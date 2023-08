Nordic Fibreboard AS 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

JUHTKONNA ARUANNE





Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2023. aasta 2. kvartalis 2,01 miljonit eurot (2022. aasta 2. kvartalis 3,65 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mis toimub Nordic Fibreboard Ltd OÜ-s ningmille müügitulu 2023. aasta 2. kvartalis oli 2,00 miljonit eurot (2022. aasta kvartalis 3,64 miljonit eurot). Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine läbi ettevõtte Pärnu Riverside Development OÜ, mille müügitulu 2023. aasta 2. kvartalis oli 12 tuhat eurot (2022. aasta 2. kvartalis 9 tuhat eurot).

Nordic Fibreboard Ltd müük oli 2023. aasta 2. kvartalis 2,00 miljonit eurot, mis tähendab 23% langust võrreldes 2023. aasta 1. kvartaliga ja 45% langust võrreldes 2022. aasta 2. kvartaliga. Müügi langust võrreldes 2022. aasta 2. kvartaliga mõjutas 2022. aasta kevadel müügi lõpetamine Venemaa klientidele sanktsioonide tagajärjel, mis kehtestati Venemaale nende agresiivse sõjategevuse tõttu Ukrainas. Lisaks avaldas eelmise ja tänavuse aasta võrdluses negatiivset mõju müügile ka jätkuv nõrk nõudlus meie kolmel põhiturul Soomes, Taanis ja Eestis. Samas õnnestus osa sellest müügilangusest kompenseerida, müügitulu kasvuga kahel teisel põhiturul, milleks on Rootsi ja Läti.

Puitkiudplaadi põhitooraineks oleva hakkepuidu hindade jätkuv alanemine ning uue soodsama elektrilepingu, mille sõlmisime 01.04.2023, tulemusel kujunes brutomarginaaliks 2023. aasta 2. kvartalis 25%, võrreldes 2023. aasta 1. kvartali 11%-ga. Üldkulud olid planeeritust madalamad, 2023. aasta 2. kvartalis oli vähenemine 20% võrreldes 2023. aasta 1. kvartaliga, mille tulemusel oli Nordic Fibreboard Ltd 2023. aasta 2. kvartali EBITDA positiivne 212 tuhat eurot (11% müügitulust) võrdluseks 2023. aasta 1. kvartali EBITDA, mis oli negatiivne 76 tuhat eurot.

2023. aasta 2. kvartali finantskulud olid 76 tuhat eurot, millest 53 tuhat eurot olid laenuintressikulud, 19 tuhat eurot kahjum Trigon Property Development (TPD) aktsiate ümberhindlusest ning 4 tuhat eurot muud finantskulud. 2022. aasta 2. kvartali finantstulud ja –kulud kokku olid 82 tuhat eurot, mis sisaldasid sisaldab TPD aktsiatelt saadud dividende summas 105 tuhat eurot ja nende aktsiate ümberhindlusest saadud kasumit summas 12 tuhat eurot ning finantskulusid summas 35 tuhat eurot. Puitkiudplaadi segmendi puhaskasum oli 2023. aasta 2. kvartalis 16 tuhat eurot (2023. aasta 1. kvartalis puhaskahjum 578 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR II kv 2023 II kv 2022 6k 2023 6k 2022 Kiudplaadi tootmine ja müük 1 998 3 643 4 583 6 234 Kinnisvara haldamine 12 9 23 18 KOKKU 2 010 3 652 4 606 6 252

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR II kv 2023 II kv 2022 6k 2023 6k 2022 EBITDA ärisegmentide lõikes Kiudplaadi tootmine ja müük 212 635 137 914 Kinnisvara haldamine (4) (3) (17) (12) Elimineerimine (18) (8) (24) (23) Kokku EBITDA 190 624 96 879 Põhivara kulum ja amortisatsioon (121) (126) (244) (248) Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 69 498 (148) 631 Erakorralised kulud 0 0 (406) 0 Neto finantskulud (76) 82 (50) 100 PUHASKASUM/-KAHJUM (7) 580 (604) 731





