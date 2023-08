CoinShares annonce ses résultats du deuxième trimestre 2023

1er août 2023 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (« CoinShares » ou « la Société ») (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), le leader européen de la gestion alternative d’actifs numériques, a publié ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin 2023.

Pour Jean-Marie Mognetti, CEO de CoinShares :

« Les derniers développements dans l’industrie des actifs numériques valident la thèse d’investissement que défend CoinShares depuis ses débuts quant au processus d’institutionnalisation de la sphère crypto et au caractère central de la régulation. La convergence entre la finance traditionnelle et la finance numérique est en marche.

Les performances du groupe au deuxième trimestre 2023 sont la preuve de notre capacité à tirer parti de cette convergence. Le chiffre d’affaires est en hausse de 33,0% par rapport au trimestre précédent, alors que l’EBITDA ajusté sur la période de 12,8 millions de livres sterling constitue notre meilleure performance trimestrielle depuis plus d’un an. »

Les chiffres à retenir pour le deuxième trimestre 2023 :

Les recettes, gains et autres revenus s’élèvent à £20.3 millions (deuxième trimestre 2022 : £15.3 millions, hors perte exceptionnelle liée à TerraUSD)





L’EBITDA ajusté au deuxième trimestre s’établit à £12,8 millions (deuxième trimestre 2022 : £9,0 millions, hors perte exceptionnelle liée à TerraUSD)





Le résultat global du deuxième trimestre 2023 s’élève à £5,3 millions (deuxième trimestre 2022 : perte de £0,6 million)



Ce qu’il faut retenir du deuxième trimestre 2023 sur le plan opérationnel :

CoinShares, en tant que premier gestionnaire alternatif d'actifs numériques en Europe, a annoncé l'élargissement de son panel d’activités au premier trimestre 2023 avec la création d'une offre de gestion active. Cette nouvelle entité est déjà bien avancée : l’équipe de gestion active a déjà jeté les bases d’une première stratégie en vue de collecter des données et d’établir un track record solide avec un lancement formel vers la fin d’année.

Tout au long d'un trimestre porteur, la division Passive Asset Management de CoinShares a généré 10,6 millions de livres sterling en frais de gestion. Elle a déployé d’importants efforts en termes de distribution et de marketing par le biais d'événements ciblés en Allemagne et en Suisse visant à sensibiliser les investisseurs aux crypto-monnaies et aux ETPs. Parallèlement, un roadshow sur les actifs numériques dans leur ensemble a été lancé à travers l'Italie, favorisant les mises en relation entre investisseurs institutionnels et plateformes de courtage. L'équipe marketing de CoinShares a poursuit ses efforts en lançant un site web dédié aux ETPs et une campagne de promotion des produits émis par XBT Provider AB.

La division Capital Markets de CoinShares a sécurisé des gains et autres revenus de 10,0 millions de livres sterling au deuxième trimestre. Ce dernier s’est avéré particulièrement porteur pour la division, en grande partie grâce à des stratégies payantes de négociation de contrats à terme sur CME. Malgré la faible volatilité des prix du BTC et de l'ETH, ses stratégies de trading propriétaires ont efficacement compensé la baisse des revenus liés à la fourniture de liquidités, maximisant ainsi la stabilité et les rendements. En outre, son portefeuille de prêts et ses opérations de gestion de trésorerie, grâce à la résilience du dollar, ont continué à générer des intérêts à des taux avantageux.

A PROPOS DE COINSHARES

CoinShares est le leader européen de la gestion alternative d’actifs numériques. Il fournit une large gamme de services financiers dans les domaines de la gestion d’actifs et le trading à un large éventail de clients comprenant des sociétés, des institutions financières et des particuliers. Le groupe a son siège social à Jersey et est présent en France, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. CoinShares est réglementé à Jersey par la Jersey Financial Services Commission, en France par l'Autorité des marchés financiers et aux États-Unis par la Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares est coté sur le Nasdaq Stockholm sous le ticker CS et sur l'OTCQX sous le ticker CNSRF.

Pour plus d'informations sur CoinShares, veuillez visiter : https://coinshares.com

Cette information est une information que CoinShares International Limited est tenue de rendre publique conformément au Règlement sur les abus de marché de l'UE 596/2014. L'information contenue dans ce communiqué de presse a été publiée par l'intermédiaire des personnes de contact mentionnées ci-dessus, à 8h00 GMT+1 le 1er août 2023.

