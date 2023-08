ESSO S.A.F. : Résultats consolidés du 1er semestre 2023

Nanterre, le 2 août 2023

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 1er semestre 2023

Résultat net de 266 M€

Effets stocks de (193) M€

Résultat opérationnel ajusté de 335 M€

Charles Amyot, Président et Directeur Général d’Esso S.A.F. a déclaré :

“ Le groupe Esso S.A.F. a réalisé un résultat opérationnel solide grâce notamment à l’engagement de nos équipes, dans un contexte de mouvements sociaux contre la réforme des retraites et de normalisation des marchés suite aux sanctions contre la Russie. Ces résultats, auxquels ont contribué une bonne maîtrise des coûts, nous permettent de continuer à travailler sereinement à la transformation du groupe dans un environnement économique et géopolitique qui reste incertain.”

Résultats consolidés du groupe Esso S.A.F. (M€) 1er semestre 2023 1er semestre 2022 Année 2022 Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes) 7,1 8,1 14,8 Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) 9 316 12 060 24 936 Ventes totales de produits raffinés (milliers de m3) 10 821 12 705 23 781 Ventes en France de produits raffinés (milliers de m3) 8 054 9 445 17 879 Résultat opérationnel (1) 142 1 266 992 Produits et charges financiers 14 8 12 Impôts courants et différés 110 (199) (285) Résultat net part du groupe (D) 266 1 075 719 Impôts courants et différés (F) 110 (199) (285) Effets stocks (G) (193) 868 313 Impôt sur le résultat hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (H) (90) (105) (178) Résultat net hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (D)-(F)-(G)+(H) 259 301 513 (1) Résultat opérationnel (A) 142 1 266 992 Effets stocks (B) (193) 868 313 Autres éléments d'ajustement (C) 0 (11) (21) Résultat opérationnel ajusté (A)-(B)-(C) 335 409 700

Résultats Financiers Consolidés

Le résultat opérationnel du groupe est un gain de 142 M€ au 1er semestre 2023. Les effets stocks sont négatifs pour 193 M€. Au 1er semestre 2022, le résultat opérationnel était un gain de 1 266 M€ et les effets stocks positifs pour 868 M€.

Hors effets stocks et autres éléments d’ajustement, le résultat opérationnel ajusté du 1er semestre 2023 est un gain de 335 M€ incluant des effets de change opérationnels positifs pour 5 M€. Au 1er semestre 2022, le résultat opérationnel ajusté était un gain de 409 M€ et comprenait des effets de change négatifs pour 55 M€.

Le résultat financier est positif de 14 M€ (8 M€ au 1er semestre 2022) et comprend 13 M€ de dividendes de sociétés non consolidées.

Après prise en compte des impôts courants et différés, dont 111 M€ de reprise de provision passée en 2022 au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité, le résultat net du groupe est un gain de 266 M€ contre un gain de 1 075 M€ au 1er semestre 2022.

Bilan et Position Financière

Au 30 juin 2023, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 2 006 M€ contre 1 776 M€ au 31 décembre 2022. La position financière nette est positive de 503 M€ (négative de 751 M€ au 31 décembre 2022). Cette amélioration résulte de la capacité d’autofinancement positive et de la baisse du besoin en fonds de roulement dont le niveau à fin 2022 avait été impacté par les achats de bruts nécessaires au redémarrage des raffineries après le mouvement social du troisième trimestre 2022. Les engagements de retraite non préfinancés s’élèvent à 618 M€ au 30 juin 2023.





Performance opérationnelle

7,1 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées par le Groupe au cours du 1er semestre 2023, en baisse de 13 % par rapport au 1er semestre 2022. Cette baisse s’explique par la contraction de la demande et les mouvements sociaux contre la réforme des retraites qui ont fortement impacté la chaine logistique pétrolière, en particulier les blocages des installations portuaires qui permettent d’alimenter les raffineries en pétrole brut.

Les ventes de produits raffinés s’élèvent à 10,8 millions de m 3 et sont en baisse de 14,8 % par rapport au 1er semestre 2022, tandis que les ventes en France (tous canaux de distribution confondus) sont en baisse de 14,7 %, dans un contexte de fléchissement de la demande après le fort rebond observé post-pandémie et impacté par les mouvements sociaux liés à la contestation de la réforme des retraites au niveau national (le marché des produits pétroliers estimé à 31,7 Mt selon le Comité Professionnel du Pétrole, est en baisse de 5,4 % sur les 5 premiers mois de 2023 par rapport à 2022).

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 9,3 milliards d'euros, en baisse de 23 % par rapport au 1er semestre 2022, reflétant la baisse des cours des produits pétroliers et des volumes de ventes.





