La startup berlinoise KAYA se lance pour combler le déficit de financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement

L'entreprise vise à développer des projets environnementaux, offrant des rendements de qualité aux investisseurs tout en accélérant les efforts mondiaux d'atténuation du changement climatique.

BERLIN, 31 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle startup, KAYA , a le plaisir d'annoncer son lancement récent avec une mission ambitieuse : éliminer les obstacles auxquels les pays en développement sont confrontés dans le développement de projets de conservation des écosystèmes.

L'entreprise vise à mobiliser des investissements financiers verts, en particulier en Afrique, l'une des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique, qui ne reçoit actuellement que 3 % des flux d'investissements durables.

L'approche orientée vers l'action de KAYA vise à aider le secteur privé à atteindre ses objectifs en matière d'action climatique.

À la lumière du récent Sommet pour un nouveau pacte mondial de financement à Paris, KAYA fait déjà parler d'elle en prévoyant de mobiliser des investissements financiers dans des projets à grande échelle de restauration et de conservation de la nature. Son objectif est de combler le fossé en matière de responsabilité et de justice climatique entre les émetteurs du secteur privé et les régions en développement.

« Nous vivons une période fascinante pour la conservation et la restauration des écosystèmes, a déclaré Chaitanya Sure, Cofondateur et Directeur de la gestion du climat. La participation du secteur privé aux marchés de l'environnement est extrêmement précieuse pour les organisations qui mettent en œuvre des solutions climatiques à grande échelle, mais ce dernier est encore trop petit pour répondre aux besoins urgents de la planète et à la demande croissante du marché. C'est ce vide que KAYA entend combler ».

KAYA est actuellement en pourparlers avec les gouvernements de l'Angola et de la Tanzanie pour entreprendre des activités pluriannuelles de reboisement et de gestion des incendies qui permettraient de restaurer et de protéger les écosystèmes naturels sur une superficie qui pourrait atteindre 1 million d'hectares. Elle souhaite conclure un accord avec l'Angola d'ici la fin de l'année.

L'entreprise prévoit d'exploiter de multiples sources de revenus, notamment les crédits de biodiversité émergents et les crédits de carbone. Sure explique : « L'obtention d'effets sociétaux et écologiques positifs par l'intermédiaire des marchés du carbone est souvent ralentie par des actifs carbone de petite taille et des coûts de transaction élevés, ce qui fait que les investisseurs ont du mal à s'engager. C'est ce que nous essayons de résoudre ».

Travaillant en étroite collaboration avec le secteur public et les communautés locales, KAYA a pour mission non seulement de développer, mais aussi de mettre en œuvre ces projets tout au long de leur cycle de vie, de la conception à l'exécution, tout en les gérant sur le terrain. Les projets de KAYA, l'un des rares développeurs de projets à adopter cette approche holistique et à long terme, visent à réduire les émissions d'origine terrestre, à préserver la biodiversité et à créer des impacts sociaux positifs, tels que la création d'emplois locaux et d'infrastructures pour des services d'amélioration de la vie.

La startup basée à Berlin, avec une présence régionale en Afrique subsaharienne, adopte une approche scientifique pour aider les gouvernements et les entreprises à atténuer le changement climatique tout en stimulant la croissance économique régionale. KAYA offre aux entreprises la possibilité d'atteindre leurs objectifs en matière d'action climatique en restaurant la nature, contribuant ainsi à la réduction nécessaire des émissions de carbone à l'échelle mondiale.

À propos de KAYA

KAYA développe des projets de préservation et de restauration des écosystèmes à grande échelle en étroite collaboration avec le secteur public et les communautés locales. Son objectif est d'avoir un impact positif durable sur les paysages et les moyens de subsistance des populations d'Afrique subsaharienne, et d'aider le continent à construire une économie résiliente à faible émission de carbone en permettant à son riche capital naturel de prospérer.

