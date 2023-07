English Finnish

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 31.7.2023 klo 11.00

Marimekko juhlistaa Unikon tulevaa 60-vuotisjuhlavuotta ulkoilmanäytöksellä Kööpenhaminan muotiviikolla ja avaa syksyllä Kööpenhaminaan lippulaivamyymälän

Marimekko käynnistää Unikon, ikonisimman ja kansainvälisesti tunnetuimman painokuvionsa, 60-vuotisjuhlavuoden Kööpenhaminan muotiviikolla. Juhlavuoden kunniaksi brändi esittelee vuoden 2024 kesämallistonsa keskiviikkona 9.8.2023 Tanskan designmuseossa – ja kaikki ovat tervetulleita.



Muotinäytös on kaikille avoin ja heijastelee Marimekon inklusiivista lähestymistapaa designiin. Kotikaupungissaan Helsingissä Marimekolla on yli 30 vuoden perinne kaikille avoimien vuosittaisten muotinäytösten järjestämisestä. Perinne tuodaan nyt ensimmäistä kertaa Kööpenhaminaan. Vuoden 2024 kesämalliston näytöksessä mallien lisäksi lavalla nähdään erilaisilla luovilla aloilla toimivia Marimekko-yhteisön jäseniä. Yhteisön moninaisuus ja positiivinen energia on näin näkyvissä myös näytöslavalla.

”Vuosi 2024 on Maija Isolan suunnitteleman Unikko-kuvion 60-vuotisjuhlavuosi. Unikko ei ole ainoastaan Marimekon vaan myös yksi maailman tunnetuimmista painokuvioista. Unikko symboloi iloa ja luovuutta, ja vuosien myötä siitä on muodostunut synonyymi suunnittelukielellemme. Kaikille avoin muotinäytös, jossa kokoelmaa esittelevät yhteisömme jäsenet, tähdentää tavoitettamme tuoda iloa ihmisten jokapäiväiseen elämään”, sanoo Rebekka Bay, Marimekon luova johtaja.

Marimekko avaa uuden lippulaivamyymälän Kööpenhaminaan

Marimekko avaa uuden lippulaivamyymälän Kööpenhaminaan syksyllä 2023. Marimekon uusinta, jatkuvasti muuntautuvaa myymäläkonseptia edustava tila ilmentää designyhtiön optimistista ja luovaa lifestyle-filosofiaa. Myymälä toimii inspiroivien visuaalisten kokemusten ja tapahtumien alustana sekä Marimekon yhteisön luovana kohtaamispaikkana.

Kööpenhamina on yksi globaalin muotimaailman tärkeimmistä kaupungeista, ja sen vaikutus bränditunnettuuden ja -positioinnin rakentamisessa ulottuu myös muille markkinoille Euroopassa.

