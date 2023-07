Mohawk Industries publiceert resultaten 2e kwartaal

French German Italian Spanish Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

CALHOUN, Ga., July 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettoresultaat voor het tweede kwartaal van 2023 aan van $ 101 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (Earnings Per Share - EPS) van $ 1,58. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 176 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 2,76, exclusief kosten voor herstructureringen, overnames en andere uitgaven. De netto-omzet voor het tweede kwartaal van 2023 bedroeg zoals aangekondigd $ 3,0 miljard, wat een daling van 6,4% inhoudt en 9,6% op basis van bestaande en constante valuta en het aantal dagen ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor het tweede kwartaal van 2022 bedroeg de netto-omzet $ 3,2 miljard, de nettowinst $ 280 miljoen en de EPS $ 4,40. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 281 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 4,41, exclusief kosten voor herstructureringen, overnames en andere uitgaven.



Voor het semester eindigend op 1 juli 2023 bedroegen de nettowinst en EPS respectievelijk $ 181 miljoen en $ 2,84. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 288 miljoen en de aangepaste EPS $ 4,51, exclusief kosten voor herstructureringen, overnames en andere uitgaven. Voor het eerste semester van 2023 bedroeg de netto-omzet zoals aangekondigd $ 5,8 miljard, wat een daling van 6,7% inhoudt en 9,0% op basis van bestaande en constante valuta en het aantal dagen ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor het semester eindigend op 2 juli 2022 bedroeg de netto-omzet $ 6,2 miljard, de nettowinst $ 526 miljoen en de WPA $ 8,17; de aangepaste nettowinst $ 527 miljoen en de aangepaste EPS $ 8,18, exclusief kosten voor herstructureringen, overnames en andere uitgaven.

In zijn commentaar op de prestaties van Mohawk Industries over het tweede kwartaal zei Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO: "Onze ondernemingsbrede winstmarges zijn sequentieel gestegen dankzij seizoensgebonden factoren, verhoogde productiviteit, nieuwe initiatieven en lagere inkoopkosten. We genereerden $ 147 miljoen aan vrije kasstroom gedurende dit kwartaal, wat onze financiële positie wederom versterkt.

Zoals kenmerkend voor recessies in de woningmarkt hebben hogere rentetarieven en de inflatie een significante invloed op de wereldwijde verkoop van vloeren. Om dit te ondervangen, investeren we gericht om de omzet op te schroeven en de kosten te drukken door de productiviteit te verhogen, distributiepunten te consolideren en de administratieve efficiëntie te optimaliseren. In het afgelopen kwartaal hebben we herstructurerings- en integratiemaatregelen doorgevoerd die jaarlijks een besparing van $ 35 miljoen moeten opleveren, tegen een totale kostprijs van ongeveer $ 17 miljoen. Verwacht wordt dat de helft van de geschatte besparingen in het lopende jaar zal worden gerealiseerd, waarmee de onderpresterende activiteiten op het gebied van woningrenovatie deels worden gecompenseerd. Bovendien zullen we toekomstige kapitaalinvesteringen beperken tot investeringen die de omzet, marges en bedrijfsvoering beduidend verbeteren. In al onze regio's nemen we maatregelen om de verkoop te stimuleren, waaronder promoties, verkoopstimulansen en gerichte productlanceringen. Het integratieproces van onze recente overnames verloopt voorspoedig naarmate we strategieën combineren en zowel hun productie als het productaanbod verbeteren.

