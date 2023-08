Viajantes portugueses – Principais tendências de viagens

TORONTO, Aug. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A popular aplicação de viagens Vitedsi da Arriving In High Heels Corporation conta com mais de 1,7 milhões de viajantes que utilizam esta aplicação para encontrarem as suas viagens, descobrirem novos destinos de viagem e planearem as suas viagens futuras. A aplicação está traduzida para mais de 30 idiomas e está disponível para iOS ou Android.



Portugal é o 14.º país mais visitado do mundo. Os viajantes portugueses já passaram, em média, por 16 países, acompanhando a média dos viajantes de outros países mediterrânicos.

Entre os principais 10 países mais visitados pelos viajantes portugueses incluem-se:

Espanha – O país vizinho. França – O país mais visitado do mundo. Reino Unido Itália Alemanha Países Baixos Estados Unidos Bélgica Brasil Suíça

Listas de viagens realizadas recentemente, permitindo aos viajantes marcar por categorias os destinos famosos visitados. Exemplos de listas de viagens ordenadas pelo destino mais visitado incluem:

As Maravilhas do Mundo com a Torre Eiffel, o Coliseu e Veneza no pódio dos 3 destinos mais visitados.

Praias populares com Albufeira a ser a 14.ª praia mais visitada

Museus de arte mais visitados, sem qualquer surpresa, com o Louvre no topo da lista.



Aceda ao relatório de destinos Visited de 2022 para obter mais estatísticas de viagens com os destinos mais visitados.

Sobre a aplicação Visited:

Visited é uma aplicação de mapa de viagens, que foi concebida para que possa acompanhar todas as suas viagens passadas e futuras. O planeador de viagens permite aos utilizadores descobrirem novos destinos, percorrendo fotografias de locais famosos ou não tão famosos e adicionando-os à sua lista com base nas experiências que pretendem, como ir a um spa ou nadar. Para os que pretendem viajar com um objetivo em particular, como visitar museus de arte ou desfrutar de um mergulho, existem mais de 150 listas de viagens à escolha onde os destinos famosos podem ser marcados como visitados ou como locais a visitar. Por fim, a aplicação foi concebida para dar aos viajantes uma verdadeira compreensão das suas conquistas em matéria de viagens ao fornecer-lhes estatísticas de viagens personalizadas, tais como o número de países visitados ou a sua própria classificação pessoal Visited.

Para obter mais informações sobre a aplicação Visited e sobre a sua mais recente atualização de funcionalidades, aceda a visitedapp.com

Para transferir a aplicação de forma gratuita, pode encontrar a Visited em Android ou iOS.

Sobre a Arriving In High Heels Corporation

Arriving In High Heels Corporation é uma empresa de aplicações móveis, incluindo Pay Off Debt, X-Walk e Visited, a sua aplicação mais popular.

Informações de contacto

Anna Kayfitz

anna@arrivinginhighheels.com