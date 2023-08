COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Technicolor Creative Studios – Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions prévue par les articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Technicolor Creative Studios Shares

(Code ISIN : FR001400I939) Date Nombre d’actions composant le capital social Nombre de droits de vote 31 juillet 2023



25 511 822



Nombre de droits de vote théoriques (1) : 25 511 822 Nombre de droits de votes exerçables en assemblée (2) : 25 511 822

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Déduction faite des actions privées du droit de vote.

***

A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris (symbole : TCHCS).

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d’idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.

Nos équipes internationales d’artistes et d’experts en technologies s’associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation, des jeux vidéo, de l’expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l’art universel de la narration aux publics du monde entier.

www.technicolorcreative.com

***

