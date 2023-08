Inbanki 2023. aasta teise kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2023. aasta teise kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 2,7 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 3% rohkem. Esimese poolaasta puhaskasumiks kujunes 4,5 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 18% vähem. Omakapitali tootlus oli teises kvartalis 10,2%.

Inbanki laenude ja renditeenuste portfell kasvas 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes 30% ja ulatus 937,4 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 36% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 965,7 miljoni euroni. 2023. aasta teise kvartali lõpus oli Inbanki varade maht 1,17 miljardit eurot.

Teise kvartali müügi kogumaht oli kokku 183,6 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 31% rohkem ja ligi 30 miljonit eurot rohkem kui 2023. aasta esimeses kvartalis. Kaupmeeste finantseerimislahenduste müük kasvas 5% ja oli 74,1 miljonit eurot. Toodete lõikes kasvas enim autode finantseerimine – aasta varasemast 65%, ulatudes 41,9 miljoni euroni. Rohefinantseerimise müük taastus jõudsalt 27,9 miljoni euroni, mis on 135% kasv võrreldes 2022. aasta teise kvartali madalseisuga. Ka renditeenuste müük kasvas aastatagusega võrreldes tugevalt ehk 32% ja ulatus 15 miljoni euroni, samal ajal suurenes väikelaenu müügimaht 14% ja oli 24,7 miljonit eurot.

Teise kvartali lõpus oli Inbankil üle 5400 aktiivse kaupmehe. Aktiivsete kliendilepingute arv oli 891 000.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Inbanki müügitulemused ületasid taas kord rekordtaseme: Balti riikides saavutasime kõigi aegade parima müügitulemuse ja ka Poolas taastus müük tugevalt. Esimesi tulemusi on hakanud andma ka Tšehhi turg. Tänu suurenevale krediidiportfellile ja rahastamiskulude aeglasemale kasvule saavutas Inbank rekordilise kvartalitulu 14,9 miljonit eurot. Pärast üsna keerulist 18 kuud, mil tõusid intressimäärad ja suurenes geopoliitiline ebastabiilsus, on Inbanki kvartalikasum taas tõusuteel: 2023. aasta teise kvartali kasum oli 2,7 miljonit eurot. Omakapitali tootluseks kujunes teises kvartalis 10,2%.

Mai lõpus emiteeris Inbank 11,1 miljoni euro väärtuses täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse (AT1) kuuluvaid võlakirju intressimääraga 12%. Emissioon märgiti peaaegu kahekordselt üle, märkijateks olid 55 eraisikut ja institutsionaalset investorit. AT1 võlakirjad tugevdavad Inbanki kapitalibaasi ja meie kapitali adekvaatsus teise kvartali lõpus oli kokku 15,1%.

Inbank sõlmis 2023. aasta juunis lepingu 12,7% lisaosaluse omandamiseks sõidukite täisteenusrendi ettevõttes Mobire Group. Tehingu tulemusel kuulub Inbankile nüüd 65,7% ettevõttest. Usume, et autode müügi ja omamise harjumused muutuvad tulevikus suuresti. Suurendades osalust Mobires, on Inbankil võimalik neile muutustele otsesemalt kaasa aidata ja seeläbi pakkuda paremaid tooteid meie arvukatele partneritele ja klientidele.

Tõusvad intressimäärad on viimase 18 kuu jooksul Inbanki finantstulemusi pärssinud. Sellegipoolest oleme otsustanud jätkata investeeringuid meie ettevõtte kasvu. Oleme edukalt sisenenud Tšehhi turule ja toome sel aastal turule mitu uut toodet, sealhulgas mobiiltelefonide, tahvel- ja sülearvutite ning elektrijalgrataste renditeenuse. Kuigi tegutseme tõsiste turumuutuste ja enneolematute välissündmuste tingimustes, on see Inbankile 12. järjestikune kasumlik tegevusaasta.