Al onze regio's behalen nog steeds betere resultaten in de commerciële sector dan in de woningbouw. Woningrenovatie blijft het grootste knelpunt in de sector, vanwege de dalende verkoop van woningen en uitgestelde renovatieprojecten. We zijn van mening dat de voorraden per kanaal zijn gekrompen en mogelijk een dieptepunt hebben bereikt. De prijsconcurrentie neemt verder toe door het teruglopende volume, de afgenomen mix en lagere inkoopkosten. De woningmarkt in de VS blijft onder druk staan door het beperkte aanbod, de hoge rentetarieven en de aanhoudende inflatie. De huidige woningbezitters verhuizen niet op hetzelfde niveau als voorheen, om hun hypotheekrente laag te houden. In het tweede kwartaal nam het aantal nieuwe Amerikaanse woningen toe tot 1,45 miljoen op jaarbasis, goed voor de eerste kwartaalgroei sinds het begin van vorig jaar. We gaan ervan uit dat de trend in nieuwe woningen zich zal voortzetten en in de toekomst een positieve invloed zal hebben op de verkoop van vloeren. Ook in onze andere regio's daalt de verkoop en verbouwing van woningen onder invloed van de inflatie en de rentetarieven. In Europa blijven de energieprijzen dalen, terwijl de aanhoudende inflatie in andere categorieën de investeringen van consumenten in verbouwingen remt. In het afgelopen kwartaal konden we voordeel halen uit de lagere energieprijzen, wat tot uiting kwam in onze winst-en-verliesrekening. Onze investeringen in de productie van bio-, zonne- en windenergie verlagen onze operationele kosten en ecologische voetafdruk, wat een positief effect heeft op onze resultaten. In Italië heeft de overheid de energiesubsidies teruggeschroefd en het programma zal niet worden voortgezet. Terwijl we de lagere marktvraag het hoofd bieden, bereiden we ons voor op de opleving die historisch gezien volgt op cyclische dalingen in onze sector. Onze productie-uitbreidingen voor porseleinen platen, isolatie, premium laminaat, LVT en kwarts werkbladen zouden de grootste groei moeten opleveren naarmate de markten zich herstellen.

In het tweede kwartaal boekte het segment Global Ceramic een daling van de netto-omzet met 0,3%, dat is een daling van 6,7% bij constante wisselkoersen en op basis van het aantal dagen. De operationele marge van het segment bedroeg zoals aangekondigd 7,3% of 8,6% op aangepaste basis, door de toegenomen inflatie, lagere volumes en tijdelijke sluitingen, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door hogere productiviteit en een gunstige prijs-productmix. Onze activiteiten in keramiek in de V.S. hadden baat bij een grotere bijdrage van de commerciële en nieuwbouwkanalen, betere ontwerpen en een meer consistente dienstverlening. Ter verbetering van onze mix introduceren we producten van hogere kwaliteit en richten we ons op de meest rendabele verkoopkanalen. Daarnaast hebben we ons klantenbestand uitgebreid, wat bijdraagt aan de compensatie van de zwakke woningmarkt. In onze Europese keramische activiteiten stegen de volumes in het afgelopen kwartaal en onze resultaten werden positief beïnvloed door de verkoop van hoogwaardige wooncollecties, commerciële producten en export. We passen ons aan de veranderende omstandigheden aan en maken gebruik van promoties om betere verkoopvolumes te realiseren. Terwijl de integratie van onze overnames in Brazilië en Mexico vordert, herorganiseren we de activiteiten, definiëren we nieuwe verkoop- en productstrategieën en voeren we kostenbesparingen door. De gerealiseerde synergieën compenseren de zwakkere marktomstandigheden deels, en we gebruiken de verkoop van onze totale productportefeuille om onze distributiekanalen uit te breiden.

In het tweede kwartaal daalde de netto-omzet van ons segment Vloeren - Rest van de Wereld zoals aangekondigd met 11,4%, dat is 10,2% bij constante wisselkoersen en op basis van het aantal dagen. De operationele marge van het segment bedroeg zoals aangekondigd 11,0%, of 12,1% op aangepaste basis, ten gevolge van lagere volumes, ongunstige wisselkoerseffecten en tijdelijke sluitingen, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door toegenomen productiviteit. Het segment blijft succesvol in moeilijke marktomstandigheden. De uitgaven van de consument zijn niet verbeterd, zoals werd verwacht, en het vertrouwen blijft laag vanwege de inflatie, hogere rentetarieven en de oorlog in Oekraïne. Ondanks dat onze verkoopactiviteiten in vloeren onder druk staan, presteren onze vinylcollecties beter omdat consumenten goedkopere alternatieven overwegen. De productie van laminaat en LVT wordt afgestemd op de huidige vraag en we introduceren nieuwe producten, merchandising en gerichte promoties om de verkoopvolumes op te voeren. We zijn gestart met de transitie van ons LVT-woningaanbod van flexibele naar harde elementen en voeren de eerder aangekondigde herstructurering uit ter ondersteuning van deze omschakeling. In de sector panelen worden minder projecten opgestart en is het industriële gebruik afgenomen door de zwakkere marktomstandigheden. Hoewel de langetermijnvooruitzichten voor onze isolatieactiviteiten gunstig blijven, neemt de vraag momenteel af door het uitstel van investeringen in woningen en commerciële gebouwen. De huizenmarkt in Australië en Nieuw-Zeeland is verslechterd. We introduceren nieuwe producten introduceren en lanceren gerichte promoties om het verkoopvolume op te voeren.

