EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 30.06.2023

English Estonian

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli 30.06.2023 seisuga 10,61 eurot. Seoses fondi investeeringute korrapärase hindamisega, alanes NAV kuuga 0,3%. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on investeeritud kapitali tootlus 11%. Fondi omakapitalist on pea 30% investeerimata.

Juunis aset leidnud fondi tütarettevõtetele kuuluvate kinnisvarainvesteeringute ja alusfondide hindamise tulemusena alanes nende väärtus 0,9% võrra. Selle põhjuseks oli intresside tõusust tulenev tuleviku rahavoogude kõrgem diskonteerimise määr. Võrreldes teiste Euroopa ja Balti riikide kinnisvarafondidega jäi EfTEN United Property Fund’i portfellis olevate investeeringute allahindlus suhteliselt väikeseks. Allahindlust tasakaalustasid üüritulude indekseerimine ning fondi suur investeerimata kapitali osakaal.

Enim on aastataguse perioodiga võrreldes kasvanud üüritulud fondi investeerimisportfelli kuuluvas Vilniuse kahes büroohoones – Menulio 7 asuva hoone üüritulu kasvas seoses vakantsuse vähenemise ning indekseerimistega aastaga 12% võrra ning endise Danske büroohoone, kus fond omab osalust läbi usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5, üüritulu on aastaga kasvanud 9%. Sellest tulenevalt oli Menulio 7 asuv büroohoone üks vähestest kinnisvarainvesteeringutest, mille väärtus juuni korralise hindamise tulemusena tõusis.

Juunis investeeris fond täiendavalt 240 tuhat eurot usaldusfondi EfTEN Residential Fund, mis omandas 102 korteriga üürimaja Riias. Tegemist on olemasoleva kortermajaga, mis on kavandatud täielikult renoveerida. Investeeringu kogumaksumus on eelarve kohaselt 7,2 miljonit eurot (ca 1 900 eurot üüritava ruutmeetri kohta). Usaldusfondi EfTEN Residential Fund Kaunase üürimaja, mis valmis käesoleva aasta kevadel, täituvus on tõusnud 63%le.

Detailsem EfTEN United Property Fund portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/