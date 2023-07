Goodfood et PIANO PIANO s'associent pour livrer des pizzas haut de gamme à l'échelle nationale

English French

TORONTO et MONTRÉAL, 31 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, et PIANO PIANO, Le Groupe de Restaurants (« PIANO PIANO »), un restaurateur italien renommé avec cinq restaurants dans le Grand Toronto et un producteur de pizzas surgelées de qualité supérieure, facilitent encore plus une expérience-restaurant dans votre maison.



Les membres de Goodfood de l'Est du Canada ont maintenant accès à la livraison d'un ensemble party de 3 des pizzas les plus vendues du restaurant italien PIANO PIANO du chef Victor Barry, qui comprend les favoris des clients : Sweet Hornet, Oignons et champignons, Pepperoni. Plus tard cet été, cette offre sera étendue aux clients de Goodfood dans l'Ouest canadien et les deux équipes travaillent en étroite collaboration pour ajouter plus de délicieuse diversité au menu et le tout disponible à domicile.

« Nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens l'accès à des pizzas prêtes à réchauffer de qualité restaurant, ainsi que nos kits repas et d'autres solutions de repas à succès comme nos smoothies pour le petit-déjeuner. Nous atteignons notre objectif d'élargir notre offre et d'offrir de délicieuses expériences de restauration locales uniques dans les foyers de nos membres. » dit le chef de la direction de Goodfood, Jonathan Ferrari. « Lorsque nous nous sommes associés pour la première fois avec PIANO PIANO l'été dernier à Toronto avec un grand succès, nous savions que nos clients en voudraient plus et nous sommes ravis de susciter plus de joie dans leur planification de repas hebdomadaire. Nous sommes impatients de continuer à aider les gens à recréer l'expérience du restaurant dans le confort de leur propre maison, qu'il s'agisse d'une solution prête à chauffer ou prête à cuisiner, et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'un excellent partenariat avec Victor et l'équipe de PIANO PIANO. »

« Notre objectif est de créer des pizzas surgelées PIANO PIANO de haute qualité, savoureuses et délicieuses, et de les offrir aux Canadiens à la maison, d'un océan à l'autre », a déclaré le chef de la direction et fondateur de PIANO PIANO, Victor Barry. « Faire équipe avec Goodfood pour notre première campagne nationale est une évidence », explique Barry. « Nous avons déjà travaillé avec l’équipe au niveau local et ce fut un grand succès. Ils offrent des produits uniques, innovants et délicieux - comme les kits repas d'Aloette Go - partout au Canada, et nous sommes ravis de nous associer à nouveau avec eux d'une si belle manière. »

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de premier plan issue du monde numérique qui offre des solutions de repas et permet la livraison de ces repas et de produits complémentaires frais facilitant pour ses clients à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. L’équipe de Goodfood travaille au développement de la marque de produits alimentaires millénariale la plus appréciée au Canada avec pour mission de créer des expériences qui suscitent de la joie et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits uniques frais et délicieux ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son équipe culinaire de classe mondiale ainsi qu’à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire. Nous avons à cœur de créer un lien entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients tout en éliminant le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. Les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec et en Alberta.

À PROPOS DE PIANO PIANO

PIANO PIANO a pour passion d'offrir à ses clients une expérience culinaire raffinée et délicieuse, tant au restaurant qu'à la maison, à un prix exceptionnel. Les restaurants disposent d'espaces hautement conçus, audacieux et aventureux, et le service de qualité est professionnel, amical et amusant. PIANO PIANO at Home est maintenant le plus grand producteur de pizzas surgelées de première qualité au Canada, utilisant du levain 100 % naturel et des ingrédients locaux de première qualité pour faire des pizzas de qualité restaurant qui peuvent être cuites à la maison en 10 minutes. Le portefeuille PIANO PIANO À La Maison est en constante évolution et croissance, avec plus de produits en développement à offrir aux Canadiens dans un avenir très proche.

