Osisko félicite Patriot Battery Metals pour sa première estimation de ressources minérales à Corvette et l'investissement stratégique subséquent d'Albemarle Corporation

MONTRÉAL, 01 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de féliciter Patriot Battery Metals Inc. (« Patriot ») pour la première estimation de ressources minérales (« ERM ») pour la pegmatite à spodumène CV5 (« CV5 ») sur sa propriété Corvette (« Corvette » ou « la propriété »), détenue en propriété exclusive et située dans la région de la Baie James de l'Eeyou Istchee, au Québec.

L'ERM de CV5 a établi qu'il s'agit de la plus grande ressource minérale de pegmatite de lithium des Amériques, avec 109,2 millions de tonnes à 1,42 % d'oxyde de lithium (« Li 2 O ») et 160 parties par million (« ppm ») de pentoxyde de tantale (« Ta 2 O 5 ») de ressources présumées, à une teneur de coupure de 0,40 % de Li 2 O, pour un total de 3 835 000 tonnes d'équivalent de carbonate de lithium contenu. De plus, et tel que rapporté par Patriot, la modélisation des ressources et de la géologie a mis en évidence un important potentiel de croissance sur CV5, qui demeure ouvert aux deux extrémités latéralement et en profondeur sur une portion importante de sa longueur.

Osisko détient une redevance sur le rendement net de fonderie (« NSR ») variable de 1,5 à 3,5 % sur les métaux précieux et de 2,0 % sur tous les autres produits, incluant le lithium, à Corvette. Osisko estime qu'une grande majorité (~80 à 95 %) de l’ERM de CV5 se trouve dans la zone de redevance NSR de 2,0 % sur le lithium (figure 1). La première ERM ne comprend que la pegmatite à spodumène CV5 et n'inclut donc pas les autres amas de pegmatites à spodumène connus sur la propriété – CV4, CV8, CV9, CV10, CV12, et CV13, dont certains sont couverts par la redevance d'Osisko.

Figure 1 : Carte tirée du communiqué de presse de Patriot du 30 juillet 2023 avec la couverture de la redevance NSR sur le lithium de 2 % d'Osisko délimitée en jaune.

De plus, Osisko aimerait féliciter Patriot pour son investissement stratégique en actions de 109 millions de dollars canadiens (« investissement stratégique ») annoncé ultérieurement par Albemarle Corporation (« Albemarle »). À la clôture de l'investissement stratégique, Albemarle détiendra environ 4,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de Patriot sur une base entièrement diluée, ou 6,4 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée. Le produit de l'investissement stratégique sera utilisé pour accélérer les activités de développement à Corvette et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Paul Martin, chef de la direction par intérim d'Osisko, a commenté : « La constance avec laquelle l'équipe de Patriot a réussi à obtenir des succès de forage remarquables depuis le trou de découverte à l'automne 2021, et maintenant ponctués par la première ERM à CV5 d'hier, témoigne de la qualité unique de la propriété Corvette, ainsi que de la vision et de la compréhension de Patriot à l'égard d'un camp de lithium en roche dure très prometteur. L'investissement stratégique annoncé ultérieurement par Albemarle ne fait que confirmer la qualité de cet actif de calibre mondial. »

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

