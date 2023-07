Rubis: Nomination de M. Nils Christian Bergene en qualité de Président du Conseil de Surveillance

English French

31 juillet 2023, 07h30 CET

NOMINATION DE M. NILS CHRISTIAN BERGENE

EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance de Rubis s’est réuni le 27 juillet 2023 afin d’élire le successeur de M. Olivier Heckenroth à la Présidence du Conseil. Il a, à l’unanimité, désigné M. Nils Christian Bergene, membre indépendant, comme Président du Conseil. Ce dernier reste Président du Comité des Comptes et des Risques et membre du Comité des Rémunérations et des Nominations. Le Conseil de Surveillance a également désigné M. Marc-Olivier Laurent, membre indépendant, en qualité de vice-Président.

De nationalité norvégienne, diplômé de Sciences Po Paris et de l’Insead, Nils Christian Bergene a débuté sa carrière en 1979 chez BRS à Paris en tant que courtier d’affrètement maritime avant de rejoindre la Norvège et de diriger pendant huit ans diverses sociétés maritimes au sein du groupe industriel Kvaerner. Depuis 1993, il opère en tant que courtier d’affrètement maritime indépendant au sein de la société Nitrogas, qu’il a cofondée. Nitrogas est spécialisée dans le commerce et le transport de gaz naturel liquéfié (GNL), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et d’ammoniaque pour des grands groupes internationaux.

Marc-Olivier Laurent est diplômé d’HEC et titulaire d’un doctorat en anthropologie sociale africaine de l’Université Paris Sorbonne. Entre 1978 et 1984, il a été responsable des investissements à l’Institut de développement industriel (IDI). Il a dirigé de 1984 à 1993 la division M&A, Corporate Finance and Equity du Crédit Commercial de France. Il a rejoint Rothschild & Co en 1993 en tant que Managing Director, puis Partner. Jusqu’en 2022, il a été Managing Partner de Rothschild & Co Gestion et Executive Chairman de Rothschild & Co Merchant Banking. Il est actuellement Président du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co et Managing Partner du fonds Five Arrows Long Term.

« Je suis honoré de prendre la Présidence du Conseil de Surveillance de Rubis et remercie ses membres pour leur confiance. Je suis extrêmement motivé par la perspective d’accompagner, en cette qualité, le développement du groupe Rubis tout en veillant à la qualité de sa gouvernance dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.

À mes côtés, l’ensemble des membres du Conseil tient à remercier M. Olivier Heckenroth pour son engagement auprès du Groupe et sa précieuse contribution aux travaux du Conseil de Surveillance au cours de ses années de Présidence. »

À propos de Rubis

Rubis est un groupe français indépendant, œuvrant au cœur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le Groupe répond aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage des particuliers, et fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des industries et des professionnels. Conscient de la contribution clé du secteur de l’énergie pour lutter contre le changement climatique, Rubis diversifie ses activités et ses offres vers des solutions décarbonées.

Avec près de 4 500 collaborateurs répartis sur trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), le Groupe est organisé de façon décentralisée et opère ses activités de Distribution d’énergies, de Production d’électricité renouvelable et de Stockage de produits liquides (en joint-venture) au plus proche des enjeux locaux.

Rubis est signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

