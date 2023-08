CoinShares annonserar resultatet för Q2 2023

1 augusti 2023 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (“CoinShares'' eller “företaget”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), det ledande europeiska tillgångsförvaltaren av digitala tillgångar, har idag publicerat resultatet för andra kvartalet 2023.



Jean-Marie Mognetti, vd CoinShares säger:

"De senaste händelserna inom branschen för digitala tillgångar bekräftar CoinShares ursprungliga tes om den förestående institutionaliseringen av kryptolandskapet och vikten av reglering. Konvergensen mellan traditionell och digital finans är på god väg."

Gruppens utveckling under Q2 bevisar vår förmåga att dra nytta av denna konvergens. Intäkterna visade en kvartalsvis tillväxt på 33,0%, medan justerad EBITDA för perioden på £12,8 miljoner markerar vårt bästa kvartal på över ett år."

Finansiella nyckeltal för andra k vartalet 2023



Intäkterna andra kvartalet samt kapitalvinster och övriga intäkter uppgick till £20 , 3 miljoner (Q2 2022: £15,3 miljoner – exkluderat engångsrelaterade förluster relaterat till USTerra)

(Q2 2022: £15,3 miljoner – exkluderat engångsrelaterade förluster relaterat till USTerra) Justerad EBITDA för andra kvartalet uppgick till £1 2,8 miljoner (Q2 2022: £9.0 miljoner – exkluderat engångsrelaterade förluster relaterat till USTerra)

(Q2 2022: £9.0 miljoner – exkluderat engångsrelaterade förluster relaterat till USTerra) Totalresultat i första kvartalet uppgick till £5,3 miljoner (Q2 2022: £0,1 i förlust)





Operationella höjdpunkter för andra k vartalet 2023

CoinShares, som är Europas ledande alternativa tillgångsförvaltare specialiserad på digitala tillgångar, kommunicerade en förstärkning av sitt utbud i Q1 2023 genom att etablera en affärsenhet för aktiv tillgångsförvaltning. Utvecklingen av denna nya affärsenhet är på god väg; teamet som arbetar med den aktiva tillgångsförvaltningen har redan lagt grunden för den första strategin som för närvarande samlar in data och etablerar en robust historik innan en formell lansering mot slutet av året.

Under ett produktivt kvartal genererade företagets passiva tillgångsförvaltningsdivision £10,6 miljoner i förvaltningsavgifter. De breddade sina distributions- och marknadsföringsinitiativ genom målinriktade evenemang i Tyskland och Schweiz, med syfte att utbilda investerare om kryptovalutor och ETP:er. Samtidigt genomfördes en omfattande roadshow för digitala tillgångar i Italien, vilket främjade kontakter med institutionella investerare och mäklarplattformar. Företagets marknadsföringsteam förstärkte dessa insatser genom att introducera en ETP-dedikerad webbplats och en kampanj för att främja produkter utgivna av XBT Provider AB.

Företagets kapitalmarknadsenhet rapporterade kapitalvinster och övriga intäkter på £10,0 miljoner under Q2. Enheten hade ett framgångsrikt kvartal med grunden i lönsamma strategier för CME-terminshandel. Trots den låga volatiliteten i BTC- och ETH-priserna har egna handelsstrategier effektivt motverkat en nedgång i likviditetsavsättningsintäkter vilket har maximerat stabilitet och avkastning. Dessutom fortsatte dess utlåningsverksamheten och finansförvaltningen, förstärkt av en motståndskraftig dollarränta, att generera intäkter till förmånliga räntor.



END

För att ta del av hela CoinShares Q2 2023 rapport, följ denna länk.

OM COINSHARES

CoinShares är den ledande europeiska alternativa tillgångsförvaltaren specialiserad på digitala tillgångar och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till en rad olika kunder, inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Sedan 2013 har företaget fokuserat på kryptovalutor och har sitt huvudkontor på Jersey, med kontor i Frankrike, Stockholm, Storbritannien och USA. CoinShares regleras i Jersey av Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers och i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern CS och på OTCQX under tickern CNSRF.

För mer information om CoinShares: https://coinshares.com

Företag | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

För mer information, vänligen kontakta:

CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

H/Advisors Maitland

Freddie Barber / Alasdair Todd

coinshares@h-advisors.global

+44 (0) 207 379 5151

Bilaga