OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 31.7.2023 KLO 8.30, PUOLIVUOSIKATSAUS





Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Historian paras neljännes jälleen – vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 140 % ja vertailukelpoinen ROE% nousi 27,3 %:iin

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta. Lisäksi yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen yhteydessä Pilari III mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta erillisenä raporttina, joka on saatavilla tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Molemmat raportit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi.





Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:

”OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut vahvana koko alkuvuoden. Pankin tuloskehitys ja kustannustehokkuus ovat parantuneet edelleen ja kesäkuun tulos oli yksittäisenä kuukautena kaikkien aikojen paras.



Toisen neljänneksen aikana Liedon Säästöpankilta siirtynyt liiketoiminta on integroitu onnistuneesti osaksi OmaSp:tä. Toukokuun lopulla julkistettu sopimus Handelsbankenin Suomen pk-yritysliiketoiminnan ostamisesta on otettu positiivisesti vastaan asiakkaiden keskuudessa ja markkinoilla yleisesti.

Korkoympäristön normalisoituminen on tukenut korkokatteen kasvua edelleen volyymikasvun lisäksi. Toisen vuosineljänneksen aikana korkokate kasvoi 103 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkiotuottojen kehitys piristyi selvästi toisella vuosineljänneksellä ja palkkiotuotot kasvoivat 17 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koko alkuvuoden korkokate kasvoi 81 % ja palkkiotuotot 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liedon Säästöpankin liiketoiminnan hankinnalla on ollut merkittävä positiivinen vaikutus toisen neljänneksen lukuihin.

OmaSp:n alkuvuoden liiketoiminnan kehitys näkyy erittäin vahvana oman pääoman tuottona. Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi 27,3 %:iin ja koko alkuvuoden vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) oli 24,1 %. Myös vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani merkittävästi ja oli toiselta vuosineljännekseltä 33,7 %. Koko alkuvuoden vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 40,0 % sisältäen viranomaismaksut.

Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 140 % vertailukauteen ja oli 38,8 miljoonaa euroa. Koko alkuvuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 74 % ja oli 63 miljoonaa euroa.

Luottokannan laatu on säilynyt hyvällä tasolla. Luottotappiokertymä oli toiselta neljännekseltä yhteensä 2,7 miljoonaa euroa, josta harkinnanvaraista varautumista taloudellisen ympäristön muutoksiin oli 2,0 miljoonaa euroa.

Yhtiön tase on kasvanut Liedon Säästöpankin yritysjärjestelyn seurauksena yli 7 miljardiin euroon. Oma pääoma on kasvanut alkuvuoden aikana noin 114 miljoonaa euroa ja on yli 470 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuus on vahvistunut entisestään.

OmaSp:n taloudellinen asema on vahva ja jatkamme tilikautta erinomaisista lähtökohdista. Menestyvän pankin rooli asiakkaiden luotettavana kumppanina korostuu erityisesti epävarmoina aikoina.”





Tammi – kesäkuu 202 3

• Korkokate kasvoi tammi-kesäkuussa vahvasti 80,6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Korkokate oli yhteensä 85,5 (47,3) milj. euroa. Korkokatetta kasvattivat erityisesti markkinakorkojen nousu ja lisäksi maaliskuusta alkaen Liedon Säästöpankin liiketoiminnan hankinnan myötä kasvaneet volyymit.

• Toisella neljänneksellä korkokate kasvoi 103,2 % vertailukauteen nähden ja oli yhteensä 49,2 (24,2) milj. euroa.

• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 26,5 %. Yritysasiakkaiden lainakanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana yhteensä 19,5 %.

• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 23,4 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-kesäkuussa volyymikasvun myötä 9,7 %. Toisella neljänneksellä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi 17,0 % verrattuna edelliseen vuoteen.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat tammi-kesäkuussa 66,5 % ja toisella neljänneksellä 86,7 % edelliseen vuoteen nähden. Liedon Säästöpankin liiketoiminnan hankinnalla on ollut positiivinen vaikutus korkokatteen ja palkkiotuottojen kehitykseen kasvaneiden volyymien myötä.

• Liiketoiminnan kulut kasvoivat alkuvuoden aikana yhteensä 26,2 % ja toisella neljänneksellä 17,0 %. Kulujen kasvu selittyy alkuvuoden aikana yritysjärjestelyn myötä laajentuneesta konttoriverkostosta, kasvaneista viranomaismaksuista sekä IT-kehityskuluista.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot säilyivät edelleen maltillisella tasolla, ja olivat alkuvuoden aikana yhteensä -4,3 (1,1) milj. euroa. Vertailukaudella kirjattiin mallimuutoksista johtunut positiivinen tulosvaikutus ECL:n vähentyessä, mikä selittää muutosta edelliseen vuoteen.

• Toisella neljänneksellä rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat yhteensä -2,7 (-1,4) milj. euroa, josta 2,0 milj. euroa selittyy johdon harkintaan perustuvalla lisävarauksella sekä makromuuttujamallin varauksella taloudellisen toimintaympäristön heikkenemiseen.

• Tammi-kesäkuun tulos ennen veroja kasvoi ja oli yhteensä 62,0 (32,2) milj. euroa. Kasvua oli edelliseen vuoteen 92,7 %. Toisen neljänneksen tulos ennen veroja kasvoi 177,6 % ja oli yhteensä 38,7 (13,9) milj. euroa.

• Alkuvuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi edelliseen vuoteen nähden 74,1 % ja oli yhteensä 63,0 (36,2) milj. euroa. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 140,3 % ja oli 38,8 (16,2) milj. euroa.

• Tammi-kesäkuun kulu-tuottosuhde parani ja oli 41,6 (54,7) %. Myös vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ja oli 40,0 (51,6) %.

• Toisen neljänneksen kulu-tuottosuhde parani ja oli 34,4 (54,7) % Myös vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ja oli 33,7 (51,4) %.

• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto parani ja oli tammi-kesäkuulta 24,1 (15,4) % ja toisella neljänneksellä 27,3 (14,2) %.





Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1-6/2023 1-6/2022 Δ % 2023 Q2 2022 Q2 Δ % Korkokate 85 459 47 316 81 % 49 236 24 229 103 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 23 007 20 981 10 % 12 555 10 730 17 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 113 878 68 386 67 % 63 181 33 843 87 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -47 242 -37 424 26 % -21 674 -18 521 17 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -4 309 1 126 -483 % -2 714 -1 372 98 % Tulos ennen veroja 61 996 32 168 93 % 38 699 13 942 178 % Kulu-tuottosuhde, % 41,6 % 54,7 % -24 % 34,4 % 54,7 % -37 % Taseen loppusumma 7 014 730 5 890 317 19 % 7 014 730 5 890 317 19 % Oma pääoma 470 229 355 874 32 % 470 229 355 874 32 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 1,5 % 0,9 % 70 % 1,7 % 0,8 % 116 % Oman pääoman tuotto, ROE % 23,7 % 13,7 % 73 % 27,2 % 12,2 % 123 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1,57 0,86 81 % 0,93 0,37 152 % Vakavaraisuussuhde (TC), % 16,0 % 13,2 % 21 % 16,0 % 13,2 % 21 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 14,1 % 13,2 % 7 % 14,1 % 13,2 % 7 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 62 979 36 171 74 % 38 822 16 158 140 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 40,0 % 51,6 % -23 % 33,7 % 51,4 % -34 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 24,1 % 15,4 % 57 % 27,3 % 14,2 % 92 %





Näkymät tilikaudelle 2023 (ennallaan)

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2023 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna ja ylittää 100 miljoonaa euroa.





OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

