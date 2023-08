Power Capital Renewable Energy choisit Voltalia pour construire et exploiter des centrales solaires totalisant 230 mégawatts

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), un acteur international dans le domaine des énergies renouvelables, a été choisi par Power Capital Renewable Energy, un important producteur indépendant d'énergie basé en Irlande, pour assurer la construction, l’exploitation et la maintenance de quatre projets photovoltaïques situés dans le sud-est de la République d'Irlande, d'une capacité totale de 230 mégawatts

La centrale de Lysaghtstown dans le comté de Cork aura une capacité de 131 mégawatts, celle de Tullabeg dans le comté de Wexford aura une capacité de 83,9 mégawatts, tandis que les centrales de Painestown dans le comté de Meath et de Beaulieu dans le comté de Louth auront respectivement des capacités de 9,3 et 6,6 mégawatts.

Les quatre projets sont actuellement en construction. Une fois terminées en 2023 pour les plus petits sites et en 2024 pour les plus grands, les centrales photovoltaïques vendront leur électricité via des contrats à long terme dans le secteur technologique.

Voltalia conçoit et construit les projets. Après leur achèvement, Voltalia assurera l’exploitation et la maintenance des installations pour le compte de Power Capital pendant une période de

15 ans.

Power Capital Renewable Energy, Voltalia et leurs sous-traitants emploieront jusqu'à 400 personnes sur place. Ces équipes locales sont soutenues par les bureaux de Voltalia au Portugal, où Voltalia a établi un Hub Solaire mondial, soutenant des clients du monde entier. L'équipe d'experts de Voltalia comprend plus de 200 personnes dans les domaines de l'ingénierie photovoltaïque, de l'approvisionnement, de la construction, de la gestion de la production, de la maintenance et de la distribution.

Les quatre projets solaires sont la propriété de Power Capital Renewable Energy, un important producteur indépendant d'énergie irlandais axé entièrement sur les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

"Nous sommes ravis d'annoncer ce dernier contrat de construction et de maintenance en Irlande, notre plus important. C'est notre troisième contrat sur l'île après avoir construit et entretenu quatre autres projets pour d'autres clients. Notre position de leader nous permettra de bien servir Power Capital et d'autres clients existants et futurs sur ce marché", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

"C'est formidable de voir la construction de cette partie de notre portefeuille de centrales solaires en Irlande avancer. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Voltalia dans les années à venir. Ce portefeuille de projets devrait contribuer de manière significative à la transition énergétique de l'Irlande et marque une étape importante pour les deux entreprises.", déclare Justin Brown et Peter Duff, Co-Directeur général de Power Capital.

A Propos de PowerCapital (www.powercapital.ie) Power Capital Renewable Energy est un producteur indépendant d'énergie établi en Irlande en 2011. En 2020, Omnes Capital a réalisé un investissement stratégique dans l'entreprise. Depuis lors, l'entreprise a développé un pipeline de 5 GW en Irlande et a également étendu sa présence internationale grâce à l'acquisition d'une plateforme de développement aux États-Unis avec un pipeline de 5 GW.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,7 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 14,2 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 550 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices SBF 120, Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.





