Le Plan de transport des céréales du CN 2023-2024 s’appuie sur une solide performance

« Nous savons que le secteur agricole canadien a toujours été la pierre angulaire de l’économie de notre pays, et contribue de façon importante à sa croissance et à sa stabilité. Grâce à la collaboration du CN et de ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement, nous comptons optimiser le transport des produits agricoles de manière efficace et durable. Ensemble, nous pouvons relever les défis qui nous attendent, tirer parti des nouvelles occasions et assurer le succès et la prospérité continus du secteur agricole canadien. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale, CN



Le nouveau Plan de transport des céréales renferme plusieurs nouvelles mesures et initiatives pour 2023-2024, ainsi que des précisions sur les initiatives en cours. Pensons notamment à la livraison de 750 wagons-trémies céréaliers à haute efficacité neufs en 2024, à l’élargissement du programme de modernisation des locomotives du CN visant à les convertir du courant alternatif au courant continu, une technologie plus puissante et plus fiable, et au nouveau système de répartition, le Precision Dispatch System, visant à aider à optimiser la circulation des trains à l’échelle du réseau.

En outre cette année, le CN uniformisera la coordination et l’exécution améliorées établies entre les activités du réseau et les activités sur le terrain. Les démarches de recrutement de personnel du CN pour l’année 2023-2024 seront conformes à la demande prévue des clients. Elles tiendront aussi compte de la nouvelle réglementation gouvernementale relativement aux congés pour motifs personnels et aux congés de maladie qui devrait avoir une incidence sur la disponibilité de la main-d’œuvre.

La préparation du Plan annuel de transport des céréales du CN résulte d’un vaste processus de consultation et tient compte des commentaires des principaux intervenants, notamment du Comité consultatif agricole du CN – un groupe d’agriculteurs et de chefs de file de l’industrie de l’Ouest canadien. Le Plan examine la performance fournie par le CN au cours de la dernière campagne agricole, et évalue la capacité de la Compagnie à transporter les volumes prévus de céréales pendant la prochaine campagne agricole. Il explique également les mesures prises par le CN pour s’assurer qu’il dispose de la capacité nécessaire pour acheminer les céréales efficacement et en toute sécurité au nom des agriculteurs, des clients et des partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