In het tweede kwartaal daalde de omzet van ons segment Vloeren - Noord-Amerika zoals aangekondigd met 8,9% of 12,1% op basis van historische gegevens. De operationele marge van het segment was zoals aangekondigd goed voor 3,7% of 6,0% op aangepaste basis, door ongunstige prijs- en productmixen in combinatie met lagere volumes en tijdelijke sluitingen, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door een lagere inflatie. In het tweede kwartaal stegen de marges van het segment opeenvolgend als gevolg van seizoensgebonden factoren en lagere voorraadkosten. Om de kosten te drukken, hebben we de productiviteit verhoogd, administratieve taken gestroomlijnd en herstructureringen doorgevoerd. Om de verkoop op te voeren, initiëren we gerichte promoties, verbeteren we ons productaanbod en introduceren we consumentgerichte displays. De commerciële sector in de V.S. bleek stabieler doordat bedrijven blijven investeren in nieuwbouw- en verbouwingsprojecten, al ervaren we enige druk omdat klanten hun budget op peil proberen te houden. De Architectural Billing Index van juli toonde een stabiele context voor nieuwbouwprojecten. Zowel in de detailhandel als bij aannemers zien we nog steeds een bredere acceptatie van onze waterbestendige RevWood-producten. Onze revolutionaire Signature Technology, die de mogelijkheden van onze laminaatcollecties Pergo en Karastan benadrukt, werd verder uitgebreid. Onze luxe tapijtcollecties voor residentieel gebruik, Karastan en Godfrey Hirst, werden uitgebreid en we lanceren stimulansen voor de kleinhandel om de verkoop te stimuleren. Door onze uitgebreide portfolio geverfde polyestertapijten hebben we onze positie bij projectontwikkelaars van meergezins- en eengezinswoningen versterkt, wat een negatieve invloed had op onze productmix. Onze recente overname van niet-geweven tapijten is inmiddels geïntegreerd en we zijn de verkoop en activiteiten aan het verbeteren. Onze nieuwe introductie van rigide LVT met vernieuwde visuals, WetProtect en antimicrobiële technologieën differentieerde ons marktaanbod, en onze verkoop van vinylplaten nam toe omdat consumenten voor meer betaalbare opties kiezen.

In het tweede kwartaal reflecteerden de prestaties van Mohawk het positieve effect van de talrijke bedrijfsbrede initiatieven. We spelen in op de huidige marktomstandigheden en bereiden ons tegelijkertijd voor op de opleving van de vraag na een cyclische daling. De centrale banken hebben de rentetarieven verhoogd om de inflatie te verlagen, en geven aan dat verdere renteverhogingen mogelijk zijn. In de VS zagen we een verbetering van het vertrouwen in de woningbouw, waardoor onze bouwactiviteiten zouden moeten toenemen. We verwachten dat de commerciële sector het beter zal doen dan het residentiële kanaal voor dit jaar, zelfs met de aanhoudende verzwakking van de kantoorsector. Terwijl de werkgelegenheidscijfers sterk blijven, lopen verbouwingen en de verkoop van bestaande woningen terug door de beperkte beschikbaarheid van woningen, hogere rentetarieven en de inflatie. Historisch gezien zorgen dergelijke uitgestelde verbouwingsprojecten voor een grotere groei wanneer de economie zich herstelt. Onze nieuwe herstructureringen zouden een besparing van $ 35 miljoen per jaar moeten opleveren en onze recente overnames moeten de resultaten verbeteren naarmate we de prestaties ervan optimaliseren. We verwachten een aanhoudende prijs- en mixdruk in deze concurrerende markt, die deels wordt gecompenseerd door de effecten van lagere materiaal- en energiekosten. Het derde kwartaal is seizoensgebonden en afgezwakt door de zomervakantie, lagere uitgaven door consumenten en lagere productieniveaus in Europa. Gezien deze factoren verwachten we dat onze aangepaste EPS voor het derde kwartaal tussen $ 2,62 en $ 2,72 zal liggen, exclusief kosten voor herstructurering, overnames en andere uitgaven.

