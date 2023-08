Fnac Darty annonce l'évolution de son partenariat stratégique avec CTS EVENTIM

Fnac Darty annonce l’évolution de son partenariat stratégique billetterie initié en 2019 avec le Groupe CTS EVENTIM, leader européen du secteur.

Conformément aux dispositions prévues dans le contrat liant les deux parties, CTS EVENTIM a notifié Fnac Darty de sa volonté d’exercer l’option d’achat existante afin de devenir l’actionnaire majoritaire de France Billet.

Après 4 ans d’activités, l’introduction de nouvelles technologies et l’obtention du statut de Supporter de l’exploitation des services de billetterie de Paris 2024, le Groupe Fnac Darty cèderait 17% du capital et conserverait 35% de France Billet. Fnac Darty se positionnerait alors comme un actionnaire minoritaire important et continuerait à soutenir activement l’activité de billetterie en France au travers de ses points de vente et de la marque Fnac Spectacles.

La transaction, soumise à l’obtention des autorisations requises et à la consultation des représentants du personnel, devrait intervenir dans quelques mois.

À propos de Fnac Darty

Présent dans 12 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Le Groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose d'un réseau multiformat de 987 magasins à fin décembre 2022, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (près de 24 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2022, dont 22% en ligne. Pour plus d'informations : www.fnacdarty.com

A propos de France Billet

France Billet est le premier acteur de billetterie en France avec 36 millions de billets gérés en France, à travers ses activités de fournitures de technologies et services de billetterie. Leader de la distribution sur le web avec notamment les sites Fnacspectacles.com, billetreduc.com et 7000 sites partenaires. Le réseau se complète de réseaux de points de ventes physiques et de comités d'entreprise.

Avec ses filiales Tick&Live et Eventim France, France Billet est par ailleurs l'acteur de référence sur le marché des logiciels de gestion de billetterie à destination des professionnels du monde de l’entertainment et du sport, notamment avec son statut de Supporteurs Officiels de l’exploitation des services de billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

A propos de CTS EVENTIM

CTS EVENTIM est l'un des principaux fournisseurs internationaux de services de billetterie et de spectacles vivants. Avant l'apparition de la pandémie de coronavirus, environ 250 millions de billets par an étaient commercialisés à l'aide des systèmes de la société - que ce soit par le biais de guichets physiques, en ligne ou à partir de terminaux mobiles. Ses portails en ligne fonctionnent sous des marques telles que eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it et entradas.com. Le groupe EVENTIM comprend également de nombreuses sociétés de promotion de concerts, de tournées et de festivals pour des événements tels que Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside et Lucca Summer. En outre, CTS EVENTIM exploite certaines des salles les plus renommées d'Europe, par exemple la LANXESS Arena à Cologne, la K.B. Hallen à Copenhague, la Waldbühne à Berlin et l'EVENTIM Apollo à Londres. CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) est cotée en bourse depuis 2000 et est actuellement membre de l’index MDAX.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS Domitille Vielle domitille.vielle@fnacdarty.com

+33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot laura.parisot@fnacdarty.com

+33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE Audrey Bouchard audrey.bouchard@fnacdarty.com

+33 (0)6 17 25 03 77

Pièce jointe