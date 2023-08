Lactalis Canada fait l’acquisition de Marie Morin Canada, un fabricant de desserts haut de gamme

L’acquisition du fabricant de desserts québécois Marie Morin Canada marque l’entrée de Lactalis dans la catégorie des desserts en Amérique du Nord

TORONTO, 01 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada Inc. (« Lactalis Canada »), le chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Marie Morin Canada pour l'acquisition de ses activités basées au Canada.* L’acquisition permet à Lactalis Canada d’entrer dans la catégorie des desserts, au sein des marchés canadien et américain, et de compléter son vaste portefeuille de produits laitiers de marques de fromage, de tartinades, de yogourt et de lait de consommation de Lactalis Canada.

Lactalis Canada fera l’acquisition de la famille de desserts haut de gamme de Marie Morin Canada, qui propose des recettes traditionnelles qui font sa renommée, telles que les crèmes brûlées, mousses au chocolat et gâteaux au fromage. La transaction portera également sur le site de production de Marie Morin Canada à Saint-Bruno-de-Montarville, au Québec, et sur l’intégration des 52 employés qui rejoindront les plus de 4 000 employés et 30 sites d’exploitation de Lactalis Canada, dont 19 sites de production au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique.

« Nous sommes ravis d’intégrer Marie Morin Canada et sa gamme de desserts vedettes à la famille de Lactalis Canada », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. « Dans le cadre de notre vaste portefeuille de produits laitiers qui ne cesse d’évoluer et de se développer pour répondre aux tendances et aux demandes des consommateurs, cette acquisition permettra à Lactalis Canada de poursuivre sa stratégie de développement dans la catégorie des desserts pour le marché nord-américain et d’élargir davantage notre offre de produits pour nos précieux clients des secteurs de la grande distribution et de la consommation hors foyer. »

Reconnue pour ses desserts frais et surgelés dans des ramequins de verre, Marie Morin Canada a été fondée au Québec en 2004 par David Morin et Sophie Le Vexier. Marie Morin Canada fabrique et commercialise ses recettes traditionnelles françaises, afin d’offrir aux consommateurs des desserts uniques, délicieux, de qualité gastronomique, élaborés à partir d’ingrédients simples et naturels, sur le marché nord-américain.

* Remarque : Cette acquisition concerne seulement Marie Morin Canada et n’a aucun lien avec les activités de Marie Morin France.

