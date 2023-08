Gereglementeerde informatie – voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 3 augustus 2023 – 7:00u CET

Fagron levert sterke prestatie met 13% omzetgroei en 14% REBITDA groei in de eerste helft van 2023

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar halfjaarresultaten voor de periode eindigend op 30 juni 2023.

Kernpunten

Sterke omzetontwikkeling met 13,1% gerapporteerde omzetgroei (12,1% tegen CER) en 8,4% organische omzetgroei tegen CER

Organische omzetontwikkeling reflecteert indrukwekkende groei in Noord-Amerika ondersteund door aanhoudende solide prestaties in EMEA

14,0% REBITDA groei resulteert in 10bps REBITDA-margeverbetering naar 19,4% als gevolg van afronding van prijsdoorberekening in EMEA en voordelen van operational excellence

Operationele kasstroom 12,1% gestegen naar €43,3 miljoen en leverage ratio van 1,9x

Netto winst per aandeel van €0,46

FY’23 verwachting van high single digit organische omzetgroei en verbetering van winstgevendheid en aankondiging eenmalige investering in herverpakkingscapaciteit in Noord-Amerika

Rafael Padilla, CEO van Fagron:

“In een markt die zeer dynamisch blijft, heeft Fagron momentum behouden door een uitstekend resultaat neer te zetten voor het eerste halfjaar met organische omzetgroei van 8,4% tegen CER op jaarbasis en margeverbetering, geholpen door de succesvolle versterking van onze operationele en commerciële pijlers. Ons resultaat reflecteert de kracht van Fagron’s gediversificeerde bedrijfsmodel in combinatie met verbeterd executievermogen en de ondersteunende lange termijn fundamenten van de industrie.

In EMEA heeft de organische omzetgroei zich doorgezet, waarbij we profiteerden van de sterke vraag in de meeste markten. In Latijns-Amerika hebben we ons gefocust op het verbeteren van onze interne efficiëntie wat resulteerde in een sterkere prestatie tegen het einde van het tweede kwartaal en hoewel de concurrentiedruk aanhoudt, zien we tekenen van verbeterende klantvraag. We blijven overtuigd van de toekomstperspectieven voor de regio. Noord-Amerika liet de sterkste groei zien, gedreven door de uitmuntende prestaties bij FSS en Anazao, doordat de vraag naar uitbestedingsdiensten blijft groeien en onze klantenbasis zich uitbreidt.

Terwijl de bedrijfsfundamenten voor sterke cash generatie gehandhaafd blijven, is het belangrijk om de prudente, eenmalige investering die we dit jaar in Anazao doen te erkennen. Daarnaast blijft het worden van marktleider in het B&E segment in Noord-Amerika een belangrijke strategische prioriteit, daarom kondigen we aan dat we gaan investeren in een nieuwe cGMP herverpakkingsfaciliteit.

Terwijl onze investeringen in het eerste semester gericht waren op organische groei, blijven we uitkijken naar aantrekkelijke groeimogelijkheden die onze strategische ambities ondersteunen en aansluiten bij onze gedisciplineerde acquisitiecriteria.

Voor het hele jaar verwachten we een high single digit organische omzetgroei en een verbetering van winstgevendheid op jaarbasis. Hoewel de macro-economische condities onzeker blijven, hebben we er vertrouwen in dat we onze doelstelling voor het jaar en voor de middellange termijn zullen realiseren.”

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

Fagron levert sterke prestatie met 13% omzetgroei en 14% REBITDA groei in de eerste helft van 2023.pdf