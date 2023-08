Premier acompte de dividende 2023 à 3,35 EUR brut, en augmentation de 2,8%

Communiqué de Presse

Information privilégiée/régulée

Embargo - 3 août 2023 après 17h40

Le revenu cash1, alimenté par les flux de dividendes de la participation dans Solvay, s’établit à 132,1 millions EUR contre 125,6 millions EUR en 2022 et est en augmentation par rapport à l’année passée grâce à l’augmentation du dividende unitaire de Solvay, comme le démontre le tableau ci-dessous :

1er semestre 2022 1er semestre 2023 Dividende Solvay par action – janvier (en EUR) 1,50 1,54 Nombre d’actions Solvay détenues par Solvac (en millions) 32,6 32,6 Dividende Solvay encaissé en janvier (en millions EUR) (a) 48,9 50,2 Dividende Solvay par action – mai (en EUR) 2,35 2,51 Nombre d’actions Solvay détenues par Solvac (en millions) 32,6 32,6 Dividende Solvay encaissé en mai (en millions EUR) (b) 76,7 81,9 Revenu cash (a) + (b) 1 (en millions EUR) 125,6 132,1 Charges opérationnelles (en millions EUR) -1,1 -1,2 Autres charges opérationnelles (en millions EUR)2 0 - 0,4 Charges financières nettes (en millions EUR) -1,4 -1,3 Résultat cash1 (en millions EUR) 123,1 129,2

La détention de Solvac dans Solvay est de 30,81% à fin juin 2023, stable par rapport au 31 décembre 2022. Pour autant que les comptes statutaires l’autorisent, c’est sur la base du résultat cash, et après couverture des frais, que le Conseil d’Administration détermine les montants proposés à la distribution par Solvac.

Le Conseil d’Administration a arrêté les états financiers consolidés de Solvac au 30 juin 2023. Les comptes ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 3 août 2023. Ces comptes ont été soumis à une revue limitée du Commissaire. Ils sont présentés selon les normes IFRS telles qu’adoptées dans l’Union Européenne.

Compte de résultats consolidé

Millions EUR 1er semestre 2022 1er semestre 2023 Résultat de la participation mise en équivalence 327,8 138,9 Charges opérationnelles -1,1 -1,2 Autres Charges Opérationnelles2 0 -0,4 Charges financières nettes -1,4 -1,3 Résultat net 325,3 136,0 Résultat net par action (EUR) de base et dilué3 15,2 6,4

1 Solvac uses certain non-IFRS performance indicators that are defined here:

Cash revenue refers to income received during the period. It is defined as the cash flow obtained by the payment of dividends received from Solvay.

Cash income means the cash revenue reduced by the interest charges and other income and expenses (financial/operational). It is on the basis of this indicator that the Board of Directors determines the amounts proposed for distribution by Solvac. See detail of calculation in note 8, page 10 of current press release.

2.The expenses for the studies and the analysis of the separation project prepared by Solvay ; these expenses mainly consist of external services delivered by financial and juridical advisors.

3.The net income per share and the net diluted income per share are identical. The average weighted number of shares used for the calculation per share was 21,375,033 in June 2023 and in 2022

Solvac enregistre au 30 juin 2023 un résultat net consolidé de 136,0 millions EUR (soit 6,4 EUR par action) contre 325,3 millions EUR (soit 15,2 EUR par action) sur la même période en 2022, en conséquence de l’évolution de la mise en équivalence du résultat de Solvay, sur base IFRS.

Il est à noter que le profit sous-jacent de la période attribué aux actionnaires Solvay a augmenté de 5,6%, passant de 839 millions EUR à 886 millions EUR.

Le Conseil d’Administration communique les chiffres des comptes statutaires relatifs à Solvac SA (normes comptables belges) pour le premier semestre 2023 :

Millions EUR 1er semestre 2022 1er semestre 2023 Résultat financier 75,2 80,6 Résultat d'exploitation -1,0 -1,2 Résultat non-récurrent 0 -0,4 Résultat avant impôts 74,2 79,0 Résultat après impôts 74,2 79,0

Le résultat net après impôts est de 79,0 millions EUR en hausse de 6,4% par rapport à celui du 1er semestre 2022 (74,2 millions EUR) provenant notamment de l’augmentation du dividende unitaire perçu de Solvay.

