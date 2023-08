TECO 2030 signe un protocole d'accord avec un constructeur automobile européen dont l'identité n'a pas été révélée

LYSAKER, Norvège, 02 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE : TECO.OL, OTCQX : TECFF, ISIN : NO0010887516) a signé un protocole d'accord avec un constructeur automobile européen de renom dont l'identité n'a pas été révélée. Le protocole d'accord est signé afin d'établir formellement une voie de collaboration avec les projets en cours et à venir.



Selon le protocole d'accord, TECO 2030 est censé soutenir le constructeur automobile européen, dont le nom n'a pas été révélé, en lui fournissant des modules FCM400 pour le développement d'un système intégré de piles à combustible sur patins/conteneurisé pour ses segments de marché. L'accord prévoit également l'utilisation du module FCM400 dans le cadre de leurs projets en cours afin de garantir un partenariat solide et une plateforme de collaboration dans les années à venir. La société, dont le nom n'a pas été révélé, a l'intention de vendre et de promouvoir sa solution sous sa propre marque, avec le soutien de TECO 2030, si la collaboration s'avère fructueuse.

« C'est avec humilité que je travaille avec le constructeur automobile européen, dont le nom n'a pas été révélé, sur cette collaboration passionnante. Ensemble, nous allons créer un concept pour l'industrie de la société afin qu'elle devienne un pionnier dans le domaine de l'environnement tout en passant à une alternative plus durable. Il ne fait aucun doute que l'hydrogène jouera un rôle clé dans la décarbonisation des différentes industries, et les piles à combustible constitueront un moteur efficace sur lequel l'hydrogène pourra fonctionner », a déclaré Tore Enger, PDG du groupe, TECO 2030.

Contact :

Tore Enger, PDG du groupe, +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

À propos de :

TECO 2030 construit actuellement la première installation de production Giga en Europe de blocs et de modules de piles à combustible PEM à hydrogène à Narvik, en Norvège. La capacité de production sera renforcée jusqu'en 2023 et début 2024, avec pour objectif une capacité de production de 120 MW de piles à combustible en 2024, de 400 MW en 2025 et de 1,6 GW en 2030.

TECO 2030 est une entreprise norvégienne spécialisée dans les technologies propres qui développe une technologie zéro émission pour l'industrie maritime et lourde. Nous développons des blocs et des modules de piles à combustible PEM à hydrogène qui permettent aux navires et autres applications lourdes de supprimer toute émission de gaz à effet de serre. La société est cotée sur Euronext Growth à la Bourse d'Oslo sous le symbole TECO.OL et à New York sur l’OTCQX sous le symbole TECFF. TECO2030 est une société dérivée de TECO Maritime Group, un groupe qui fournit des technologies et des services à l'industrie mondiale du transport maritime depuis 1994. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.teco2030.no.