Mohawk neemt de nodige maatregelen om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden en zich voor te bereiden op de opportuniteiten van morgen. Zodra de centrale banken een meer evenwichtig beleid voeren, zullen onze activiteiten opnieuw toenemen naarmate de sector zich herstelt. Al onze regio's kampen met een woningtekort en verouderde woningen moeten worden gerenoveerd, en bedrijven zullen investeren om te kunnen groeien onder gunstiger omstandigheden. Door deze factoren zal de vraag naar vloeren toenemen, terwijl onze investeringen in de uitbreiding van de capaciteit en onze recente overnames onze resultaten verder zullen verbeteren."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de wereldwijde marktleider in vloeren en ontwikkelt producten ter verbetering van residentiële en commerciële ruimtes over de hele wereld. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken onderscheiden op de markt en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken omvatten de bekendste in de sector, waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. Mohawk heeft zich het afgelopen decennium van een Amerikaanse tapijtfabrikant ontplooid tot het grootste vloerenbedrijf ter wereld, met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Sommige uitspraken in de voorgaande alinea's, met name uitspraken over toekomstige resultaten, zakelijke vooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en soortgelijke aangelegenheden die de woorden 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gelooft', 'anticipeert', 'verwacht' en 'schat' of soortgelijke bewoordingen omvatten, zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'safe haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen, omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Door de volgende belangrijke factoren kunnen de toekomstige resultaten afwijken: veranderende economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van vrachtkosten, grondstofprijzen en andere inkoopkosten; inflatie en deflatie van de consumentenmarkt; valutaschommelingen; energiekosten en -voorziening; de timing en het niveau van kapitaaluitgaven; de timing en implementatie van prijsverhogingen; bijzondere waardeverminderingen; de integratie van overnames; internationale activiteiten; de introductie van nieuwe producten; de stroomlijning van de activiteiten; belastingen en fiscale hervormingen; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheid omtrent COVID-19; regelgevende en politieke wijzigingen in de rechtsgebieden waarin we actief zijn; en andere in SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk vermelde risico's.

Telefonische vergadering op 28 juli 2023 om 11.00 uur Eastern Time

Ga voor deelname aan de telefonische vergadering naar http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2023-earnings-call. U kunt u vooraf aanmelden voor detelefonische vergadering op https://dpregister.com/sreg/10180717/f9e2c175dc, waarna u een uniek persoonlijk identificatienummer ontvangt, of kunt op de dag van de vergadering bellen naar 1-833-630-1962 voor de VS en Canada en naar 1-412-317-1843 voor internationaal/lokaal met assistentie door een operator. Tot 25 augustus 2023 kunt u de vergadering opnieuw beluisteren door te bellen naar 1-877-344-7529 voor de VS en Canada en 1-412-317-0088 voor internationaal/lokaal met toegangscode #5381723.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net sales $ 2,950,428 3,153,188 5,756,651 6,168,851 Cost of sales 2,218,519 2,279,991 4,381,300 4,493,526 Gross profit 731,909 873,197 1,375,351 1,675,325 Selling, general and administrative expenses 578,863 505,270 1,096,515 986,597 Operating income 153,046 367,927 278,836 688,728 Interest expense 22,857 12,059 39,994 23,540 Other expense (income), net 2,215 (2,818 ) 1,649 (380 ) Earnings before income taxes 127,974 358,686 237,193 665,568 Income tax expense 26,760 78,176 55,703 139,624 Net earnings including noncontrolling interests 101,214 280,510 181,490 525,944 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (3 ) 79 35 184 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 101,217 280,431 181,455 525,760 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.59 4.41 2.85 8.20 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,680 63,540 63,630 64,116 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.58 4.40 2.84 8.17 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,900 63,798 63,864 64,374





Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net cash provided by operating activities $ 263,597 147,706 520,873 202,661 Less: Capital expenditures 116,653 150,571 245,146 280,041 Free cash flow $ 146,944 (2,865 ) 275,727 (77,380 ) Depreciation and amortization $ 156,633 141,569 326,542 282,984





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 570,933 223,986 Short-term investments — 265,000 Receivables, net 2,087,071 2,105,809 Inventories 2,618,711 2,826,044 Prepaid expenses and other current assets 574,613 519,895 Total current assets 5,851,328 5,940,734 Property, plant and equipment, net 4,957,225 4,582,075 Right of use operating lease assets 400,419 404,726 Goodwill 2,031,034 2,536,314 Intangible assets, net 887,929 856,401 Deferred income taxes and other non-current assets 457,228 369,237 Total assets $ 14,585,163 14,689,487 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,038,032 1,498,900 Accounts payable and accrued expenses 2,143,807 2,316,980 Current operating lease liabilities 106,102 108,497 Total current liabilities 3,287,941 3,924,377 Long-term debt, less current portion 2,013,327 1,052,064 Non-current operating lease liabilities 310,612 309,261 Deferred income taxes and other long-term liabilities 761,263 796,847 Total liabilities 6,373,143 6,082,549 Total stockholders' equity 8,212,020 8,606,938 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,585,163 14,689,487





Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,155,362 1,158,569 2,214,696 2,223,326 Flooring NA 1,001,698 1,099,538 1,955,115 2,171,448 Flooring ROW 793,368 895,081 1,586,840 1,774,077 Consolidated net sales $ 2,950,428 3,153,188 $ 5,756,651 6,168,851 Operating income (loss): Global Ceramic $ 84,034 154,269 147,351 254,607 Flooring NA 37,199 100,030 35,186 195,354 Flooring ROW 86,914 124,107 162,159 258,757 Corporate and intersegment eliminations (55,101 ) (10,479 ) (65,860 ) (19,990 ) Consolidated operating income $ 153,046 367,927 278,836 688,728 Assets: Global Ceramic $ 5,546,167 5,537,075 Flooring NA 4,210,170 4,345,912 Flooring ROW 4,295,257 4,334,649 Corporate and intersegment eliminations 533,569 471,851 Consolidated assets $ 14,585,163 14,689,487





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 101,217 280,431 181,455 525,760 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,557 1,801 72,690 3,658 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 4,581 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — 49,012 — Release of indemnification asset — — — 7,324 Income taxes - reversal of uncertain tax position — — — (7,324 ) Income tax effect of adjusting items (15,956 ) (1,181 ) (19,679 ) (2,805 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 176,116 281,194 288,059 526,756 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.76 4.41 4.51 8.18 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,900 63,798 63,864 64,374





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) July 1, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,038,032 Long-term debt, less current portion 2,013,327 Total debt 3,051,359 Less: Cash and cash equivalents 570,933 Net debt $ 2,480,426





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) October 1,

2022 December 31,

2022 April 1,

2023 July 1,

2023 July 1,

2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ (533,713 ) 33,552 80,276 101,214 (318,671 ) Interest expense 13,797 14,601 17,137 22,857 68,392 Income tax expense 15,569 2,917 28,943 26,760 74,189 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (256 ) (96 ) (38 ) 3 (387 ) Depreciation and amortization(1) 153,466 159,014 169,909 156,633 639,022 EBITDA (351,137 ) 209,988 296,227 307,467 462,545 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 21,375 33,786 8,114 33,579 96,854 Inventory step-up from purchase accounting 1,401 1,218 3,305 1,276 7,200 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 — — — 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 45,000 9,231 990 48,022 103,243 Adjusted EBITDA $ 412,410 254,223 308,636 390,344 1,365,613 Net debt to adjusted EBITDA 1.8

(1)Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022, $15,915 for Q4 2022 and $23,019 for Q1 2023 in addition to $7,978 for Q2 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,950,428 3,153,188 5,756,651 6,168,851 Adjustment for constant shipping days 17,305 — 16,356 — Adjustment for constant exchange rates 19,376 — 50,336 — Adjustment for acquisition volume (135,483 ) — (209,037 ) — Adjusted net sales $ 2,851,626 3,153,188 5,614,306 6,168,851





