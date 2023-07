Résultats consolidés 31 mars 2023

19 juillet 2023

Résultats consolidés au 31 mars 2023

Le chiffre d’affaires Produits 2022-23 s’établit à 45,2 millions d’euros, en progression de +21,6% par rapport à l’exercice précédent.

Le Groupe poursuit le redressement de son activité sur ses marchés avec un retour à un niveau de chiffre d’affaires pré-Covid.

Hors éléments non récurrents, le résultat opérationnel de l’exercice 2022-23 est une perte de -0,8 million d’euros, comparé à une perte de -2,6 millions d’euros l’exercice précédent.

Le résultat net est une perte de -2,9 millions d’euros, en amélioration de 1,6 million d’euros par rapport à l’exercice précédent.

L’endettement financier net ressort à -10,1 millions d’euros, à comparer à -5,4 millions d’euros l’an passé.

Les chiffres-clés de S.T. Dupont établis conformément aux normes comptables IFRS sont les suivants :

En millions d’euros 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021 Total des revenus (*) 50,1 42,4 35,5 Chiffre d’affaires Produits 45,2 37,2 31,5 Marge brute 24,6 18,7 13,9 ( % ) 54,5% 50,2% 44,3% Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants (5,7) (7,9) (10,0) Redevances 4,9 5,3 4,0 Éléments non récurrents (net) (1,1) (1,2) (6,4) Résultat opérationnel (1,8) (3,9) (12,5) Coût de l’endettement financier net (0,4) (0,4) (0,4) RESULTAT NET PART DU GROUPE (2,9) (4,5) (14,0) Résultat net par action (€) (0,006) (0,009) (0,027) Endettement financier net (10,1) (5,4) (7,8) Capitaux propres 1,6 3,4 8,0

(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires Produits et les redevances

CHIFFRE D’AFFAIRES

Evolution du chiffres d’affaires par ligne de produits





Cumul Variation 2023/2022





En millions d'euros 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 35,8 27,6 20,3 29,9% 27,1% 2,8% Maroquinerie, Accessoire & PAP 9,4 9,6 11,2 -2,3% -3,6% 1,4% TOTAL PRODUITS 45,2 37,2 31,5 21,6% 19,2% 2,4%

Briquets & Stylos

Sur l’année 2022-23, les ventes de briquets et stylos, en croissance de +8,2 millions d’euros soit +30%, ont bénéficié de lancements de nouveautés (Le Grand Cling pour les briquets et Defi Millenium pour les stylos), ainsi que les animations couleurs (Spring et Mat), et le partenariat avec Montecristo.

L’art du feu est en progression de +32% sur la plupart des marchés, avec comme principaux contributeurs la Chine, les États-Unis et l'Europe..

Les ventes liées à l’art de l’écriture augmentent également de +23%, portées par l’Europe de l’Ouest (notamment France et Italie) et le Moyen Orient.

Maroquinerie & autres

Les familles Maroquinerie et Accessoires sont en léger recul de -2%, en raison de la baisse sur le marché Russe du fait de la situation géopolitique, et du nombre limitée d’animations sur la maroquinerie.

Evolution du chiffre d’affaires par zone géographique









Cumul Variation 2023/2022 En millions d’euros 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021 Variation totale Organique Effet de

change France 6,0 4,8 4,7 24,5% 24,5% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 8,7 6,6 5,7 30,6% 29,8% 0,9% Asie distribution contrôlée 8,0 6,6 6,6 20,8% 19,5% 1,3% Total Distribution contrôlée 22,7 18,1 16,9 25,4% 24,6% 0,8% Agents & Distributeurs 22,5 19,1 14,6 18% 14% 4% TOTAL CA PRODUITS 45,2 37,2 31,5 21,6% 19,2% 2,4%

Sur l’exercice 2022-23, le chiffre d’affaires Produits du Groupe est en croissance organique de +22% soit +8 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change favorable de +2,4% (soit un impact de +0,9 million d’euros).

Distribution contrôlée

La distribution contrôlée est en croissance de +25%, portée par la croissance de l’Europe, en hausse de +31%, notamment en Allemagne, Italie et Espagne grâce à un développement du réseau de distribution.

La France hors internet est en progression de +25%.

Les filiales en Asie ont connu une croissance de +21% grâce à une reprise partielle du trafic en magasin et au retour du tourisme, suite aux perturbations des années précédentes causées par la COVID-19.

Agents et Distributeurs

Les ventes des Agents et Distributeurs sont en progression de +18% sur l’exercice 2022-23. Tous les marchés sont en croissance, à l’exception de la Russie, en particulier la Chine, le Moyen Orient et les Etats Unis.

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l’activité de l’exercice peuvent se résumer ainsi :

La marge brute en valeur s’établit à 24,6 millions d’euros contre 18,7 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit une augmentation de +5,9 millions d’euros, porté par la croissance du chiffre d’affaires.

Le taux de marge s’améliore de +4,3 points à 54,5%, notamment grâce à l’écoulement de nos stocks anciens avec des reprises de provisions pour dépréciation.

Le résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants est négatif à -5,7 millions d’euros contre -7,9 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Les frais de communication ont augmenter significativement représentant désormais 6,8% du chiffre d’affaires soit +0,9 point par rapport à 2021-22. Les frais commerciaux et généraux sont également en hausse pour soutenir la croissance et préparer le plan de développement Groupe des prochaines années.

Les redevances sont en légère baisse de -0,4 million d’euros par rapport à l’exercice précédent en raison de la baisse de revenus sur les licences à Hong Kong.

