Protection numérique de TELUS aide les entreprises à se préparer et à réagir aux brèches de données afin d’atténuer les conséquences sur leurs employés et leurs clients en leur proposant une solution complète

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce aujourd’hui qu’elle sera le fournisseur officiel de services d’intervention en cas de brèche de Norton1 au Canada, une importante marque de cybersécurité grand public de GenMC, et qu’elle fournira du soutien aux employés et clients d’organisations touchées par des brèches de données. Il s’agit d’une expansion des services d’intervention en cas d’incident proposés par TELUS, offrant aux entreprises un éventail diversifié de solutions visant à réduire le plus possible les répercussions d’une brèche de données. Alors que le taux de cybercriminalité augmente, tout comme la demande de solutions de cybersécurité, la? Protection numérique de TELUS va bien au-delà des services autonomes de surveillance de l’identité actuellement sur le marché en aidant les entreprises à offrir à leurs employés et clients des plans d’intervention en cas de brèche comprenant divers outils, comme une surveillance du Dark Web, des rapports de solvabilité quotidiens ou mensuels2, un soutien dédié pour le rétablissement de l’identité et un remboursement des coûts liés au vol d’identité3 allant jusqu’à 1 million de dollars en frais connexes.



« En tant qu’organisation qui fournit des solutions de sécurité inégalées s’appuyant sur la robustesse et la fiabilité de nos réseaux, nous sommes ravis d’être le fournisseur exclusif de Norton au Canada en matière d’interventions en cas de brèche, élargissant ainsi nos solutions de cybersécurité auprès des entreprises et des consommateurs. De nos jours, il est crucial que les organisations soient outillées pour répondre efficacement aux brèches de données afin de réduire au minimum leurs répercussions, y compris le risque de vol d’identité découlant de données mal protégées, soutient Martin Bélanger, vice-président intérimaire, Ventes techniques. Nous avons hâte de cultiver notre partenariat avec Norton en tant que chef de file mondial en cybersécurité et de collaborer à la création d’un monde numérique plus sécuritaire pour nos clients et les Canadiens. »

La solution Protection numérique de TELUS propulsée par NortonMC propose deux forfaits supérieurs pour aider les entreprises à protéger leurs employés et leurs clients : Gardien et Gardien Plus. Parmi les principaux avantages, mentionnons les suivants :

Protection contre le vol d’identité : Les fraudeurs peuvent utiliser des renseignements personnels volés pour ouvrir de nouveaux comptes financiers, demander des remboursements d’impôt, louer ou acheter des propriétés ou mener d’autres activités criminelles. Si l’identité d’un employé ou d’un client est compromise, un spécialiste de la restauration de l’identité prendra en charge le dossier du début à la fin.

Les fraudeurs peuvent utiliser des renseignements personnels volés pour ouvrir de nouveaux comptes financiers, demander des remboursements d’impôt, louer ou acheter des propriétés ou mener d’autres activités criminelles. Si l’identité d’un employé ou d’un client est compromise, un spécialiste de la restauration de l’identité prendra en charge le dossier du début à la fin. Surveillance de la solvabilité : Les employés et les clients sont alertés en cas de changements clés dans leur dossier de solvabilité, comme un changement d’adresse ou de nom, une demande de rapport de solvabilité ou l’ouverture de nouveaux comptes 2 .

Les employés et les clients sont alertés en cas de changements clés dans leur dossier de solvabilité, comme un changement d’adresse ou de nom, une demande de rapport de solvabilité ou l’ouverture de nouveaux comptes . Surveillance du Dark Web : Les employés et les clients sont avisés lorsque leurs renseignements personnels surveillés se retrouvent sur le web clandestin, y compris des adresses de courriel, des numéros de compte bancaire, des numéros de carte de crédit, des coordonnées ou des numéros de permis de conduire.



Ces forfaits complètent la gamme exhaustive de services d’intervention en cas de brèche déjà proposée par TELUS Affaires et prennent en charge tous les aspects au sein d’une organisation concernant la préparation à un incident de cybersécurité, l’enquête qui suit et les activités de restauration subséquentes.

« Nos vies sont tous les jours un peu plus connectées sur le plan numérique, ce qui bien sûr augmente le risque que nos données personnelles se retrouvent en de mauvaises mains, indique Travis Witteveen, dirigeant principal commercial de Gen, la société mère de Norton. Norton crée des solutions qui aident les gens à mener leur vie numérique de façon plus sécuritaire, privée et confidentielle. Nous sommes fiers d’accentuer notre partenariat avec TELUS pour fournir des solutions qui soutiennent les clients des entreprises canadiennes en cas de brèche de données, et de contribuer à leur tranquillité d’esprit pour qu’ils puissent profiter de leur vie en ligne. »

Le lancement des forfaits Gardien et Gardien Plus de TELUS se fait alors que Norton et TELUS prolongent leur partenariat pour trois autres années, dans le but commun de rendre plus sûr le monde numérique des Canadiens. Pour en savoir plus sur la manière dont Protection numérique de TELUS peut aider votre organisation, visitez telus.com/ProtectionGardien.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter @NouvellesTELUS et sur Instagram @Darren_Entwistle.

À propos de Norton

Norton est une importante marque de cybersécurité de GenMC (NASDAQ : GEN), une entreprise mondiale qui vise à promouvoir la liberté numérique grâce à sa famille de marques grand public de confiance, dont Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender et CCleaner. Gen aide les gens à mener leur vie numérique d’une manière sécuritaire, privée et confidentielle, maintenant comme pour les générations à venir. Gen offre des produits et des services primés de cybersécurité, de protection de la vie privée en ligne et de protection de l’identité à plus de 500 millions d’utilisateurs dans plus de 150 pays. Apprenez-en plus en visitant Norton.com et GenDigital.com.

