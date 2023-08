Voltalia SA : Nomination de Luc Poyer comme administrateur indépendant

Nomination de Luc Poyer comme administrateur indépendant

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la nomination de Luc Poyer au sein de son Conseil d’administration

La nomination de Luc Poyer fait suite à la démission de Jean-Marc Armitano, administrateur indépendant depuis le 13 mai 2020. Luc Poyer est nommé pour la durée restante à courir du mandat de Jean-Marc Armitano, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue en mai 2024. Cette nomination sera soumise à la ratification des actionnaires lors de cette assemblée.

En complément de son rôle de membre du Conseil d’administration, Luc Poyer est également nommé Président du Comité des nominations et des rémunérations du Conseil d’administration.

« Le Conseil d'administration est très heureux d'accueillir Luc Poyer. Voltalia pourra bénéficier de sa connaissance approfondie du métier des énergies renouvelables et de son expérience depuis plus de 10 ans dans l’hydrogène, un secteur dont les besoins en énergie verte sont immenses. Au nom du Conseil d’administration et de toute l’entreprise, je remercie très chaleureusement Jean-Marc Armitano pour sa contribution qui a été précieuse et fortement appréciée pendant plus de trois ans » déclare Laurence Mulliez, Présidente du Conseil d'administration de Voltalia.

En savoir plus sur Luc Poyer

Luc Poyer bénéficie d’une expérience de plus de 25 ans dans le secteur de l'énergie, ayant dirigé ou présidé différentes entreprises et activités en France comme à l'international, notamment en Amérique latine. Luc Poyer bénéficie d’une longue expérience en management et en développement de projets énergétiques, en particulier dans les énergies renouvelables, ainsi que d’une solide expertise du secteur de l’hydrogène. Diplômé de l'ESSEC, de l’IEP Paris et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, il est également engagé sur le plan associatif au sein de l'Association pour la transition Bas Carbone (ABC) et de l’association professionnelle France Hydrogène.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,7 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 14,2 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 550 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices SBF 120 , Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

