,270 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (11,219 ) (1,186 ) Legal settlements, reserves and fees (48,022 ) — Adjusted selling, general and administrative expenses $ 519,622 504,084 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.6 % 16.0 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Mohawk Consolidated Operating income $ 153,046 367,927 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,660 1,899 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — Adjusted operating income $ 244,004 369,969 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.3 % 11.7 % Global Ceramic Operating income $ 84,034 154,269 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13,810 — Inventory step-up from purchase accounting 1,276 — Adjusted segment operating income $ 99,120 154,269 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 13.3 % Flooring NA Operating income $ 37,199 100,030 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18,488 (239 ) Legal settlement and reserves 4,875 — Adjusted segment operating income $ 60,562 99,791 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 6.0 % 9.1 % Flooring ROW Operating income $ 86,914 124,107 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 9,362 2,139 Inventory step-up from purchase accounting — 143 Adjusted segment operating income $ 96,276 126,389 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.1 % 14.1 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (55,101 ) (10,479 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlement, reserves and fees 43,147 — Adjusted segment operating (loss) $ (11,954 ) (10,479 )





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Earnings before income taxes $ 127,974 358,686 Net earnings attributable to noncontrolling interests 3 (79 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,557 1,801 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 218,832 360,551





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Income tax expense $ 26,760 78,176 Income tax effect of adjusting items 15,956 1,181 Adjusted income tax expense $ 42,716 79,357 Aliquota d’imposta sul reddito modificata 19,5 % 22,0 %

La Società integra il suo bilancio consolidato abbreviato, preparato e presentato secondo i principi contabili US GAAP, con alcuni indicatori finanziari non GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della Società con le misure GAAP statunitensi più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP suindicato deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile e potrebbe non essere confrontabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La Società ritiene che queste misure non-GAAP, se riconciliate con le corrispondenti misure US GAAP, aiutino gli investitori nel modo seguente: Misure non GAAP dei ricavi che aiutano a identificare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi con periodi precedenti e futuri e misure non GAAP della redditività che aiutano a comprendere le tendenze di redditività a lungo termine dell’attività della Società e a confrontare gli utili con periodi precedenti e futuri.

La Società esclude dalle proprie misurazioni dei ricavi non GAAP alcune voci perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non GAAP della Società includono: operazioni e conversioni in valuta estera, un numero maggiore o minore di giorni di spedizione in un periodo e l’impatto delle acquisizioni.

La Società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non GAAP della Società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione e di integrazione e altri costi, transazioni legali, riserve e commissioni, proventi assicurativi netti, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione degli acquisti a valore di mercato, compreso lo step-up dell’inventario rispetto alla contabilizzazione a costi di mercato, la ripresa di attività di indennizzo e lo storno di posizioni fiscali incerte.

Contatti: James Brunk, Direttore finanziario (706) 624-2239