Dato: 03.08.2023

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2023

Storaktionærmeddelelse

Heine Delbing har meddelt, at han personligt har erhvervet aktier, således at han nu ejer 438.114 stk. aktier, samt at han gennem selskaberne Olalde Holding ApS, ejer 27.390 stk., Evostate Invest ApS, ejer 5.762 stk., Storegade ApS, ejer 10.770 stk., i alt 482.036 stk. svarende til en samlet ejerandel på 5,0 % af aktiekapitalen i Skjern Bank A/S.

Venlig hilsen

Skjern Bank

Per Munck

munck@skjernbank.dk

Vedhæftet fil