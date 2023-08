Momcozy renforce son engagement auprès des mères allaitantes à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement 2023

NEW YORK, 02 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marque plébiscitée par plus de 2 millions de mamans dans le monde, Momcozy inaugure la Semaine mondiale de l'allaitement avec sa campagne « Real Support for Breastfeeding Moms » (Véritable soutien pour les mamans allaitantes). L'initiative vise à fournir aux mères des informations précises sur l'allaitement, à cultiver des communautés de soutien par le biais de cours éducatifs et à offrir des solutions de maternité complètes grâce à ses produits.



Depuis 2021, Momcozy collabore avec la photographe Alicia Samone, qui vit en Arizona, en réunissant les mamans qui allaitent dans une photo de groupe afin de normaliser et de promouvoir l'allaitement en public. Cette année, Momcozy vise à élargir le dialogue et à renforcer le soutien grâce à son séminaire « Real Support for Breastfeeding Moms » qui se tiendra à Scottsdale, en Arizona, le 12 août, et auquel participera un groupe certifié de consultant(e)s en allaitement qui répondront aux questions les plus pressantes des mamans.

En complément de ses efforts accrus pour fournir des informations précises et des ressources éducatives, Momcozy présentera également sa gamme de produits de haute qualité conçus pour simplifier tous les aspects de la vie d'une mère qui allaite.

La gamme de tire-laits mains libres de Momcozy, comprenant le polyvalent M5, l'efficace S12 Pro, et l'endurant S9 Pro, conçus pour offrir aux mamans le soutien nécessaire pour vaquer à leurs occupations en toute liberté, que ce soit à la maison, au travail, ou en déplacement.

Des produits pour la maison, notamment le moniteur vidéo pour bébé de Momcozy pour une surveillance constante et sans souci, et ses couches antimicrobiennes naturelles en bambou pour réduire l'érythème fessier et veiller au confort des tout-petits.

Les soutiens-gorge d'allaitement très appréciés de Momcozy garantissent aux mamans un maximum de confort et de soutien pendant l'allaitement, le tirage et tout au long de la journée.



« L'allaitement pose des défis au-delà de l'alimentation, dans tout ce que les mamans font », a déclaré un représentant de Momcozy. « Nous voulons apporter notre soutien lors de la Semaine mondiale de l'allaitement et par la suite en donnant aux mamans des ressources d'autonomisation durant ce parcours, afin qu'elles puissent être "cozy" à chaque moment de leur vie. »

Parallèlement à cette initiative, Momcozy lance une remise de 20 % sur l'ensemble de son site Web, avec une démarque spéciale de 30 % sur les soutiens-gorge d'allaitement et tire-laits du 1er au 7 août.

À propos de Momcozy

Momcozy vise à accompagner les mamans, de leur grossesse aux premières phases de la maternité. Avec ses tire-laits, soutiens-gorge d'allaitement et autres produits de soin pour les mamans, Momcozy apporte le summum absolu du confort aux mamans du monde entier. Au moyen d'une innovation continue et de l'implication des mères, Momcozy crée des produits visant à rendre la vie des mamans plus facile et plus confortable.