NORDIC FIBREBOARD LTD: Kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2023. aasta 2. kvartalis 2,00 miljonit eurot (2022. aasta 2. kvartalis 3,64 miljonit eurot). Müügi aeglustumise peamiseks põhjuseks on nõrk globaalne majanduskeskkond, mis on põhjustatud makromajanduslikest teguritest, nagu kõrgemad intressimäärad ja kõrgemad tarbijahinnad, mis avaldavad negatiivset mõju tarbijate ja ettevõtete kindlustundele. Müük meie suurimale turule Soome langes 2023. aasta esimese kuue kuuga võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 29%, samas kui meie turuosa puitkiudplaatide müügis Soomes on neil perioodidel püsinud muutumatuna. Nordic Fibreboard Ltd koduturg Eestis on kahe eelnimetatud perioodi võrdluses läbi teinud kõige dramaatilisema müügilanguse – 45%. Saime positiivseid uudiseid seoses sellega, et selle aasta esimese kuue kuu jooksul taastati müük oma vanadele klientidele Aafrikas.

Puitkiudplaadi segmendi 2023. aasta 2. kvartali EBITDA oli positiivne 212 tuhat eurot, mis on märgatav paranemine võrreldes 2023. aasta 1. kvartali EBITDA-ga mis oli negatiivne 76 tuhat eurot, kuid jääb kaugele alla 2022. aasta 2. kvartali EBITDA-le, mis oli positiivne 635 tuhat eurot. Puitkiudplaadi 2023. aasta 2. kvartali puhaskasum oli 16 tuhat eurot (2022. aasta 2. kvartali puhaskasum 592 tuhat eurot).

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR tuh EUR II kv 2023 II kv 2022 6k 2023 6k 2022 Euroopa Liit 1 862 3 444 4 317 5 702 Aafrika 40 0 93 0 Lähis-Ida 28 13 28 26 Aasia 23 28 55 70 Venemaa 0 158 0 427 Teised 45 0 90 9 Kokku 1 998 3 643 4 583 6 234





PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: Kinnisvarahaldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2023. aasta 2. kvartalis 12 tuhat eurot (2022. aasta 2. kvartalis 9 tuhat eurot).

Kinnisvarahalduse 2023. aasta 2. kvartali EBITDA oli negatiivne 4 tuhat eurot ning puhaskahjum 4 tuhat eurot (2022. aasta 2. kvartalis EBITDA negatiivne 3 tuhat eurot ning puhaskahjum 3 tuhat eurot).

Bilanss ja rahavoogude aruanne

Seisuga 30.06.2023 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,9 miljonit eurot (30.06.2022: 9,1 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 30.06.2023 4,4 miljonit eurot (30.06.2022: 4,5 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 0,9 miljonit eurot 30.06.2023 seisuga (30.06.2022: 0,8 miljonit eurot) ja laenukohustisi 3,0 miljonit eurot seisuga 30.06.2023 (30.06.2022: 3,2 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,7 miljonit eurot seisuga 30.06.2023 (30.06.2022: 1,6 miljonit eurot). Varud seisuga 30.06.2023 0,9 miljonit eurot (30.06.2022 0,6 miljonit eurot). Kontserni põhivara kokku seisuga 30.06.2023 oli 7,2 miljonit eurot (30.06.2022 seisuga 6,7 miljonit eurot).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2023. aastal esimese 6 kuu jooksul oli positiivne rahavoog summas 378 tuhat eurot (2022 6 kuud: positiivne rahavoog summas 269 tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks 2023. aasta 6 kuu jooksul oli negatiivne rahavoog summas 171 tuhat eurot, mis koosnes tehtud investeeringutest tootmisvaradesse (2022 6 kuud: väljaminev rahavoog 39 tuhat eurot). Finantseerimistegevusest liikus 2023. aasta 6 kuu kestel raha kontsernist välja summas 207 tuhat eurot (2022 6 kuud: negatiivne rahavoog 74 tuhat eurot). 2023. aasta 6 kuu netorahavoo tulemuseks oli 0 eurot (2022 6 kuud: positiivne rahavoog 156 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE



NORDIC FIBREBOARD LTD

Üldine nõudluspilt on jätkuvalt keeruline ja lühiajaline väljavaade on ebakindel makrotegurite, nagu intressimäärade tõus, ülemaailmne majanduslik ebakindlus ja Ukrainas käimasolev sõda, tulenevate vastumõjude tõttu. Kõik on toonud kaasa ehitus-/renoveerimisturu aeglustumise ning ehitusmaterjalide lõpptarbijate kindlustunde puudumise, sealhulgas ettevõtte puitkiudplaatide kasutuse.

