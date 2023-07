Les clients de Lightspeed dominent la liste des 59 meilleurs terrains de golf publics canadiens de SCOREGolf

English French

MONTRÉAL, 31 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) est fière de s’associer à 19 établissements de golf publics de renom figurant sur la liste des 59 meilleurs terrains de golf publics canadiens de SCOREGolf pour 2023. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiements qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.







Les terrains de golf propulsés par Lightspeed sont très bien représentés sur la liste, avec 19 des 59 terrains utilisant la plateforme technologique et 6 d’entre eux parmi les 20 premiers. Le succès des clients de Lightspeed est particulièrement évident en Ontario, où le logiciel de Lightspeed est utilisé dans 8 des 17 terrains de golf ontariens figurant sur la liste de cette année.

Parmi les clients de Lightspeed qui figurent sur la liste, mentionnons: Tobiano, le chef-d’œuvre de Thomas McBroom à Kamloops, en Colombie-Britannique, qui a récemment été listé parmi les 100 terrains de golf les plus formidables du monde du Golf Digest; The Algonquin, un superbe parcours situé le long des rives de la baie de Passamaquoddy, au Nouveau-Brunswick, qui a été remanié dans les années 1920 par le légendaire architecte Donald Ross et récemment revitalisé par le célèbre designer canadien Rod Whitman; et les trois parcours du TPC Toronto at Osprey Valley (Hoot, North et Heathlands), le seul établissement du réseau TPC au Canada, qui offre une variété de golf inégalée au milieu des collines ondoyantes de Caledon, en Ontario.

« Le fait que TPC Toronto at Osprey Valley soit reconnu comme l’un des meilleurs endroits pour jouer au golf au Canada et que les trois parcours soient classés parmi les 25 meilleurs est une grande joie pour toute notre équipe », déclare Brian Decker, directeur du marketing et des communications chez TPC Toronto. « Notre mission est d’offrir une expérience de golf mémorable avec un service exceptionnel et une approche moderne, et nous sommes impatients de travailler avec des partenaires comme Lightspeed pour poursuivre cette mission vers l’avenir passionnant qui nous attend. »

« Je suis ravi du nombre de clients de Lightspeed nommés parmi les 59 meilleurs terrains publics canadiens de SCOREGolf cette année », a déclaré David Hope, directeur général de Lightspeed golf. « Soutenir le golf public et accessible est très important pour nous. Cette liste démontre que plusieurs des meilleurs établissements publics au Canada utilisent Lightspeed tous les jours pour simplifier leurs opérations et offrir une expérience incroyable à leurs clients. Je ne pourrais être plus heureux pour nos clients qui font partie de cette liste et je suis impatient d’en voir de plus en plus sur la liste à l’avenir. »

Le regain de popularité du golf observé pendant la pandémie ne se dément pas. En juin, le nombre de parties jouées aux États-Unis a augmenté d’une année à l’autre pour le troisième mois consécutif . La demande demeure élevée et continue de dépasser les niveaux d’avant la pandémie . Si l’on ajoute à cela le fait que la participation est en hausse chez les femmes, les jeunes et les personnes de couleur , il est clair que l’accès au golf public en Amérique du Nord est plus important que jamais. Les établissements publics qui offrent une expérience de golf riche et enrichissante sont bien placés pour réussir.

La plateforme de Lightspeed est le choix idéal pour les établissements qui cherchent à atteindre plus de golfeurs, à générer des revenus et à offrir une expérience client exceptionnelle. Bien que de nombreux parcours s’attendent à une contraction de l’industrie en 2022, les clients de Lightspeed ont assuré la pérennité de leur entreprise et ont connu un intérêt soutenu pour le jeu, avec des parties jouées, des VTB et des montants de transaction en hausse d’une année à l’autre entre 2021 et 2022 :

Les parties jouées ont augmenté de +9,5 % d’une année à l’autre en Amérique du Nord ( 11,4 % aux États-Unis, 7,5 % au Canada).

en Amérique du Nord ( aux États-Unis, au Canada). Les ventes de nourriture et de boisson ont augmenté de +30 % d’une année à l’autre et ont considérablement contribué à cette augmentation.

et ont considérablement contribué à cette augmentation. Le montant moyen des transactions a augmenté de +4% d’une année à l’autre, passant de 53 $ à 55 $.



Les 59 meilleurs terrains publics canadiens

La liste complète des clients de Lightspeed nommés dans la liste des meilleurs établissements de golf publics de cette année est la suivante :

6 Sagebrush Golf Club Merritt, BC 7 Muskoka Bay Gravenhurst, ON 11 Tobiano Kamloops, BC 16 TPC Toronto at Osprey Valley - Hoot Caledon, ON 18 TPC Toronto at Osprey Valley - Heathlands Caledon, ON 20 The Algonquin St. Andrews-by-the-Sea, NB 21 TPC Toronto at Osprey Valley - North Caledon, ON 22 Waskesiu Waskesiu Lake, SK 24 Black Bear Ridge Belleville, ON 27 Talking Rock Chase, BC 30 Bear Mountain - Valley Course Victoria, BC 33 Taboo Gravenhurst, ON 36 Tower Ranch Kelowna, BC 37 The Nest at Friday Harbour Innisfil, ON 40 Deerhurst Highlands Huntsville, ON 42 Northumberland Links Pugwash, NS 46 Fairmont Le Manoir Richelieu La Malbaie, QC 52 The Links at Brunello Halifax, NS 55 Bear Mountain - Mountain Course Victoria, BC



Pour explorer les fonctions novatrices de Lightspeed golf et découvrir ses puissantes capacités, consultez le https://fr.lightspeedhq.com/golf/ .



À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias



Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9705536-b647-4f1d-b5f4-8f849fa90a59/fr