Biocodex Microbiota Foundation lance un appel à propositions au Canada pour financer une étude sur le rôle joué par le microbiome dans la santé et les maladies

Biocodex Microbiota Foundation est à la recherche d’universitaires et de scientifiques au Canada qui souhaiteraient solliciter une subvention de recherche de 25 000 € afin de faire progresser l’étude du microbiome intestinal.



MONTRÉAL, 31 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biocodex Microbiota Foundation , organisme fondé par Biocodex et dédié à soutenir des projets scientifiques inspirants qui explorent le microbiome, lance un appel aux chercheurs novateurs d’institutions canadiennes qui souhaiteraient obtenir une subvention pour un projet de recherche.

Cet appel à projet annuel de Biocodex Microbiota Foundation s’inscrit dans une initiative de recherche pluriannuelle qui poursuit l’objectif de mieux comprendre le microbiome humain.

En 2023, le thème retenu au Canada est le microbiome dans la santé et les maladies chez l’être humain; cet appel à candidatures est ouvert aux postulants qui œuvrent dans une institution ou dans une université canadienne (les chercheurs invités dans une institution canadienne sont également admissibles).

La date limite pour la soumission de projets est le 15 octobre 2023; la décision finale du comité scientifique indépendant sera rendue en novembre 2023.

Vous pourrez trouver les règles applicables et le formulaire de candidature de 2023 sur le site Web de Biocodex Microbiota Foundation.

6 subventions d’une valeur de 25 000 € chacune ont déjà été attribuées à 6 projets scientifiques depuis 2017, et la dernière subvention pour l’édition de 2022 a été octroyée au :

Dr. Maryam Kebbe, de la faculté de Kinésiologie à l’Université du Nouveau Brunswick, pour son projet intitulé: " Évolution du microbiome intestinal, des marqueurs inflammatoires et de la composition corporelle à travers les stades de lactation chez les nourrissons nés de femmes de poids normal et en surpoids/obésité ".



Au sujet de Biocodex

Biocodex est une multinationale fondée en France en 1953 qui s’appuie sur les normes scientifiques et de fabrication les plus strictes. Biocodex détient actuellement 20 filiales dans le monde (notamment Biocodex Canada Inc. qui est basée à Montréal, au Québec) et entretient plusieurs partenariats à long terme dans plus de 124 pays. Forte de plus de 65 années de succès dans des opérations internationales, Biocodex s’est donné la mission de demeurer un leader mondial dans le domaine du microbiote.

www.biocodex.ca/fr/

Au sujet de Biocodex Microbiota Foundation

La Biocodex Microbiota Foundation est un organisme sans but lucratif d’intérêt public qui soutient la recherche portant sur le microbiote et son interaction avec différentes pathologies. La Fondation offre des subventions pour des recherches fondamentales et des recherches appliquées. Les projets portant particulièrement sur la fonction du microbiote dans la santé humaine sont sélectionnés chaque année par des comités internationaux formés de scientifiques indépendants.

www.biocodexmicrobiotafoundation.com

