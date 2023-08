Meddelelse nr. 7, 2022/23

Opjustering af forventning til basisindtjening for regnskabsåret 2022/23

I halvårsrapporten for regnskabsårets første seks måneder frem til 31. marts 2023 i meddelelse nr. 6 af

30. maj 2023 blev det oplyst:

”For regnskabsåret 2022/23 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 38 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 4, 2022/23 af 24. februar 2023.”

På baggrund af en foreløbig gennemgang af udkast til delårsrapport for perioden 1. oktober 2022 – 30. juni 2023, og de reviderede forventninger for regnskabsårets fjerde kvartal 2023, justeres den forventede basisindtjening for regnskabsåret 2022/2023 til niveauet kr. 44 mio. mod tidligere forventet i niveauet kr. 38 mio.

Forventningen om en højere basisindtjening skyldes primært, at basisindtjeningen er positivt påvirket af et væsentligt bedre forløb for nettotab/-gevinst på pantebreve end forventet.

For regnskabsåret 2023/24 forventes en lavere basisindtjening end i regnskabsåret 2022/23, særligt som følge af en forventning om et højere niveau for nettotab-/gevinst på pantebreve.

Selskabets delårsrapport pr. 30. juni 2023 offentliggøres i henhold til finanskalenderen den 24. august 2023.

Selskabet har for nuværende ikke yderligere bemærkninger til det oplyste.

