AB „Pieno žvaigždės“ 2023 metų šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per 2023 metų pirmus šešis mėnesius buvo 98,1 mln. EUR arba 3,5% mažesnės nei prieš metus (2023 m. šešių mėn. pardavimų pajamos siekė 101,7 mln. EUR).

EBITDA per 2023 metų pirmus šešis mėnesius buvo 11,2 mln. EUR, lyginant su 2,5 mln. EUR EBITDA prieš metus.

Per 2023 metų pirmus šešis mėnesius bendrovė uždirbo 7,5 mln. EUR grynojo pelno. Per 2022 metų pirmus šešis mėnesius bendrovė buvo patyrusi 0,8 mln. EUR nuostolį.

Audrius Statulevičius

Finansų direktorius

+370 52461419

