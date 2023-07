Alvotech lýkur lokuðu skuldabréfaútboði að andvirði 100 milljónir dollara

English Icelandic

Alvotech (NASDAQ: ALVO) tilkynnti í dag að fyrirtækið hefði selt breytanleg skuldabréf að andvirði 100 milljónir Bandaríkjadala, um 13,2 milljarðar króna miðað við núverandi gengi, í lokuðu útboði til hæfra fjárfesta á Íslandi. Skuldabréfin eru gefin út í íslenskum krónum og Bandaríkjadollar. Alvotech gerir ráð fyrir að nota féð til áframhaldandi þróunar á líftæknilyfjahliðstæðum.

Samkvæmt samningi félagsins við ATP Holdings ehf., félags tengt Aztiq Pharma Partners S.a. r.l. sem er stærsti hluthafi Alvotech, var ATP Holdings ehf. skuldbundið til að kaupa öll skuldabréf í útboðinu sem ekki yrðu seld öðrum fjárfestum samkvæmt gildandi tilboðum, allt að andvirði 100 milljóna dollara. Tilboð bárust frá hæfum fjárfestum í skuldabréf að andvirði um 70,1 milljón dollara (9,2 milljarðar króna á núverandi gengi) og fjárfestir ATP Holdings ehf. í þeim skuldabréfum sem eftir standa. Uppgjör viðskiptanna er áætlað 11. ágúst nk.

Alvotech mun gefa út skuldabréf með lokagjalddaga 20. desember 2025, í áður útgefnum flokki með útgáfudag 20. desember 2022. Skuldabréf í íslenskum krónum eru skráð til viðskipta á Nasdaq First North Growth markaðnum. Eigendur skuldabréfanna hafa rétt til þess að breyta upprunalegum höfuðstól auk áfallinna vaxta og ávöxtunar, að hluta eða öllu leyti, í almenn hlutabréf í Alvotech á föstu gengi, sem er 10 dollarar á hlut. Breytiréttinn má nýta að hluta eða öllu leyti þann 31. desember nk. eða 30. júní 2024.

Ráðgjafar Alvotech við útgáfuna voru Acro verðbréf og fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman stjórnarformanni fyrirtækisins, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur að þróun átta líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).