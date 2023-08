Stonebranch reconnue dans le rapport Gartner® Hype Cycle™ for I&O Automation, 2023

ALPHARETTA, Géorgie, 03 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, a annoncé aujourd'hui que Gartner a reconnu la société comme un fournisseur d'échantillons dans son rapport Hype Cycle for I&O Automation, 2023 dans la catégorie des plateformes d'orchestration et d'automatisation de services (SOAP).



« Stonebranch est honorée de se voir reconnaître dans le rapport Hype Cycle de Gartner pour une nouvelle année », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Cette reconnaissance témoigne de notre engagement envers l'innovation et de notre capacité à proposer des solutions d'automatisation informatique de nouvelle génération qui aident nos clients à résoudre leurs défis les plus complexes. »

L'Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch est une SOAP qui aide les entreprises à automatiser, gérer et orchestrer les processus et tâches informatiques à travers de multiples plateformes et applications professionnelles. Il s'agit d'une plateforme moderne, évolutive et sûre qui permet une orchestration des pipelines de données, un contrôle jobs-as-code et des capacités d'automatisation en libre-service.

« L'UAC est une plateforme puissante qui aide les entreprises à automatiser leurs processus de bout en bout et à améliorer leur efficacité globale », a commenté Peter Baljet, directeur technologique de Stonebranch. « Nous focalisons l'ensemble de nos ressources sur le fait de nous assurer que cette plateforme unique soit la meilleure possible. Nous nous dédions à continuer d'innover et de l'améliorer afin de pouvoir aider nos clients à atteindre leurs objectifs professionnels. »

« Les Hype Cycles de Gartner fournissent une représentation graphique de la maturité et de l'adoption des technologies et des applications, et de leur pertinence potentielle pour résoudre des problèmes commerciaux réels et exploiter de nouvelles opportunités** ». Selon le rapport, « les outils d'orchestration et d'automatisation des services demeurent fondamentaux dans l'offre de retours de productivité, d'efficacité et de fiabilité ».

*Gartner, « Hype Cycle for I&O Automation, 2023 », Chris Saunderson, Cameron Haight, 14 juillet 2023.

**Gartner, « Understanding Gartner’s Hype Cycles », Philip Dawson, Jan-Martin Lowendahl, Felix Gaehtgens, 24 juillet 2023

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou les autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'institut de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque de service et commerciale déposée de Gartner, Inc. et/ou ses affiliés aux États-Unis et dans le monde entier, HYPE CYCLE est une marque commerciale déposée de Gartner, Inc. et/ou ses affiliés et elles sont utilisées dans les présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à l'Universal Automation Platform de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.