Le solde des éléments non récurrents représente une charge nette de -1,1 million d’euros, principalement composée de provisions pour risques (litiges en cours).

Le résultat opérationnel de l’exercice ressort à -1,8 million d’euros, contre -3,9 millions d’euros pour l’exercice précédent, grâce à l’amélioration du chiffre d’affaires et de la marge brute.

Le résultat financier ressort à -0,6 million d’euros. Les frais financiers nets sont stables à -0,4 million d’euros contrairement aux impacts de change, qui sont favorables à +0,1 million d’euros contre un produit de +0,2 million d’euros au 31 mars 2022.

Le résultat net s’établit à -2,9 millions d’euros, soit +1,6 million comparé à l’exercice précédent. Cette amélioration est principalement liée à l’augmentation des ventes et de la marge par rapport à l’exercice précédent.

TRESORERIE ET CAPITAUX DISPONIBLES

La trésorerie consolidée au 31 mars 2023 ressort à 6,5 millions d’euros contre 9,3 millions d’euros à la fin de l’exercice précédent.

L’endettement financier net ressort à 10,1 millions d’euros à fin mars 2023, contre 5,4 millions d’euros au début de l’exercice.

Le ratio d’endettement sur capitaux propres ressort à 637%.

Contact : invest@st-dupont.com

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE



(En milliers d’euros) 31/03/2023 31/03/2022 Chiffre d’affaires net « Produits » 45 196 37 166 Coûts des ventes (20 557) (18 496) Marge brute 24 638 18 670 Frais de communication (3 068) (2 182) Frais commerciaux (10 766) (9 945) Frais généraux et administratifs (16 486) (14 473) Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants (5 682) (7 930) Redevances 4 919 5 289 Autres charges (2 367) (1 647) Autres produits 1 299 565 Perte de valeur sur actifs (IAS 36) - (134) Résultat opérationnel (1 831) (3 857) Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 14 - Coût de l’endettement financier brut (420) (407) Coût de l’endettement financier net (405) (407) Autres produits et charges financiers (181) 65 Résultat avant Impôt (2 417) (4 199) Charges d’impôt sur le résultat (484) (301) Résultat net (2 901) (4 500) Résultat net – part du Groupe (2 901) (4 500) Résultat net – intérêts minoritaires - - Résultat net par action (en euros) (0,006) (0,009) Résultat net dilué par action (en euros) (0,006) (0,009)

BILAN CONSOLIDE

ACTIF (En milliers d’euros) 31/03/2023 31/03/2022 Actif non courant Ecarts d’acquisition - - Immobilisations incorporelles (nettes) 1 243 1 298 Immobilisations corporelles (nettes) 4 946 4 603 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 3 824 2 134 Actifs financiers 775 732 Impôts différés - - Total de l’actif non courant 10 788 8 767 Actif courant Stocks et en-cours 9 657 7 188 Créances clients 10 758 7 580 Autres créances 5 180 7 351 Impôts courants 536 536 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 549 9 270 Total de l’actif courant 32 680 31 925 Total de l’actif 43 468 40 692





PASSIF (En milliers d’euros) 31/03/2023 31/03/2022 Capitaux propres- part du Groupe Capital 26 214 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 9 286 9 286 Réserves (32 486) (29 089) Réserves de conversion 1 469 1 535 Résultat net- Part du Groupe (2 901) (4 500) Total capitaux propres- part du groupe 1 582 3 446 Total capitaux propres- part des intérêts ne conférant pas le contrôle Passifs non courants Emprunts et dettes financières 13 609 11 092 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 4 210 2 681 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 2 480 3 793 Total des passifs non courants 20 299 17 566 Passifs courants Fournisseurs 8 228 6 339 Autres passifs courants 7 544 6 864 Impôts courants 68 47 Provisions pour risques et charges 1 372 1 336 Emprunts et dettes financières 3 014 3 624 Dettes de location courantes (moins d’un an) 1 361 1 470 Total des passifs courants 21 587 19 680 Total du Passif 43 468 40 692

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

(En milliers d’euros) 31/03/2023 31/03/2022 I - Activités Opérationnelles Résultat net après impôts (2 901) (4 500) Dotations aux amortissements 2 600 2 772 Variation des provisions 28 1 089 Charge nette d'intérêts 689 564 Plus et moins-values de cession 52 64 Autres - (46) Capacité d'autofinancement 468 (56) Variation des stocks et en-cours (2 450) 2 183 Variation des clients et comptes rattachés (3 202) 1 017 Variation des autres créances 1 898 4 740 Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 882 (840) Variation des autres dettes 596 (977) Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (1 275) 6 122 FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (807) 6 066 II – Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations incorporelles (185) (249) Acquisition d'immobilisations corporelles (1 265) (924) Acquisition d'autres immobilisations financières (54) (17) Besoin de trésorerie (investissements) (1 504) (1 190) Cessions d'autres immobilisations financières - 196 Désinvestissements - 196 FLUX DE TRESORRIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (1 504) (995) III – Activités de financement Emissions d'emprunts et dettes financières 4 779 - Remboursement demprunts et dettes financières (3 291) (3 647) Diminution de la dette de location (1 617) (1 943) Intérêts payés hors dette de location (188) (408) Intérêts payés liés à la dette de location (186) (118) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (503) (6 116) Effets de la variation des cours de change 94 (89) Variation nette de la trésorerie (2 721) (1 133) Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 9 270 10 403 Trésorerie à la clôture de l'exercice 6 549 9 270 Variation nette de la trésorerie (2 721) (1 133)

