CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Consumer Finance finalise, avec Stellantis, l’acquisition des activités d’ALD et LeasePlan dans six pays Européens et accélère le développement de Crédit Agricole Auto Bank et Leasys

Communiqué de presse

Massy, 3 août 2023

Crédit Agricole Consumer Finance finalise, avec Stellantis, l’acquisition des activités d’ALD et LeasePlan dans six pays Européens et accélère le développement de Crédit Agricole Auto Bank et Leasys

Crédit Agricole Consumer Finance finalise l’opération d’ acquisition , avec Stellantis , des activités d’ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que des activités de LeasePlan en République Tchèque, en Finlande et au Luxembourg

Elle permet une accélération immédiate des ambitions de développement de Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis dans la mobilité et la location longue durée automobile.

Crédit Agricole Consumer Finance annonce, avec son partenaire Stellantis, l’acquisition des activités d’ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que des activités de LeasePlan en République Tchèque, en Finlande et au Luxembourg, représentant une flotte totale de plus de 100 000 véhicules et un total d’encours d’environ 1,7 milliard d’euros. Ces acquisitions font suite aux engagements pris par ALD dans le cadre de l’autorisation par la Commission européenne du rapprochement entre ALD et LeasePlan.

L’acquisition est réalisée par Drivalia, filiale de Crédit Agricole Auto Bank, et Leasys. Elle donne lieu à un découpage du périmètre acquis entre :

D’une part, CA Auto Bank et Drivalia qui accueillent les activités d’ALD en Irlande et en Norvège et de LeasePlan en République Tchèque et en Finlande pour un total de plus de

70 000 véhicules ;

70 000 véhicules ; Et d’autre part, Leasys, la joint-venture 50-50 de Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance, qui accueille les activités d’ALD au Portugal et de LeasePlan au Luxembourg pour un total d’environ 30 000 véhicules.

Cette opération permet de consolider le partenariat conclu entre Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis et d’accélérer le développement des deux sociétés en Europe, en ligne avec les ambitions des deux sociétés de figurer parmi les leaders européens du financement automobile.

CA Consumer Finance a en effet l’ambition de faire de l’ensemble formé par CA Auto Bank et Drivalia un leader paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité.

Par ailleurs, Leasys a pour objectif de porter sa flotte à un million de véhicules et d’intégrer le top 3 des loueurs longue durée européens d’ici 2026.

Toutes les autorisations requises de la part des autorités de concurrence et des régulateurs compétents ont été obtenues. Cette opération aura un impact positif sur le résultat de Crédit Agricole Consumer Finance, et générera un retour sur investissement en ligne avec la politique Groupe. L’impact sur le ratio de CET1 de Crédit Agricole S.A. sera inférieur à 10 points de base.

Stéphane Priami, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A en charge des services financiers spécialisés et Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance précise : « L’acquisition de ces six entités, conjointement avec Stellantis, est une opportunité pour accélérer notre développement et soutenir les ambitions de Leasys et de CA Auto Bank. Cette opération nous permet d’élargir notre empreinte géographique européenne et démontre notre volonté d’accompagner le mouvement de fond en matière d’usage et d’évolution des modes de consommation dans la mobilité. »

À propos de Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale du Groupe Crédit Agricole, est spécialiste du financement aux particuliers et fournisseur d'accès à toutes les solutions de mobilités en Europe. Il distribue en direct, sur le lieu de vente ou les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement – crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, avec pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l'habitat et la consommation. Ses solutions de financement et ses services sont proposés en France via Sofinco, en Italie via Agos, en Allemagne via Creditplus, au Portugal via Credibom, en Espagne via Sofinco Espana, au Maroc via Wafasalaf, et en Chine via GAC-Sofinco (financement automobile uniquement). Crédit Agricole Consumer Finance ambitionne d'être leader de la mobilité verte en Europe et propose un continuum de toutes les solutions de mobilité dans les 19 pays où il est présent (leasing, location moyenne et courte durée, abonnement, autopartage, installation de bornes de charge…). Il s'appuie sur la JV avec Stellantis, l'intégration à 100% de CA Auto Bank et Drivalia et le développement des financements automobiles dans ses marchés historiques en Europe et dans les Caisses régionales du Crédit Agricole et chez LCL via Agilauto. CA Consumer Finance agit chaque jour dans l'intérêt de ses 16,7 millions de clients et de la société. Au 31 décembre 2022, CA Consumer Finance gérait 103,1 milliards € d'encours de crédit.

103,1 milliards € d’encours de crédit.

Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com

