CBL國際有限公司 - 開創光輝的一頁

香港, Aug. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL國際有限公司 (納斯達克: BANL) 非常榮幸分享我們從今年初至今達成的幾個里程碑，突顯CBL 提升能力的決心，也展示了我們對可持續發展的承諾。

在二零二三年第二季度，我們進一步擴充業務至比利時安特衛普、土耳其伊斯坦堡和日本四日市。這一戰略部署不僅將 CBL 的服務擴展到 40 多個港口，更讓我們打入歐洲市場，為客戶提供更具靈活性的服務。

如招股書所述，我們致力拓展船舶燃油供應鍊業務。目標是在國際市場上提升影響力，從而強化營運規模和盈利能力。

我們的成果還包括在可持續發展 (ESG) 領域上取得的突破。在二零二三年的第三季度，我們與業務合作夥伴聯手，在香港完成了首次以B24生物燃料為船舶補給，響應海洋環境保護委員會第80屆會議 (MEPC 80) 上採納的「國際海事組織2023 年溫室氣體戰略」。

主席兼行政總裁謝威廉 (William Chia) 表示：「CBL一直致力為可持續發展作出貢獻，我們對香港航運行帶來的正面影響引以為豪。為履行公司的能源管理政策，我們堅定不移，積極配合國際海運的溫室氣體 (greenhouse gas, GHG) 減排目標，並實施了內部能源管理措施。」為進一步推廣潔淨能源技術，CBL 已取得法國必維集團 (Bureau Veritas) 頒發的 ISCC EU 和 ISCC Plus 證書，證明CBL 符合所有相關法規要求，獲授權在供應鏈中以生物燃料進行交易。

透過這些努力，我們承諾繼續擔當推廣環境可持續性及航運行業減少碳排的關鍵角色。我們相信迄今為止的進展，將繼續帶來積極變化，並為公司、持分者和環境帶來正面的影響。

關於 CBL國際有限公司

萬利集團成立於 2015 年，以CBL國際有限公司 (納斯達克: BANL)在納斯達克股票市場上市。集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。目前， 集團船舶燃油供應服務集中在亞太地區超過 40 個港口市場，遍布日本、韓國、中國、香港、台灣、 越南、泰國、馬來西亞和新加坡及近期覆蓋的土耳其和比利時等港口。

前瞻性資訊和聲明

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