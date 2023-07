WENDEL : Wendel signe un accord pour la cession de Constantia Flexibles à One Rock Capital Partners

English French

COMMUNIQUÉ — 31 JUILLET 2023



Wendel signe un accord pour la cession

de Constantia Flexibles à One Rock Capital Partners

Wendel a signé un accord en vue de la cession de Constantia Flexibles (« la Société ») à une filiale de One Rock Capital Partners, LLC (« One Rock »). Constantia Flexibles est un des leaders mondiaux du marché de l’emballage flexible. La Société produit des solutions d’emballage flexibles pour un portefeuille diversifié de clients prestigieux et de leaders locaux dans les industries de la grande consommation et pharmaceutique.

La Société serait cédée pour une valeur qui générerait pour Wendel un produit net de cession1 d’environ 1 097 M€. Il représenterait environ 1,94 fois l’investissement total de Wendel dans Constantia Flexibles depuis 2015. Ce produit net de cession représente 84 M€ de plus que la valorisation dans l’Actif Net Réévalué (« ANR ») publié avant l’annonce de la transaction, soit le 31 mars 2023. Par ailleurs, un produit complémentaire résultant de la cession en cours d’actifs de la Société porterait le produit net cession jusqu’à 1 124 M€, soit au total une valorisation supérieure de 11,0 % par rapport à l’ANR du 31 mars 2023 et de 6,8 % par rapport à l’ANR du 30 juin 2023.

La réalisation définitive de l’opération devrait avoir lieu au cours du second semestre 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation contractuelles, en ce compris l’obtention des autorisations réglementaires.

David Darmon, Membre du Directoire de Wendel déclare : « L’histoire de Constantia Flexibles au sein du portefeuille de Wendel met en évidence la validité de notre modèle d’investisseur de long terme, qui nous a permis d’accompagner la Société dans des moments importants de son développement. Constantia Flexibles a ainsi mis au cœur de son modèle de croissance l’innovation lui permettant de relever aujourd’hui le défi de l’économie circulaire sans faire de compromis sur les exigences fonctionnelles de ses produits. Sous le leadership de Pim Vervaat, toutes les équipes de Constantia Flexibles ont démontré leur engagement et leur résilience pendant la crise du Covid-19 et ont su faire face avec brio aux récentes disruptions des marchés de l’énergie et des matières premières. Ils ont ainsi permis ainsi à la Société de délivrer des performances opérationnelle, financière et extra-financière remarquables. »

Pim Vervaat, Président de Constantia Flexibles déclare : « Notre situation actuelle ainsi que notre succès n'auraient pas été possibles sans l’implication et l'engagement de Wendel. Nous sommes reconnaissants pour le soutien que Wendel nous a apporté au fil des années, qui a permis de générer la croissance et investissements réalisés dans notre personnel, nos innovations et nos offres durables pour les marchés de la grande consommation et des produits pharmaceutiques. Travailler aux côtés de Wendel a été un plaisir".





Historique de l’investissement de Wendel dans Constantia Flexibles

Après avoir annoncé le 27 mars 2015 la finalisation de l’acquisition de Constantia Flexibles pour une valeur d’entreprise de 2,3 Md€ et investi 640 M€ en fonds propres pour 73 % du capital de la société aux côtés de la fondation AREPO qui a investi 240 M€ pour 27 % du capital, Wendel a signé le 22 septembre 2015 un accord avec Maxburg Capital Partners (MCP), société d’investissement adossée à la fondation RAG, pour syndiquer une part minoritaire de son investissement dans la Société. Ainsi au mois de novembre 2015, MCP a acquis environ 11 % du capital de Constantia Flexibles pour 101 M€ auprès de Wendel. À la suite de cette transaction, Wendel, la fondation AREPO et MCP ont participé au prorata de leur investissement à une augmentation de capital de Constantia Flexibles d’un montant total de 50 M€ pour financer les acquisitions d’Afripack et de Pemara.

À l’issue de cette augmentation de capital et de l’entrée au capital de Constantia Flexibles de MCP, l’investissement total en fonds propres de Wendel dans Constantia Flexibles s’élève désormais à 565 M€. Wendel est l’actionnaire de contrôle de la société avec 60,8 % du capital.

En 2017, Constantia Flexibles a cédé son activité Labels à Multi-Color Corporation. Cette opération créatrice de valeur a permis à la Société de disposer de nouvelles ressources pour renforcer sa stratégie de croissance dans le marché du packaging flexible, dans lequel elle occupe des positions de leader mondial notamment dans les emballages pour les confiseries, les emballages et opercules aluminium.

Wendel a accompagné Constantia Flexibles dans sa croissance externe pendant toute la période où elle en avait le contrôle, avec 11 acquisitions dans 10 pays.

Réalisations ESG depuis 2015

Pendant plus de 8 ans, Wendel a accompagné Constantia Flexibles sur ses enjeux ESG et plus particulièrement sur les problématiques d’économie circulaire et de lutte contre le changement climatique. Le groupe autrichien dispose ainsi depuis 2018 d’une trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre approuvée par le SBTi. 85 % de ses produits sont conçus pour le recyclage ou ont une alternative recyclable. Par ailleurs, la sécurité au travail ayant toujours été une priorité absolue pour Wendel, une attention toute particulière a été portée à cette thématique qui s’est traduite par une amélioration continue avec un taux de fréquence des accidents passant de 13,4 en 2014 à 2,2 en 2022.

La pertinence de ce travail de fond mené par Wendel et Constantia se reflète dans les excellentes notations extra-financières du groupe avec la notation A- obtenue au CDP et la médaille Ecovadis Gold, classant Constantia parmi les 2 % des meilleures entreprises de son secteur.

1 Produit net de cession après dettes financières, dilution au bénéfice des investisseurs minoritaires de la Société, frais de transaction et autres ajustements de dettes

Agenda

Jeudi 26 octobre 2023

Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (après bourse)

Jeudi 7 décembre 2023

Journée investisseurs 2023

Mercredi 28 février 2024

Résultats annuels 2024 – Publication de l’ANR au 31/12/2023, et résultats annuels (après bourse).

Jeudi 25 avril 2024

Chiffre d’affaire T1 2024 – Publication de l’ANR au March 31, 2024 (après bourse)

Jeudi 16 mai 2024

Assemblée générale

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 – Publication de l’ANR au 30/06/2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 – Publication de l’ANR au 30/09/2024 (après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl, Scalian et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