Activité du semestre

Le groupe Esso S.A.F. a annoncé avoir conclu un accord avec EG Group pour convertir au minimum 200 stations-service actuellement à l’enseigne BP à la marque Esso d’ici à fin décembre 2024. Le groupe poursuit ainsi l’extension du maillage de sa marque sur le territoire et cet accord lui permettra d’atteindre une part de marché dans la distribution de carburants en France proche de 8 % avec environ 800 stations-service à la marque Esso.

Plusieurs unités de la raffinerie de Gravenchon ont été arrêtées dans le cadre d’arrêts périodiques pour maintenance (remplacements de catalyseurs et opérations de décokage des tours de distillations sous vide).

Plus de 19 000 tonnes de déchets de biomasse non alimentaire ont été traitées pour produire avec succès des bio-carburants à la raffinerie de Gravenchon.

Esso S.A.F. s’est engagé dès 2021 avec d’autres industriels majeurs dans une étude pour le captage et le stockage de CO 2 (CCS) visant à décarboner le bassin industriel normand. En mai 2022 la gouvernance du consortium CCS de l’Axe Seine a été formalisée, et au 1er semestre 2023 le ministre de l'industrie a annoncé le soutien de l'État au projet sous la forme d'un cofinancement des études.

Environnement économique

Le prix du pétrole brut s’est élevé en moyenne à 80 $ (74 €) par baril de Brent au 1er semestre 2023 contre 107 $ (97 €) au 1er semestre 2022. En juin 2023, le prix moyen du baril de Brent était de 75 $ (69 €) contre 81 $ (77 €) en décembre 2022 (Source : DGEC).

La parité euro-dollar s’est établie en moyenne au 1er semestre 2023 à 1,08 $/€ contre 1,09 $/€ au 1er semestre 2022.

L’indicateur de marge brute de raffinage carburants et combustibles publié par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat s’est établi en moyenne à 61 €/tonne (€/t) pour le 1er semestre 2023, contre 98 €/t au 1er semestre 2022.





Modification du calendrier financier

Le groupe Esso S.A.F. a décidé d’avancer la date de publication de son rapport financier semestriel qui sera mis en ligne et déposé auprès de l’AMF le 4 août 2023, dans l’objectif d’améliorer encore sa communication institutionnelle.

Se transformer aujourd'hui et contribuer à des solutions pour demain

La transition énergétique va conduire à une baisse de la consommation d’énergies fossiles et à une évolution significative des marchés de produits pétroliers. L’ampleur et le rythme de ces changements demeurent incertains.

Le groupe Esso S.A.F. est exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, ainsi qu’à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.

Le groupe Esso S.A.F. est pleinement engagé dans le double défi de fournir les produits essentiels aux besoins de l’économie tout en réduisant son impact sur l’environnement et en poursuivant ainsi son adaptation aux mutations des marchés sur lesquels il opère.

Esso S.A.F. poursuit ses efforts pour transformer et optimiser ses actifs industriels et pour maintenir sa compétitivité avec l’ambition d’être un acteur majeur de solutions bas carbone (captage et stockage de CO 2 , hydrogène, biocarburants).

Les comptes consolidés au 30 juin 2023 établis suivant les normes IFRS, ont fait l’objet de l’examen limité des Commissaires aux comptes dont le rapport sera annexé au rapport financier semestriel d'Esso S.A.F. mis en ligne le 4 août 2023 sur le site internet https://corporate.esso.fr dans la rubrique informations réglementées, conformément à l‘article L 451-1-2 I du code monétaire et financier.

L’information financière est présentée en utilisant des indicateurs de performance tels que le résultat opérationnel ajusté ou le résultat net hors effets stocks qui excluent des éléments d’ajustement permettant ainsi une analyse plus pertinente de la performance financière et la comparaison des résultats entre périodes.

Les éléments d’ajustement du résultat opérationnel ajusté comprennent :

Les effets stocks

La variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. Pour évaluer la performance économique et financière du groupe, la société calcule un effet prix sur stock mesurant l’impact de la variation des prix des produits pétroliers sur les quantités en stocks à partir d’un prix moyen reflétant l’évolution du coût de remplacement de la période. Une dépréciation comptable est calculée dans la mesure où la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à leur valeur d’inventaire. La dotation/reprise nette de la dépréciation comptable des stocks et l’effet prix sur stocks constituent les effets stocks





Les autres éléments d’ajustement

Ils concernent des transactions inhabituelles qui sont significatives et peu fréquentes. Il s’agit notamment de transactions en dehors de l’activité normale de la société bien que des transactions similaires aient pu se produire dans le passé ou risquent de se reproduire dans le futur, telles que les coûts de remise en état des sites industriels inactifs, cessions d’actifs, dépréciation d’actifs ou autres éléments non récurrents.





