Evaxion présente des résultats prometteurs sur l'EVX-B1, un vaccin conçu par l'IA contre le staphylocoque doré

L’EVX-B1, un vaccin contre le staphylocoque doré (s. doré) contenant des antigènes identifiés par l'IA, offre une protection élevée contre le s. doré dans des modèles animaux précliniques

L'immunisation via l’EVX-B1 a entraîné une clairance bactérienne complète du s. doré dans plusieurs organes

COPENHAGUE, Danemark, 01 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie de phase clinique spécialisée dans la découverte et le développement d'immunothérapies basées sur l'IA, présente les résultats prometteurs de l'EVX-B1 lors de la conférence de recherche Gordon sur les maladies staphylococciques organisée dans l’État du New Hampshire, aux États-Unis.

« Je suis ravi de présenter les résultats impressionnants de l'EVX-B1 à la conférence de recherche Gordon. La démonstration d'une protection totale contre la maladie et d'une clairance bactérienne complète marque une avancée significative dans la lutte contre cet agent pathogène répandu et souvent résistant aux antibiotiques. Après les nombreuses tentatives précédentes effectuées sans succès afin de développer un vaccin contre les. doré, l'EVX-B1insuffle un nouvel espoir dans la lutte contre la bactérie », a déclaré Steven Projan, conseiller scientifique d'Evaxion et présentateur de l’affiche.

L'EVX-B1 a été conçu à l'aide de la technologie d'IA exclusive d'Evaxion pour la découverte de cibles vaccinales. La technologie de l'IA a permis l'identification de nouveaux antigènes du s. doré, ouvrant ainsi la voie au développement d'un vaccin qui offre un potentiel de protection étendue contre les souches cliniquement pertinentes.

L’EVX-B1 induit de fortes réponses immunitaires, à la fois cellulaires et humorales, qui se traduisent par un haut niveau de protection dans les modèles précliniques d'infection cutanée et de septicémie. Il est important de noter que l'EVX-B1 prévient à la fois le développement de la maladie et élimine efficacement l'infection elle-même. Dans une étude d'immunogénicité réalisée sur une période de douze mois, l'EVX-B1 a induit des titres d'anticorps élevés et durables. Une immunisation de rappel a permis d’augmenter considérablement la réponse immunitaire, assurant ainsi la protection contre l’infection par le s. doré. Le vaccin candidat EVX-B1 est prêt pour le développement non clinique, la CMC et les tests cliniques ultérieurs.

« Les performances remarquables de l'EVX-B1 dans des modèles animaux de pointe témoignent de notre approche innovante et de la puissance de la découverte informatique de cibles. Nous sommes ravis de l'impact potentiel que ce vaccin pourrait avoir sur la prévention des infections par le s. doré qui constituent depuis longtemps des défis importants pour la santé mondiale alors même que la résistance aux antibiotiques se développe rapidement », a déclaré Birgitte Rønø, directrice scientifique d'Evaxion.

L'affiche intitulée « EVX-B1 : un vaccin conçu par l'IA contre le staphylocoque doré, démontrant une protection totale contre la maladie et une clairance bactérienne complète » est présentée lors de la conférence de recherche Gordon sur les maladies staphylococciques qui se tiendra cette année dans l’État du New Hampshire, aux États-Unis, du 30 juillet au 4 août de cette année (https://www.grc.org/staphylococcal-diseases-conférence/2023/).

À propos des infections par le s. doré

Les bactéries du s. doré sont généralement inoffensives, mais peuvent provoquer des infections graves entraînant la septicémie ou le décès du patient. Le s. doré est à l'origine d'infections nosocomiales graves. Les infections par s. doré résistantes aux antibiotiques, et notamment les infections par s. doré résistantes à la méthicilline (MRSA), sont extrêmement préoccupantes et restent une priorité en matière de prévention. Selon le CDC, près de 120 000 infections sanguines et 20 000 décès associés ont été signalés en 2019 ( https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6809e1.htm ). Selon les estimations, l'impact économique annuel du MRSA sur les seuls hôpitaux américains est de 3,2 à 4,2 milliards de dollar.

À propos d'EDEN

Notre plateforme propriétaire EDEN identifie rapidement de nouveaux antigènes hautement protecteurs en vue de leur utilisation dans des vaccins prophylactiques spécifiques à des agents pathogènes contre les bactéries. Dans le cadre d'EDEN, nos algorithmes exclusifs nous permettent de prédire et d'identifier les antigènes qui, selon nous, déclencheront une réponse immunitaire robuste et protectrice contre la quasi-totalité des maladies infectieuses bactériennes. Les données fournies aux modèles d'IA se traduisent par une transformation des caractéristiques de l'ensemble de données sur les protéines, dans laquelle plusieurs propriétés globales et résolues en séquence sont extraites. Ces caractéristiques structurelles et fonctionnelles ont été sélectionnées pour leur pertinence dans la chimie des protéines, l'immunologie, la structure des protéines et leur capacité à guider le réseau en vue de distinguer les antigènes protecteurs des antigènes non protecteurs.