Conformément à la politique de distribution de dividendes de la société, le Conseil d’Administration a décidé de fixer le premier acompte de dividende à 60% du dividende total de l’année précédente, soit 3,35 EUR brut. Ce montant est en augmentation de 2,8% par rapport au premier acompte de dividende de l’exercice 2022.

Le montant net du premier acompte de dividende s’établit à 2,345 EUR, après déduction du précompte mobilier de 30%(1). Ce premier acompte de dividende sera mis en paiement le 24 août 2023. Ceci entraînera une distribution brute de 71,6 millions EUR. Les actions Solvac se traiteront ex-dividende sur Euronext Bruxelles à partir du vendredi 11 août 2023 et les opérations doivent nous être notifiées pour le mercredi 16 août 2023 au plus tard. Toute opération non enregistrée à cette date devra être récupérée (achat) ou restituée (vente) par l’intermédiaire financier ayant exécuté l’opération.

Le second acompte de dividende sera décidé par le Conseil, publié le 14 décembre 2023 et payé le 29 décembre 2023.

A politique de dividende inchangée, l'acompte sur dividende de Solvay qui serait décidé en novembre devrait s'inscrire en augmentation suite à l'augmentation de 0,20 EUR brut par action du dividende total ex-22 de Solvay.

Conformément à sa politique de distribution de la quasi totalité des dividendes de Solvay après déduction de ses coûts et de ses charges financières, le Conseil d’Administration devrait décider en décembre d’augmenter le dividende total pour l’exercice 2023 à 5,81 € brut par action. Une telle distribution entraînerait une sortie de trésorerie en 2023 de 124,2 millions EUR.

Le second acompte devrait donc s’établir à 2,46 EUR brut par action, soit 1,722 EUR net par action (après déduction du précompte mobilier de 30%).

(1)Pour les actionnaires non-résidents, la Belgique a conclu avec un certain nombre de pays étrangers des conventions fiscales internationales qui limitent en général à 15 % voire à 10 % la charge de ce précompte ( https://www.solvac.be/actualites/communications-de-dividende/ ). Le premier volet du formulaire 276 Div. AUT, dûment rempli, signé et visé par les autorités fiscales compétentes doit parvenir à Solvac au plus tard le 03 septembre 2023.



Remarques

Contenu

Ce communiqué contient de l’information réglementée et est établi conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

L’analyse de la maîtrise des risques figure dans le rapport annuel, disponible sur Internet (www.solvac.be). Il n’y a pas eu de changements dans l’identification des risques au 30 juin 2023 par rapport au 31 décembre 2022.

Actions Solvac

Décembre 2022 Juin 2023 Nombre d’actions émises en fin de période 21.375.033 21.375.033 Nombre moyen d’actions pour le calcul des résultats par action IFRS 21.375.033 21.375.033 Nombre moyen d’actions pour le calcul des résultats dilués par action IFRS 21.375.033 21.375.033

Déclaration des personnes responsables

M. Jean-Marie Solvay, Président du Conseil d’Administration, et M. Melchior de Vogüé, Membre du Conseil d’Administration de Solvac, déclarent qu’à leur connaissance:

les états financiers résumés, établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation ; le rapport intermédiaire contient un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés ; et les principaux risques et incertitudes sont conformes à l'évaluation présentée dans la section "Gestion des risques" du rapport annuel 2022 de Solvac et tiennent ainsi compte de l'environnement économique et financier actuel.

Dates clés de la communication financière

24 août 2023 : Mise en paiement du premier acompte de dividende de l’exercice social 2023

14 décembre 2023 : Après 17h40 communiqué de presse « second acompte de dividende »

29 décembre 2023 : Mise en paiement du second acompte de dividende de l’exercice social 2023

Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter:

SOLVAC S.A.

Investor Relations

Rue des Champs Elysées, 43 - 1050 Bruxelles

Tél. : 32/2/639.66.30

Mail : Investor.relations@solvac.be





Solvac est une société anonyme de droit belge fondée en 1983 et cotée en bourse sur Euronext Bruxelles sous le code ISIN BE0003545531 (SOLV). Ses actifs consistent exclusivement en une participation de plus de 30 % dans le capital de Solvay SA. Ses titres sont exclusivement nominatifs. Ils peuvent être détenus librement par des personnes physiques ou, moyennant agrément du Conseil d’Administration, par des personnes morales ou assimilées aux conditions reprises dans sa politique d’agrément. Au 30 juin 2023, sa capitalisation boursière s'élevait à 2,4 milliards EUR.