Oleme siiski jätkuvalt veendunud, et meie toodete ja digitaalsete protsesside paremus on pikas perspektiivis kõige olulisem konkurentsieelis. Viimase 12 kuu rekordilise müügi ja turuosa kasvu põhjal tunneme, et Inbanki integreeritud finantseerimisplatvormi tugevus võimaldab meil saavutada praegustel turgudel juhtpositsiooni ja samas siseneda ka uutele Euroopa turgudele.”

Olulisemad finantsnäitajad 30.06.2023 seisuga ja 2. kvartalis

Varade maht: 1,17 miljardit eurot

Laenuportfell: 937,4 miljonit eurot

Hoiuseportfell: 965,7 miljonit eurot

Omakapital: 106,5 miljonit eurot

Puhaskasum: 2,7 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus: 10,2%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) 2. kvartal 2023 2. kvartal 2022 6 kuud 2023 6 kuud 2022 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 22 986 14 937 43 590 28 758 Intressikulu -10 947 -3 817 -20 326 -6 764 Neto intressitulu 12 039 11 120 23 264 21 994 Komisjoni- ja teenustasutulu 1 205 826 2 328 1 531 Komisjoni- ja teenustasukulu -1 174 -789 -2 213 -1 591 Neto teenustasutulu/kulu 31 37 115 -60 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 23 342 -34 158 Valuutakursi ümberhindluse kahjumid 205 -226 288 -253 Neto kahjum finantsinstrumentidelt 228 116 254 -95 Muud põhitegevusega seotud tulud 9 701 6 746 17 948 12 643 Muud põhitegevusega seotud kulud -7 128 -4 923 -13 219 -9 035 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 14 871 13 096 28 362 25 447 Tööjõukulud -4 134 -3 476 -8 171 -6 748 Turunduskulud -867 -783 -1 665 -1 346 Halduskulud -2 711 -2 071 -5 118 -3 859 Põhivara kulum -1 578 -1 094 -2 972 -2 103 Tegevuskulud kokku -9 290 -7 424 -17 926 -14 056 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu 5 581 5 672 10 436 11 391 Kasum sidusettevõtetelt 361 -82 394 -140 Laenude allahindluse kulu -3 485 -3 087 -6 614 -5 660 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 2 457 2 503 4 216 5 591 Tulumaks 218 108 310 -39 Aruandeperioodi kasum 2 675 2 611 4 526 5 552 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed -291 -61 -336 35 Aruandeperioodi koondkasum 2 384 2 550 4 190 5 587





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 Varad Nõuded keskpankadele 126 344 126 990 79 484 Nõuded krediidiasutustele 9 650 18 345 13 442 Investeeringud võlakirjadesse 31 269 8 415 8 994 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 7 37 153 Laenud ja nõuded 873 513 755 100 673 566 Investeeringud sidusettevõtetesse 209 1 065 816 Müügiootel varad 0 0 4 203 Muud finantsvarad 5 113 3 387 2 350 Materiaalsed varad 62 536 48 533 34 368 Vara kasutusõigus 22 345 23 247 25 354 Immateriaalsed varad 28 318 26 249 24 265 Muud varad 10 504 5 961 6 690 Edasilükkunud tulumaksu vara 3 973 3 166 2 764 Varad kokku 1 173 781 1 020 495 876 449 Kohustised Klientide hoiused 965 692 828 894 708 727 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 4 0 0 Muud finantskohustised 56 114 55 240 49 417 Tulumaksukohustis 0 0 95 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 103 187 73 Muud kohustised 3 583 3 680 2 871 Allutatud võlaväärtpaberid 41 799 30 570 30 540 Kohustised kokku 1 067 295 918 571 791 723 Omakapital Aktsiakapital 1 026 1 026 997 Ülekurss 31 855 31 855 30 436 Kohustuslik reservkapital 103 100 100 Muud reservid 1 384 1 421 1 782 Jaotamata kasum 72 118 67 522 51 411 Omakapital kokku 106 486 101 924 84 726 Kohustised ja omakapital kokku 1 173 781 1 020 495 876 449





Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 891 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

