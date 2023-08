La Fondation Canada-Ukraine livre 100 systèmes de respirateur MOVES® SLC™ à l’Ukraine

TORONTO, 03 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Canada-Ukraine (FCU) a annoncé qu’elle allait livrer au ministère de la Santé de l’Ukraine une aide humanitaire de 100 systèmes de respirateur entièrement intégré MOVES® SLC™ de la marque Thornhill Medical aux fins de transport terrestre et aérien de patients en état critique, ainsi que dans le cadre d’autres soins intensifs.



Ces systèmes de respirateur intégré sont un don du gouvernement du Canada à la Fondation Canada-Ukraine. Thornhill Medical offrira des formations aux soins des blessés aux chirurgiens, anesthésistes, et autres professionnels de la santé spécialisés dans les soins intensifs, ainsi qu’un soutien concernant les autres appareils médicaux. La FCU complètera la livraison par des cartouches pour les ventilateurs, qui se font rares en Ukraine et sont essentielles au bon fonctionnement des appareils MOVES® SLC™.

La livraison par la Fondation Canada-Ukraine de 100 appareils MOVES® SLC™ est le plus grand déploiement de cette technologie permettant de sauver des vies depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine. Les appareils MOVES® SLC™, un système de respirateur portatif entièrement micro-intégré conçu pour apporter des soins médicaux dans des zones de conflit ou de catastrophes naturelles, sont déjà utilisés à travers l’Ukraine. Surnommée « le javelot médical » par le gouvernement de l’Ukraine et les équipes médicales travaillant en première ligne, cette technologie est utilisée pour aider les patients dans les hôpitaux, les situations chirurgicales avancées, les ambulances et les trains d’évacuation médicalisés. Il y aura maintenant encore plus d’appareils pour sauver des vies.

« Nous sommes honorés d’avoir reçu ce don d’une grande générosité de la part du gouvernement du Canada et de l’acheminer au ministère de la Santé de l’Ukraine. La livraison de cette technologie médicale unique de Thornhill Medical permettra de répondre aux demandes urgentes des professionnels de la santé et des responsables gouvernementaux ukrainiens; par-dessus tout, ces 100 systèmes de respirateur sauveront les vies de nombreux ukrainiens grièvement blessés. »

-Victor Hetmanczuk, Président du Conseil, Fondation Canada-Ukraine

« Thornhill Medical est heureux de soutenir la Fondation Canada-Ukraine dans ses efforts d’assistance aux équipes médicales exerçant en première ligne en l’Ukraine, alors qu’elles font face à un nombre croissant de victimes civiles gravement blessées. Il est impératif que les ONG, les gouvernements et organismes internationaux continuent de travailler ensemble pour offrir une aide humanitaire à l’Ukraine. »

-Lesley Gouldie, Présidente et directrice générale, Thornhill Medical

Fondation Canada-Ukraine : la Fondation Canada-Ukraine est un organisme de bienfaisance national établi en 1995 lors du 18e Congrès des Ukrainiens-Canadiens afin de coordonner, développer, organiser et livrer des projets d’assistance des Canadiens à l’attention de l’Ukraine et d’autres organisations au Canada. Pour plus de renseignements : www.cufoundation.ca

Thornhill Medical : les produits révolutionnaires de Thornhill Medical sont conçus à l’attention des fournisseurs de soins d’urgence à travers le monde et des équipes médicales humanitaires et militaires. La recherche de Thornhill, qui porte principalement sur l’oxygène, et ses technologies à usage commercial ont transformé le paysage humanitaire et militaire, tout en inspirant et permettant à d’autres nouvelles technologies de proposer des solutions visant à sauver des vies. Les produits innovants de Thornhill Medical sont présents dans plus de 19 pays, dont l’Ukraine. Grâce à ses équipes courageuses, collaboratives et engagées à sauver des vies, Thornhill Medical est le fer de lance dans le secteur de haute précision et adaptabilité des technologies médicales. Pour plus de renseignements : https://thornhillmedical.com/

