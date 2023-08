Konica Minolta prolonge son partenariat avec l’IMSA

MISSISSAUGA, Ontario, 02 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) annonce aujourd’hui la prolongation de son partenariat officiel avec l’International Motor Sports Association (IMSA), marquant la continuation d’une relation qui a débuté en 2015 et confirmant que le centre d’affaires du paddock conservera le nom « Konica Minolta Business Center », devenu un élément distinctif du paddock lors des courses.



« Notre partenariat avec l’IMSA se consolide d’année en année et est maintenant beaucoup plus qu’un simple tremplin pour rehausser le profil de notre marque. Ce qui compte, ce sont les gens, et ce partenariat est une célébration de nos victoires et une façon de concrétiser une vision commune de la durabilité pour la série, déclare Michael Mathé, chef des Opérations et du Développement des ventes de Konica Minolta. La piste est l’endroit où partager notre amour de la course dans un esprit de camaraderie. Il est donc grandement avantageux pour nous que le Konica Minolta Business Center soit présent à chaque course, puisque l’atmosphère qui y règne est totalement propice à la prise de contact avec des partenaires actuels et futurs ainsi qu’à l’exploration d’occasions de vente interentreprises. »

Le véhicule de transport de 53 pi qui constitue le centre comprend deux salles de conférence et une aire de rencontre où Konica Minolta, l’IMSA, les fabricants, les partenaires d’affaires et une multitude d’équipes de course et d’autres intervenants peuvent faire affaire durant les événements sportifs.

Ce lieu de choix en plein cœur de l’action aide Konica Minolta à appuyer les partenaires et intervenants de l’IMSA dans leurs occasions d’affaires interentreprises. Nouveauté de 2023 : le Konica Minolta Business Center est désormais entièrement autonome grâce aux panneaux solaires fixés sur le toit et aux batteries installées avant la saison. Il comporte aussi des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) de niveau 2 et véhicules hybrides rechargeables (VHR) que les constructeurs de matériel partenaires de l’IMSA peuvent notamment utiliser durant les lancements de produits, les expériences VIP et les événements médiatiques près de la piste.

« Konica Minolta compte parmi les partenaires les plus notoires dans notre sport grâce à sa relation avec l’IMSA et à sa longue association avec l’équipe Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport (WTRAndretti) au volant de la no 10, affirme John Doonan, président de l’IMSA. Si elle a décidé de renouveler son partenariat, c’est en grande partie en raison de la volonté de l’IMSA de mettre de l’avant les technologies durables. Ainsi, Konica Minolta et l’IMSA poursuivront leur collaboration en faveur de la durabilité. »

Partenaire de longue date de l’équipe WTRAndretti, Konica Minolta utilise la série pour augmenter ses propres occasions d’affaires et celles de ses concessionnaires. Durant les événements de l’IMSA, elle continuera d’offrir à ses concessionnaires, clients et clients potentiels des expériences VIP dans les coulisses sous forme de visite du stand et du paddock, de tours de piste à grande vitesse à bord d’une voiture haute performance construite par un partenaire de l’IMSA et conduite par un pilote professionnel, et l’accès à la salle de réception du IMSA WeatherTech Paddock Club.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime, hier et aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

La durabilité reste un moteur important de l’entreprise. C’est pourquoi Konica Minolta Inc. a figuré pendant neuf années consécutives à l’indice mondial de durabilité Dow Jones et pendant six années au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram.

Au sujet de l’International Motor Sports Association (IMSA)

Fondée en 1969, l’International Motor Sports Association, LLC (IMSA) apporte depuis longtemps une riche contribution au domaine des courses automobiles. Aujourd’hui, elle est l’organisme d’accréditation du IMSA WeatherTech SportsCar Championship, série de courses automobiles la plus importante d’Amérique du Nord. C’est également elle qui sanctionne l’IMSA Michelin Pilot Challenge et l’IMSA VP Racing SportsCar Challenge, ainsi que quatre séries réservées aux véhicules d’une seule marque : le Ferrari Challenge North America, la Idemitsu Mazda MX-5 Cup présentée par BFGoodrich, le Lamborghini Super Trofeo North America et la Porsche Carrera Cup North America. L’IMSA, société membre de la famille NASCAR, est la partenaire stratégique exclusive en Amérique du Nord de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), qui organise les 24 Heures du Mans dans le cadre du championnat du monde d’endurance de la FIA.

