NEW YORK, 02 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ayant gagné la confiance de plus de deux millions de mères à l'échelle mondiale, Momcozy donne le coup d'envoi de la Semaine mondiale de l'allaitement avec sa campagne « Real Support for Breastfeeding Moms » (Véritable soutien pour les mamans allaitantes). En tant que fournisseur exhaustif de produits et solutions de maternité, la campagne de Momcozy a été conçue avec à l'esprit le thème officiel de l'organisation de la Semaine mondiale de l'allaitement 2023, « Faire une différence pour les parents qui travaillent ». Ce slogan met en relief les défis largement répandus auxquels les mères allaitantes sont confrontées sur le lieu de travail, les poussant souvent à cesser d'allaiter plus tôt que cela est recommandé.



Comprenant la difficulté de trouver l'équilibre entre plusieurs rôles en tant que mères qui travaillent, Momcozy est dévouée à les soutenir via des informations précises sur l'allaitement, des communautés de soutien encourageantes et des produits de maternité polyvalents comme son tire-lait mains libres S12 Pro, son soutien-gorge d'allaitement push-up floral sans coutures confortable et son masseur de lactation pétrissant apaisant.

Alors que son séminaire « Real Support for Breastfeeding Moms » (Véritable soutien pour les mamans allaitantes) se tiendra le 12 août à Scottsdale, dans l'Arizona, Momcozy renforce son soutien en donnant accès à des consultants professionnels de la lactation et en les intégrant au sein de son propre programme d'allaitement dans le but d'améliorer l'éducation des mères sur l'allaitement.

« En tant que marque dévouée à rendre la vie des mamans plus "cozy", nous visons à fournir un soutien exhaustif et tangible aux mères dans chaque aspect de leur vie », a déclaré un représentant de Momcozy. « Cela est particulièrement vrai sur le lieu de travail, où les mères allaitantes sont encore confrontées à des défis persistants. Au cours de cette Semaine de l'allaitement et au-delà, nous nous efforçons d'aider les mamans à bénéficier du confort et de l'autonomie liés au fait d'être une "maman cozy", et de leur donner les ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs d'allaitement. »

De même, Momcozy continue d'offrir un soutien indéfectible via ses produits et solutions de maternité à guichet unique. En ligne avec l'initiative de cette année, Momcozy propose des réductions allant de 15 à 20 % sur Amazon. Les soldes seront hébergées sur sa page Amazon à partir d'aujourd'hui (1er août) jusqu'au 6 août.

À propos de Momcozy

Momcozy vise à accompagner les mamans, de leur grossesse aux premières phases de la maternité. Avec ses tire-laits, soutiens-gorge d'allaitement et autres produits de soin pour les mamans, Momcozy apporte le summum absolu du confort aux mamans du monde entier. Au moyen d'une innovation continue et de l'implication des mères, Momcozy crée des produits visant à rendre la vie des mamans plus facile et plus confortable.