Three Months Ended July 1, 2023 July 2, 2022 Global Ceramic Net sales $ 1,155,362 1,158,569 Adjustment for constant shipping days 4,642 — Adjustment for constant exchange rates 11,884 — Adjustment for acquisition volume (90,604 ) — Adjusted net sales $ 1,081,284 1,158,569 Flooring NA Net sales $ 1,001,698 1,099,538 Adjustment for acquisition volume (34,890 ) — Adjusted net sales $ 966,808 1,099,538





Flooring ROW Net sales $ 793,368 895,081 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 12,663 — Adjustment for constant exchange rates 7,492 — Adjustment for acquisition volume (9,989 ) — Adjusted net sales $ 803,534 895,081





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Gross Profit $ 731,909 873,197 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 30,441 713 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Adjusted gross profit $ 763,626 874,053 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.9 % 27.7 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 578,863 505,270 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (11,219 ) (1,186 ) Legal settlements, reserves and fees (48,022 ) — Adjusted selling, general and administrative expenses $ 519,622 504,084 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.6 % 16.0 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Mohawk Consolidated Operating income $ 153,046 367,927 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,660 1,899 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — Adjusted operating income $ 244,004 369,969 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.3 % 11.7 % Global Ceramic Operating income $ 84,034 154,269 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13,810 — Inventory step-up from purchase accounting 1,276 — Adjusted segment operating income $ 99,120 154,269 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 13.3 % Flooring NA Operating income $ 37,199 100,030 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18,488 (239 ) Legal settlement and reserves 4,875 — Adjusted segment operating income $ 60,562 99,791 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 6.0 % 9.1 % Flooring ROW Operating income $ 86,914 124,107 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 9,362 2,139 Inventory step-up from purchase accounting — 143 Adjusted segment operating income $ 96,276 126,389 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.1 % 14.1 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (55,101 ) (10,479 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlement, reserves and fees 43,147 — Adjusted segment operating (loss) $ (11,954 ) (10,479 )





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Earnings before income taxes $ 127,974 358,686 Net earnings attributable to noncontrolling interests 3 (79 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,557 1,801 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 218,832 360,551





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Income tax expense $ 26,760 78,176 Income tax effect of adjusting items 15,956 1,181 Adjusted income tax expense $ 42,716 79,357 Aangepast inkomstenbelastingtarief 19,5 % 22,0 %

Het Bedrijf vult zijn verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven. Zoals voorgeschreven door de Securities and Exchange Commission, geven de bovenstaande tabellen een reconciliatie weer van de niet binnen GAAP gedefinieerde financiële prestatie-indicatoren van de onderneming met de meest direct vergelijkbare binnen GAAP gedefinieerde Amerikaanse prestatie-indicator. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-indicatoren moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-indicator en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke indicatoren die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het bedrijf is van mening dat deze niet binnen GAAP gedefinieerde prestatie-indicatoren, indien gereconcilieerd in overeenstemming met de door GAAP gedefinieerde prestatie-indicatoren in de Verenigde Staten, investeerders als volgt kunnen ondersteunen: Niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren voor het identificeren van groeitrends en het vergelijken van de omzet met voorgaande en toekomstige periodes en niet door GAAP gedefinieerde winstindicatoren voor het interpreteren van de trends in de winstgevendheid op lange termijn en de vergelijking met voorgaande en toekomstige periodes.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-omzetcijfers omdat deze per periode aanzienlijk kunnen verschillen en onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. De niet door GAAP gedefinieerde indicatoren zijn onder meer gebaseerd op wisselkoerstransacties en valutaomrekening, het aantal verzenddagen binnen een bepaalde periode en het effect van overnames.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. De niet door GAAP gedefinieerde omzetindicatoren zijn ondermeer gebaseerd op: kosten voor herstructurering, overnames, integratie en andere uitgaven, juridische schikkingen, provisies en vergoedingen, verminderd met verzekeringsuitkeringen, bijzondere waardevermindering van goodwill en immateriële vaste activa met onbeperkte levensduur, de boekhoudkundige verwerking van overnames, inclusief de toename van voorraden op basis van de boekhoudkundige verwerking van overnames, de vrijgave van vorderingen uit hoofde van schadeloosstellingen en de terugboeking van onzekere belastingposities.

Contact: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239