Üldine nõudluse pilt näib olevat tagasihoidlik ja väljavaated on endiselt ebamäärased. Intressimäärade tõus, ülemaailmne majanduslik ebakindlus ja Ukrainas käimasolev sõda on kõik toonud kaasa kindlustunde puudumise ehitusmaterjalide, sealhulgas Ettevõtte puitkiudplaatide lõpptarbijate seas.

Põhitegevuse poole pealt tegeletakse jätkuvalt ettevalmistustöödega Pärnu tehase puidukütte baasil oleva katlamaja uuendamiseks, et vastata uutele heitmenõuetele mis jõustuvad 01.01.2025.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Menetluses on kinnistu detailplaneering, eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarve eraelamumaaks.

FINANTSSUHTARVUD



tuh EUR Kasumiaruanne II kv 2023 II kv 2022 6k 2023 6k 2022 Müügitulu 2 010 3 652 4 606 6 252 EBITDA 190 624 96 879 EBITDA rentaablus 9% 17% 2% 14% Ärikasum/-kahjum 69 498 (148) 631 Ärirentaablus 3% 14% (3%) 10% Puhaskasum/-kahjum (7) 580 (604) 731 Puhasrentaablus (0%) 16% (13%) 12% Bilanss 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 31.12.2021 Koguvarad 8 856 9 408 9 100 8 063 Koguvarade puhasrentaablus (7%) 13% 8% 15% Omakapital 4 480 5 084 4 582 3 850 Omakapitali puhasrentaablus (13%) 24% 16% 31% Võlakordaja 49% 46% 50% 52% Aktsia 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 31.12.2021 Aktsia viimane hind (EUR)* 1,24 1,60 1,66 1,95 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,02) 0,27 0,17 0,27 Hind-tulu (PE) suhtarv (54,66) 5,83 9,61 7,30 Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 1,00 1,13 1,02 0,86 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,25 1,42 1,63 2,28 Turukapitalisatsioon tuh EUR 5 579 7 198 7 468 8 773 Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital

Võlakordaja = kohustised / koguvarad

Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv kokku

* http://www.nasdaqbaltic.com/



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 31.12.2021 Raha ja raha ekvivalendid 2 2 213 57 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 717 559 1 632 902 Varud (Lisa 3) 930 1 672 587 390 Kokku käibevarad 1 649 2 233 2 432 1 349 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 1 859 1 859 1 152 1 152 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 698 644 708 644 Materiaalne põhivara (Lisa 5) 4 648 4 670 4 805 4 915 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 2 2 3 3 Kokku põhivarad 7 207 7 175 6 668 6 714 KOKKU VARAD 8 856 9 408 9 100 8 063 Võlakohustised (Lisas 8) 324 290 75 146 Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 094 1 014 1 218 829 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 8 18 9 19 Kokku lühiajalised kohustised 1 426 1 322 1 302 994 Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 2 684 2 875 3 071 3 074 Pikaajalised võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 139 0 0 0 Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 127 127 145 145 Kokku pikaajalised kohustised 2 950 3 002 3 216 3 219 Kokku kohustised 4 376 4 324 4 518 4 213 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 450 Kohustuslik reservkapital 45 45 45 0 Jaotamata kasum (kahjum) 3 985 4 589 4 087 3 400 Kokku omakapital 4 480 5 084 4 582 3 850 KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 8 856 9 408 9 100 8 063

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 24.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR II kv 2023 II kv 2022 6k 2023 6k 2022 Müügitulu (Lisa 13) 2 010 3 652 4 606 6 252 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 1 629 2 687 4 064 4 746 Brutokasum 381 965 542 1 506 Turustuskulud (Lisa 15) 171 356 403 641 Üldhalduskulud (Lisa 16) 133 104 273 226 Muud ärikulud (Lisa 18) 8 7 14 8 Ärikasum (-kahjum) 69 498 (148) 631 Erakorralised kulud 0 0 406 0 Finantstulud (Lisa 19) 0 117 74 169 Finantskulud (Lisa 19) 76 35 124 69 KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST (7) 580 (604) 731 ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) (7) 580 (604) 731 Tava perioodi puhaskasum (-kahjum)

aktsia kohta (Lisa 12) (0,00) 0,13 (0,13) 0,16 Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 12) (0,00) 0,13 (0,13) 0,16

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 24.

TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees

+372 569 90 988

torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

